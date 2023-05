Avid Telecom a facilité des milliards d’appels de spam, selon les AG d’État

Une entreprise qui aurait facilité des milliards d’appels de spam est poursuivie par presque tous les procureurs généraux du pays pour avoir prétendument enfreint les lois sur la protection des consommateurs et le télémarketing, selon un plainte déposée mardi.

Avid Telecom, un fournisseur de voix sur protocole Internet, a facilité plus de 7,5 milliards d’appels vers des numéros du registre national des numéros exclus, selon une plainte déposée par des AG de 48 États plus le district de Columbia. La plainte alléguait qu’Avid avait facilité plus de 24,5 milliards d’appels entre décembre 2018 et janvier 2023, et plus de 90 % de ces appels ont duré moins de 15 secondes, ce qui indique qu’il s’agissait probablement d’appels automatisés.

Les AG nomment également deux dirigeants d’Avid comme défendeurs : le PDG Michael Lansky et la vice-présidente des opérations et des ventes Stacey Reeves.

Selon la plainte, Avid vendrait des numéros de téléphone, des données et des logiciels de numérotation permettant aux clients de passer des appels automatisés en masse. En utilisant les services d’Avid, les clients pouvaient prétendre usurper les indicatifs régionaux de leurs appels pour les faire correspondre à ceux de leurs destinataires, ce qui augmentait la probabilité qu’ils décrochent.

Les appels prétendument facilités par Avid comprenaient des escroqueries concernant l’administration de la sécurité sociale, Medicare, les garanties automobiles, Amazon, la réduction des taux d’intérêt des cartes de crédit, etc.

Un groupe désigné par la Federal Communications Commission pour informer les fournisseurs des appels automatisés présumés illégaux a envoyé au moins 329 notifications à Avid concernant le spam présumé, selon les AG. Mais Avid aurait ignoré les avertissements.

Le procès est le résultat du travail d’un groupe de travail bipartisan sur les litiges multi-états anti-robocall, qui poursuit des affaires d’appels automatisés à grand volume.

Avid Telecom n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

