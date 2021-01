Avez-vous reçu une nouvelle fenêtre contextuelle de politique de confidentialité WhatsApp? Plus de clarté sur votre utilisation des données, mais c’est à ce sujet

WhatsApp apporte d’assez gros changements à sa politique de confidentialité et à ses conditions de service, si vous souhaitez continuer à utiliser la messagerie instantanée. Dans une fenêtre contextuelle qui nous est apparue plus tôt ce matin, les messageries instantanées appartenant à Facebook détaille la façon dont le service WhatsApp gère vos données ainsi que la manière dont WhatsApp s’associe à la plus grande plate-forme Facebook pour permettre les intégrations entre plusieurs applications, y compris Instagram et Facebook Messenger. WhatsApp dit que «Pour utiliser nos services, vous consentez à télécharger et installer manuellement ou automatiquement des mises à jour de nos services» et détaille la sécurité ainsi que les politiques de sécurité et comment votre utilisation est analysée avec les données utilisées pour soi-disant améliorer l’application . Cela s’appliquera à toutes les versions de la plate-forme WhatsApp, y compris WhatsApp pour Android, WhatsApp pour iPhone, WhatsApp Web, etc.

WhatsApp dit qu’ils collectent des informations sur les utilisateurs pour pouvoir fournir des services et personnaliser l’expérience pour l’utilisateur. Parmi les informations que vous partagez avec WhatsApp figurent votre numéro de téléphone mobile et le nom de votre profil pour créer et gérer un compte WhatsApp. WhatsApp insiste sur le fait qu’ils ne conservent pas vos messages et dit que les messages que vous envoyez et recevez ne sont généralement pas stockés sur leurs serveurs. « Une fois que vos messages sont envoyés, ils sont supprimés de nos serveurs. » Cependant, il existe des scénarios dans lesquels vos messages peuvent rester temporairement sur les serveurs WhatsApp, c’est-à-dire si un message reste non distribué pendant une certaine période de temps jusqu’à un maximum de 30 jours sous forme cryptée, après quoi il est supprimé ainsi que les transferts multimédias. qui sont temporairement stockés sous forme cryptée pour améliorer l’efficacité des transferts supplémentaires.

WhatsApp indique clairement qu’ils collectent vos informations de localisation à tout moment. Pour commencer, les plaisanteries habituelles vous accueillent dans la section Informations sur l’emplacement de la politique de confidentialité mise à jour. Ils disent que vous donnez accès à votre position précise lorsque vous utilisez des services basés sur la localisation sur l’application, comme le partage de votre position avec quelqu’un sur l’application. C’est là que les choses deviennent intéressantes. «Même si vous n’utilisez pas nos fonctionnalités liées à la localisation, nous utilisons les adresses IP et d’autres informations telles que les indicatifs régionaux des numéros de téléphone pour estimer votre emplacement général (par exemple, la ville et le pays). Nous utilisons également vos informations de localisation à des fins de diagnostic et de dépannage », est le message très clair.

Pour les entreprises sur WhatsApp, la messagerie instantanée appartenant à Facebook indique que les entreprises de la plate-forme peuvent partager vos informations avec des fournisseurs de services tiers. Et cela inclut Facebook – cela peut inclure des communications pour les envoyer, les stocker, les lire, les gérer et les traiter pour les entreprises.

WhatsApp indique clairement qu’ils partagent des informations avec d’autres sociétés Facebook. «Nous pouvons utiliser les informations que nous recevons d’eux, et ils peuvent utiliser les informations que nous partageons avec eux, pour aider à exploiter, fournir, améliorer, comprendre, personnaliser, soutenir et commercialiser nos services et leurs offres, y compris les produits de la société Facebook, ”Disent les conditions de service mises à jour. On pense que certains des utilitaires répertoriés pour ce partage de données aident à améliorer l’infrastructure et les systèmes de livraison, à comprendre comment un utilisateur utilise les plates-formes différemment et à promouvoir la sûreté et la sécurité des données à tous les niveaux. Remarquez que cela signifie également que vos données seront utilisées pour proposer des suggestions personnalisées ainsi que des publicités ciblées sur vous et vos tendances d’utilisation sur une variété de plates-formes. Les conditions mises à jour de WhatsApp indiquent que c’est pour «améliorer leurs services et vos expériences d’utilisation, comme faire des suggestions pour vous (par exemple, des amis ou des connexions de groupe, ou du contenu intéressant), personnaliser les fonctionnalités et le contenu, vous aider à terminer vos achats et transactions et en affichant des offres et des publicités pertinentes sur les produits de l’entreprise Facebook. »

Si vous vous demandez ce que signifient les produits de la société Facebook, nous laisserons Facebook l’expliquer quand même: « Les produits Facebook incluent Facebook (y compris l’application mobile Facebook et le navigateur intégré à l’application), Messenger, Instagram (y compris des applications telles que Boomerang), Portal- appareils de marque, produits Oculus (lors de l’utilisation d’un compte Facebook), boutiques Facebook, Spark AR Studio, Audience Network, applications NPE Team et toutes autres fonctionnalités, applications, technologies, logiciels, produits ou services proposés par Facebook Inc. »

WhatsApp déclare que «l’utilisation continue de nos Services confirme votre acceptation de nos Conditions, telles que modifiées». Pour être honnête, la politique de confidentialité et les conditions d’utilisation mises à jour ne génèrent aucune nouvelle révélation choquante. C’est juste qu’il y a maintenant plus de clarté sur certains aspects de la façon dont WhatsApp, Facebook ainsi que d’autres services tiers accèdent, gèrent et utilisent vos données. Mais il est un peu surprenant que la section sur la confidentialité ne donne pas plus de détails sur les spécificités exactes de la collecte et de l’utilisation des données, mais cela doit être pour une autre modification des conditions d’utilisation et de la politique de confidentialité.