Avez-vous un devoir civique de regarder la vidéo de la police de Memphis battant Tire Nichols ?

C’est l’espoir, en tout cas : que des Américains inquiets deviennent témoins après coup, nos sens choqués et nos consciences éveillées par la vue d’officiers en uniforme donnant à plusieurs reprises des coups de pied et de poing à M. Nichols, qui mourra des suites de ses blessures trois jours plus tard. “Je m’attends à ce que vous ressentiez ce que ressent la famille Nichols”, a déclaré Cerelyn Davis, chef de la police de Memphis, en prévision de l’impact de la vidéo. Son appel à l’humanité commune exprimait la foi dans le pouvoir des images, même les plus horribles, de favoriser l’empathie et la communauté – et la foi dans la capacité humaine à éprouver de l’indignation et de la compassion lorsqu’on leur montrait de telles images.

Les raisons juridiques et politiques de le faire, à la demande pressante de la famille de M. Nichols, semblent évidentes et convaincantes. Trop souvent, les pires abus de pouvoir sont laissés pourrir dans le secret, enveloppés de mensonges, de langage bureaucratique et d’informations partielles. La vidéo brute offre clarté, transparence et peut-être responsabilité – une chance pour les citoyens de comprendre la vérité sans fard sur ce qui s’est passé dans la nuit du 7 janvier.

Une version de cette question nous a été confrontée depuis que les images de la caméra du corps et de la perche des policiers de Memphis battant Tire Nichols ont été diffusées vendredi soir. L’argument n’est pas nécessairement de savoir si le département de police aurait dû publier en ligne la vidéo d’environ une heure, en quatre parties et légèrement expurgée, pour que tout le monde puisse la voir.

Une ligne éthique délicate sépare le témoignage – un état d’attention actif et moralement engagé – de la condition plus passive et moins exigeante du spectateur. Le spectacle de la violence a le don de transformer même les âmes sensibles en badauds et en voyeurs. La violence, y compris les actions de la police, fait partie intégrante de la culture populaire, et ce, bien avant l’invention de la vidéo. Pendant une grande partie de l’histoire humaine, les exécutions publiques ont été une forme de divertissement. L’histoire du lynchage aux États-Unis est en partie une histoire de spectacle public, dans laquelle la mutilation et le meurtre d’hommes noirs ont amené des foules blanches à regarder, applaudir et prendre des photos.

Je ne dis pas que regarder la vidéo du passage à tabac de M. Nichols équivaut à se joindre à l’une de ces foules, mais plutôt que la souffrance des Noirs en Amérique a souvent été soit reléguée à l’invisibilité, soit soumise à l’exploitation et à la marchandisation. C’est le dilemme auquel Mme Wells et d’autres personnes dans sa position ont été confrontées, alors même qu’elle défie le public de reconnaître la pleine humanité de son fils.

Nous ne reculons pas automatiquement devant la violence. Nous pouvons tout aussi bien répondre avec indifférence, fascination morbide – ou pire. Les images sont puissantes, mais pas assez pour compenser les manquements à la décence ou au jugement d’une société, ou pour surmonter son engagement à nier des vérités qui devraient aller de soi. Le cas de M. Nichols ne peut s’empêcher de rappeler le passage à tabac de Rodney King par la police à Los Angeles en 1991, filmé par un voisin. Les officiers dans cette affaire ont été acquittés et des troubles ont balayé la ville.

Vendredi, peu de temps avant la publication des vidéos de Memphis, un clip de la caméra corporelle de la police a été diffusé montrant une partie de l’agression du 28 octobre contre le mari de l’ancienne présidente Nancy Pelosi, Paul, à son domicile de San Francisco. Cette attaque, menée par un extrémiste apparent de droite, avait fait l’objet de blagues grotesques et de spéculations sinistres et sans fondement de la part de certains des ennemis politiques de sa femme. Bien que la vidéo semble réfuter toutes ces affirmations, il est peu probable qu’elle enraye la vague de conspirationnisme et de fantaisie dans certaines circonscriptions de droite. L’assaut contre le Capitole des États-Unis le 1er janvier. Le 6 février 2021, impliquait également des extrémistes à la recherche de Mme Pelosi, et malgré une abondante documentation, il a été traité par les partisans comme un enchevêtrement de mystère, d’indétermination et de distorsion à travers le miroir.