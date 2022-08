Avez-vous vu cette lampe de table ? Si vous mangez à New York, vous le ferez

Dans plusieurs restaurants, les convives peuvent commander le Pina Pro directement depuis leur table, en utilisant des codes QR placés sous les lampes. La société affirme qu’elle n’a pas dépensé d’argent pour la publicité traditionnelle.

Gianni Morsell, qui mangeait au Dutch samedi soir dernier, a déclaré qu’elle n’avait jamais vu une lampe comme la Pina Pro. “Je l’achèterais totalement pour ma maison”, a-t-elle déclaré.

KwangHo Lee, le président des sites SoHo et Upper West Side du restaurant japonais Momoya, a vu les lampes au Dutch en mars. Il les utilise maintenant à son emplacement de SoHo et a déclaré qu’il ne reviendrait pas aux bougies, qui doivent être remplacées et nettoyées régulièrement.

Mais il y aura toujours ceux qui préfèrent dîner aux chandelles. Lors d’une soirée récente à Altro Paradiso, Jillian McKigney a éteint le Pina Pro à sa table extérieure, disant que c’était “un peu stérile”.

Son compagnon de table, Blair Brice, a déclaré que la tête minuscule et la base lourde de la lampe semblaient disproportionnées. La lueur jaune d’une bougie lui manquait, et la façon dont elle vacille et danse. «Votives pour toujours», dit-elle.