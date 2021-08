PLUS de personnes que jamais sont à risque de diabète – et certaines peuvent le développer sans le savoir.

Des organismes de bienfaisance ont averti que le Royaume-Uni était confronté à une «bombe à retardement de diagnostic» après que de nombreuses personnes aient manqué des rendez-vous essentiels chez le médecin généraliste pendant la pandémie.

L’obésité est le principal facteur de diabète de type 2. Les experts disent que vous pouvez ralentir ou même empêcher un diagnostic en changeant vos habitudes alimentaires et d’exercice Crédit : Alamy

On estime déjà que quelque 4,9 millions de personnes au Royaume-Uni souffrent de diabète, sous diverses formes.

Mais parmi ceux-ci, quelque 850 000 personnes atteintes de diabète de type 2 n’ont pas encore été diagnostiquées – un chiffre en hausse de 150 000 l’année dernière, selon Diabetes UK.

Des statistiques stupéfiantes révèlent que les gens peuvent vivre jusqu’à 10 ans avec le diabète de type 2 – le type le plus courant – avant d’être diagnostiqués.

En plus de cela, certaines personnes peuvent avoir un taux de sucre dans le sang plus élevé que d’habitude, mais pas assez mauvais pour être diagnostiqué avec le diabète.

C’est ce qu’on appelle le prédiabète, ou diabète limite, et cela signifie que vous êtes sur la bonne voie pour obtenir un diagnostic si vous n’agissez pas rapidement.

12,3 millions de personnes supplémentaires au Royaume-Uni sont « à risque de développer un diabète de type 2 » – mais beaucoup ne le sauront pas.

Ils présentent des facteurs de risque tels que le surpoids, le fait d’avoir un membre de la famille atteint de la maladie ou le fait d’être afro-caribéen.

Ces personnes peuvent commencer à apporter des changements, comme manger plus sainement, pour éviter un diagnostic le plus tôt possible.

Pendant ce temps, la pandémie a eu un impact énorme sur les personnes vivant déjà avec un diagnostic.

Le diabète est une maladie complexe à gérer. Mais les chiffres concernant montrent que près de 2,5 millions de personnes déjà atteintes de la maladie ont manqué les contrôles vitaux sur Covid.

Les médecins généralistes ont effectué 41% de contrôles de santé en moins au cours de la dernière année, selon une analyse de Diabetes UK réalisée en juin.

L’arriéré pourrait mettre les personnes en danger de mort par Covid, de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux, entre autres complications.

Le nombre total de cas de diabète devrait atteindre 5,5 millions de personnes d’ici 2030.

Le directeur général de Diabetes UK, Chris Askew, a déclaré : « Nous sommes assis sur une bombe à retardement du diabète. Les rendez-vous manqués et les diagnostics manqués ou retardés peuvent dévaster des vies. »

Êtes-vous prédiabétique?

Le prédiabète est une zone grise.

C’est lorsque la glycémie d’une personne est supérieure à la normale mais pas encore assez élevée pour être considérée comme un diabète.

Au Royaume-Uni, on estime qu’environ 7 millions de personnes souffrent de prédiabète, selon Diabetes.co.uk.

Souvent, les gens ne remarquent pas les symptômes et les attribuent à autre chose, comme leur niveau de stress ou leur âge Dan Howarth

Les experts disent que le prédiabète est une «étape critique» dans le développement de la maladie, car c’est à ce moment-là que les gens ont encore la capacité de ralentir, voire d’arrêter, la maladie.

Mais le prédiabète ne présente aucun symptôme, a déclaré le Dr Prash Vas, consultant en diabète au London Bridge Hospital, au Telegraph.

Il a dit: « [Prediabetes] n’a aucun symptôme. Au fur et à mesure que votre taux de sucre dans le sang augmente, le corps développera des symptômes.

« Même ce groupe de personnes peut avoir des complications, comme un risque trois fois plus élevé de développer des problèmes oculaires tels que la rétinopathie diabétique. Il existe également un risque accru de développer des problèmes rénaux et des lésions nerveuses précoces. »

Selon Dan Howarth, responsable des soins chez Diabetes UK, les symptômes du diabète ne se manifestent que lorsque la glycémie est d’environ 11 mmol/L, même si tout ce qui dépasse 7,8 mmol/L après avoir mangé est considéré comme trop élevé.

« Même alors, les gens ne remarquent souvent pas les symptômes et les attribuent à autre chose, comme leur niveau de stress ou leur âge », a déclaré le Dr Howarth.

Si votre médecin craint que vous souffriez de prédiabète, il effectuera généralement un test d’HbA1c, un test de glycémie à jeun (FPG) ou un test OGTT.

Le NHS dit que le diabète de type 2 est souvent diagnostiqué après des tests sanguins ou urinaires pour autre chose.

Quels sont les symptômes du diabète?

Les symptômes du diabète peuvent passer complètement inaperçus parce que les gens pensent qu’ils sont causés par autre chose.

Ou leurs symptômes ne les font pas nécessairement se sentir mal, donc ils ne sont même pas reconnus.

Les signes précoces les plus courants du diabète de type 2 sont des mictions fréquentes, une soif extrême et une faim persistante.

Vous devriez consulter votre médecin généraliste si vous êtes :

Faire pipi plus que d’habitude, surtout la nuit Avoir soif tout le temps Se sentir très fatigué Perdre du poids sans essayer de Démangeaisons autour de votre pénis ou de votre vagin, ou infection répétée par le muguet Avoir des coupures ou des blessures qui mettent plus de temps à guérir Avoir une vision floue

Il existe d’autres symptômes qui peuvent vous alerter sur cette maladie.

Ceux-ci inclus:

Taches de peau foncée Infections fréquentes La peau qui gratte Bouche sèche Irritabilité Douce haleine Fourmillements ou engourdissements Mauvaise dent

Êtes-vous à risque de diabète?

Des facteurs tels que l’âge, les antécédents familiaux et l’origine ethnique peuvent augmenter la probabilité qu’une personne soit atteinte de diabète.

La condition se développe généralement lentement lorsque quelqu’un a plus de 40 ans.

Cependant, le risque commence à augmenter à partir de 25 ans si vous êtes afro-caribéen, noir africain ou sud-asiatique.

En général, des études ont montré que les personnes d’origine afro-caribéenne, africaine noire ou sud-asiatique sont deux à quatre fois plus susceptibles de développer un diabète de type 2 que celles d’origine blanche.

L’obésité alimente le diabète de type 2, représentant 80 à 85 pour cent des chances de développer la maladie.

Ce n’est pas parce que vous avez un ou plusieurs facteurs de risque de diabète que vous en souffrirez.

Cependant, il est préférable de se méfier afin de pouvoir prévenir la maladie maintenant. Parce que les symptômes du diabète de type 2 ne sont pas toujours évidents, il est vraiment important d’être conscient de ces facteurs de risque, disent les organismes de bienfaisance.

Les facteurs de risque incluent si vous :

sont obèses

Sont inactifs

Avoir une pression artérielle élevée

Avoir un taux de cholestérol élevé

Avoir un membre de la famille atteint de diabète de type 2

Donner naissance à un bébé de plus de 9 livres

Comment connaître votre risque ?

Vous pouvez répondre au quiz « Connaissez votre risque » pour le diabète de type 2 pour connaître votre risque de contracter le diabète de type 2.

Le quiz rapide pose des questions sur l’âge, le poids, si un membre de la famille souffre de diabète et si on vous a dit que vous souffrez d’hypertension, par exemple.

Il donnera alors un score compris entre zéro et 47 points.

Plus le niveau de risque est élevé, plus il est probable que la personne développera un diabète de type 2 au cours des 10 prochaines années. Par exemple, une personne à haut risque sur quatre sera atteinte de diabète de type 2 au cours des 10 prochaines années.

Si le score d’une personne est modéré ou élevé, elle peut se référer à un service local pour une assistance à distance ou en ligne, sans avoir à passer par un professionnel de santé.