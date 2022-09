Avez-vous vraiment besoin d’un cadre de lit pour votre matelas ?

La personne moyenne cherche à réduire les coûts là où elle le peut lorsqu’elle achète des meubles – je sais que je le fais. Si vous achetez un nouveau matelas ou des accessoires, vous n’avez pas besoin de faire des folies pour les draps à haute teneur en fils, ni d’avoir besoin d’une housse de couette moelleuse et élégante. Cependant, c’est fortement encouragé à vous procurer un cadre de lit.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un cadre de lit est un élément clé de votre configuration de literie. Le but d’un cadre de lit est de vous protéger, vous et votre matelas, des inconvénients de dormir sur le sol. Non seulement cela, mais les matelas sont chers. Ranger le vôtre par terre, c’est comme laisser votre montre ou votre téléphone par terre. Tu pourraitmais vous ne pouvez pas être surpris quand quelque chose ne va pas.

Ci-dessous, j’explique ce qui peut arriver si vous laissez votre matelas au sol et proposez des options de cadre de lit abordables pour lesquelles vous n’aurez pas à dépenser un bras et une jambe.

Qu’est-ce qu’un cadre de lit ?

Un cadre de lit est la principale structure de support de votre matelas et de votre sommier (si vous en avez un). Il maintient votre matelas au-dessus du sol et le protège de l’humidité, de la poussière et de la saleté générale du sol. Il existe une variété de cadres de lit différents, du basique au décoratif et fonctionnel. Certains viennent même avec une tête ou un pied de lit.

Voici quelques-uns des types de cadres de lit les plus populaires :

Plateforme: Cadre de lit commun composé de lattes pour supporter votre matelas sans avoir besoin d’un sommier.

Cadre de lit commun composé de lattes pour supporter votre matelas sans avoir besoin d’un sommier. Flottant: Ces cadres de lit sont plus modernes et ont généralement des pieds cachés ou ils sont complètement omis. Il ressemble à une grande boîte décorative supportant votre matelas.

Ces cadres de lit sont plus modernes et ont généralement des pieds cachés ou ils sont complètement omis. Il ressemble à une grande boîte décorative supportant votre matelas. Lit gigogne : Un lit gigogne est idéal pour les frères et sœurs car il supporte deux lits en un. Ce sont normalement des matelas jumeaux ou pleine grandeur qui reposent les uns sur les autres. Cependant, le matelas du bas se déroule par en dessous lorsqu’il est prêt à l’emploi.

Un lit gigogne est idéal pour les frères et sœurs car il supporte deux lits en un. Ce sont normalement des matelas jumeaux ou pleine grandeur qui reposent les uns sur les autres. Cependant, le matelas du bas se déroule par en dessous lorsqu’il est prêt à l’emploi. Couchette: Un lit superposé est un autre excellent cadre de lit pour les enfants ou une chambre d’amis. Il supporte deux matelas; un près du bas et un plus haut dans les cheveux vers le plafond. Pour accéder au lit superposé supérieur, le cadre du lit est généralement équipé d’une échelle ou d’un escabeau.

Un lit superposé est un autre excellent cadre de lit pour les enfants ou une chambre d’amis. Il supporte deux matelas; un près du bas et un plus haut dans les cheveux vers le plafond. Pour accéder au lit superposé supérieur, le cadre du lit est généralement équipé d’une échelle ou d’un escabeau. Murphy : Un cadre de lit escamotable est idéal pour les petits espaces car il laisse plus de place lorsqu’il n’est pas utilisé. Un lit escamotable se dresse verticalement contre le mur et s’abaisse comme un pont-levis à l’heure du coucher. Les fabricants font un bon travail pour donner aux cadres de lit escamotables un aspect décoratif en cachant les rails et les autres parties de votre matelas.

Maintenant que nous avons expliqué ce qu’est un cadre de lit, voici toutes les raisons pour lesquelles vous en aurez besoin pour votre matelas.

Vous annulerez la garantie de votre matelas

La plupart des matelas sont accompagnés d’une garantie couvrant les problèmes du fabricant et d’autres défauts pendant que vous possédez votre lit. La moyenne est d’environ 10 ans, alors que certaines marques comme DreamCloud et Nectar offriront une protection à votre matelas pendant toute sa durée de vie.

Il y a certaines stipulations pour conserver la garantie de votre matelas, y compris – vous l’avez deviné – la nécessité d’un cadre de lit qui supporte correctement votre matelas. Laisser votre matelas sur le sol signifie que si quelque chose ne va pas, vous êtes responsable de payer pour un remplacement.

Votre matelas peut devenir vraiment sale (à l’intérieur et à l’extérieur)

Un matelas devrait durer environ six à huit ans, selon le type et la façon dont vous en prenez soin. Le laisser sur le sol peut réduire sa durée de vie et ouvrir les vannes à toutes sortes de problèmes, notamment :

Accumulation de moisissure et de moisissure à l’intérieur à cause de la collecte d’humidité

Saleté, poussière et déversements

Araignées, fourmis et autres parasites domestiques courants

Vous sacrifiez le confort

Maintenir votre matelas au sol limite le flux d’air qui serait présent s’il était élevé au-dessus du sol. En conséquence, il peut retenir la chaleur et vous réveiller en vous sentant chaud et en sueur.

D’un autre côté, si le sol de votre chambre est en bois franc ou en carrelage, votre matelas sera plus vulnérable aux basses températures pendant les mois les plus frais de l’année.

Sortir du lit est également physiquement beaucoup plus facile lorsque vous êtes à 3 pieds du sol.

Essayez ces cadres de lit

Un cadre de lit à lattes en métal ou en bois avec des lattes espacées de 3 pouces ou moins, un cadre de lit flottant à cadre de lit réglable sont toutes des options intéressantes et abordables. Voici quelques-uns des meilleurs cadres de lit à faible coût et de valeur que j’ai possédés, testés ou recherchés. Ils ont tous mon sceau d’approbation.

Les coûts ci-dessous reflètent le prix queen-size.

Si votre matelas doit être au sol, suivez ces règles

Si votre situation vous empêche d’obtenir un cadre de lit approprié, vous devrez prendre des précautions supplémentaires pour vous assurer de ne pas abîmer votre matelas et de rester à l’aise.

Placez un grand morceau de carton sous votre matelas afin qu’il ne touche pas directement le sol. Cela fournit une isolation et aide à garder votre lit plus propre.

Asseyez votre matelas en position verticale contre le mur chaque semaine pour l’aérer afin d’empêcher la moisissure de se développer dans votre lit.

Utilisez un protège-matelas pour garder votre lit propre et empêcher les insectes de pénétrer à l’intérieur.

Que vous essayiez de traverser la pièce plus rapidement ou de saisir quelque chose que vous pourriez avoir laissé sur votre matelas, évitez de marcher dessus pour éviter une usure inutile.

