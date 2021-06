Avika Gor, célèbre pour « Balika vadhu », attribue au beau Milind Chandwani sa « transformation physique »

Avika Gor est devenue une maisonnée avec son personnage Anandi de ‘Balika Vadhu’. Elle a ensuite travaillé dans ‘Sasural Simar Ka’ mais a été cataloguée comme la ‘fille d’à côté’ pendant plusieurs années. En 2013, elle a fait ses débuts avec le rôle principal dans le film de 2013 « Uyyala Jampala ». L’une des choses dont on a le plus parlé à propos de l’acteur ces derniers temps était sa transformation physique, pour laquelle elle rend hommage à son petit ami, Milind Chandwani.

En parlant à ETimes, Avika a déclaré: «Milind et moi nous sommes rencontrés grâce à des amis communs à Hyderabad et nous sortons ensemble depuis plus de deux ans maintenant. Pour ma transformation physique, mentale et émotionnelle, beaucoup de mérite revient à Milind car il m’a aidé à grandir et à comprendre beaucoup de choses sur moi-même.

Milind Chandwani est un militant basé à Hyderabad et a également participé à « MTV Roadies Real Heroes » en 2019. Avika a ajouté : « Le lien que nous partageons est très spécial. Je suis béni d’avoir trouvé l’amour en ces temps sombres.

L’acteur, qui est devenu un visage populaire dans l’industrie du Sud, a quatre films de Tollywood dans son minou. Elle sera vue dans « Thank You » de Vikram Kumar avec Naga Chaitanya et Raashi Khanna. Elle a également « Amaran » et des projets sans titre avec Kalyaan Dhev et Naveen Chandra en préparation.

Parlant de ses projets, Avika a déclaré : « J’ai une série de projets passionnants en préparation et je pense que c’est la phase la plus excitante de ma carrière. La transformation que j’ai vécue n’était pas seulement physique. C’était aussi une transformation mentale et émotionnelle. Ma confiance en moi a augmenté et ma peau a commencé à briller. Cela se reflète également dans mon travail.

Cependant, rester en forme pendant la pandémie a été un défi pour le joueur de 24 ans. Elle a dit : « Depuis que je passe plus de temps à la maison, je m’entraîne beaucoup plus. À un moment donné, mon directeur m’a dit : « Avika, s’il vous plaît, ne perdez plus de poids, nous avons besoin que vous restiez juste comme tu es ». Chaque année, je fais un don de cheveux le jour de mon anniversaire, mais je ne pouvais pas me couper les cheveux cette fois-ci parce que je devais garder un certain look. Donc cette continuité est un défi. «

Elle a ajouté: « J’attends maintenant avec impatience mes sorties à l’écran et j’ai hâte de voir comment le public réagira à l’Avika » transformé « , non seulement en termes de sage, mais aussi de performance. »