Avez-vous une fatigue oculaire numérique en raison d’une pandémie ? Tu n’es pas seul

Si vous avez senti que l’augmentation du temps passé devant l’écran a un impact sur vos yeux et contribue potentiellement à la fatigue oculaire numérique, un sondage montre que vous n’êtes pas seul. Les résultats montrent que 80% des personnes interrogées déclarent que le temps passé devant un écran provoqué par une pandémie met leurs yeux en « overdrive ». l’a fait il y a un an. Tout cela s’ajoute à un nouveau sentiment d’urgence : 90 % d’entre eux disent qu’il est important de prendre soin de leurs yeux, dès maintenant.

L’enquête VSP Vision Care a également révélé qu’un quart déclare que leurs yeux se sentent plus mal maintenant qu’avant la pandémie.

Plus de la moitié des personnes interrogées déclarent regarder un ordinateur presque toute la journée, tous les jours, selon les résultats, ajoutant que près de 2 personnes sur 3 ressentent un certain inconfort oculaire au quotidien. Quatre-vingt pour cent seraient prêts à planifier des pauses informatiques de routine pour soulager la fatigue oculaire numérique, tandis qu’environ 1 sur 5 donne la priorité aux visites régulières chez l’ophtalmologiste.

Dans l’enquête, plus de la moitié des personnes interrogées ont défini une « detox numérique » comme une pause par rapport au temps passé devant un écran. Cependant, il existe d’autres moyens de soulager vos yeux que de vous éloigner complètement des écrans :

Trouver un soulagement à la fatigue oculaire numérique : La fatigue oculaire numérique peut résulter d’une utilisation prolongée et fréquente d’écrans, ce qui engage notre vision de près et nous expose à la lumière bleue émise par les écrans. Les symptômes peuvent apparaître comme des yeux larmoyants, secs, douloureux, une vision floue et des maux de tête. Bien qu’environ 65% déclarent ressentir une gêne oculaire au quotidien, la moitié des Américains manquent parfois leur examen annuel ou n’y vont jamais, selon l’enquête.

Même si vous avez une vision parfaite, un temps d’écran prolongé – lié à une pandémie ou non – peut fatiguer vos yeux. Lors d’un examen de la vue, votre ophtalmologiste peut vous suggérer une lentille d’ordinateur ou un revêtement de lentille antireflet réduisant la lumière bleue qui peut aider à réduire votre exposition et à lutter contre la fatigue oculaire numérique. Si vous ne portez pas de lunettes correctrices, vous pouvez utiliser des verres sans ordonnance avec un revêtement antireflet réduisant la lumière bleue.

Dans la règle 20-20-20, où toutes les 20 minutes, vous prenez 20 secondes pour regarder quelque chose à 20 pieds de distance. Cela vous aidera à réinitialiser votre concentration et à aider vos yeux à se sentir moins fatigués en raison de la fatigue oculaire numérique. Cligner des yeux plus fréquemment aide également à soulager l’inconfort en humidifiant vos yeux.

Garder un œil sur les enfants : L’enquête a révélé que plus de la moitié des parents s’inquiètent des effets de l’augmentation du temps passé devant l’écran de leurs enfants. Les hommes sont plus susceptibles que les femmes de s’inquiéter pour les yeux de leurs enfants et, en ce qui concerne les pères du millénaire, 6 sur 10 sont préoccupés par la vision de leurs enfants en raison de l’augmentation du temps passé devant un écran.

Les soins oculaires sont des soins de santé, et grâce à un examen complet de la vue, un ophtalmologiste peut détecter les premiers signes de problèmes de santé graves comme le diabète et l’hypertension.

