Avez-vous récemment subi des analyses sanguines ? Voici 6 analyses sanguines importantes que vous devriez envisager de réaliser

Les analyses sanguines peuvent vous en dire beaucoup sur votre santé, révélant la vérité sur tout, de votre fonction rénale à votre taux de cholestérol. Vous n’avez pas fait de prise de sang depuis des années ? Il est probablement temps d’en parler à votre médecin traitant pour en faire faire. La fréquence à laquelle vous devez faire vos analyses sanguines dépend de votre âge, du type d’analyse sanguine et de votre état de santé.

Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, la plupart des adultes en bonne santé n’ont besoin que de leur cholestérol testé tous les quatre à six ans. En attendant, l’organisation affirme que les gens devraient obtenir leur Test A1C à 45 ans et ensuite tous les ans ou tous les deux ans s’ils sont prédiabétiques ou s’ils présentent des facteurs de risque de prédiabète et de diabète de type 2. Certains tests, comme l’hépatite B, ne sont recommandé une fois par vie pour les adultes de 18 ans et plus, sauf si vous présentez des symptômes ou si vous êtes enceinte.

Avec tous ces différents types d’analyses sanguines disponibles, il peut être difficile de savoir laquelle faire et quand. Pour simplifier les choses, nous avons discuté avec deux médecins qui nous ont expliqué quelles analyses sanguines une personne moyenne devrait envisager de faire et pourquoi.

1. Numération sanguine complète

L’hémogramme complet, un test de routine, fournit un aperçu de la production sanguine et de l’immunité de votre corps. Le test mesure divers composants de votre sang, notamment les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes.

Dr Soma Mandalun interniste certifié du Summit Health à New Providence, dans le New Jersey, affirme que le test NFS est « recommandé pour les personnes de tous âges dans le cadre d’un examen de santé de routine ou lorsque les symptômes suggèrent un problème de santé potentiel ».

Docteur Maria Knöbeldirectrice médicale de Medical Cert UK, convient que ce test fondamental est approprié pour de nombreux patients. Elle affirme que le test est idéal pour toute personne soumise à un examen de santé de routine. Néanmoins, elle conseille de le faire si vous « ressentez des symptômes tels qu’une fatigue persistante, des ecchymoses inexpliquées ou des infections fréquentes ».

Un test sanguin NFS peut indiquer de nombreuses choses, notamment :

Anémie

Infection

Inflammation

Leucémie

Troubles du système immunitaire

Carence en fer

Maladie cardiaque

Faible taux de plaquettes (peut affecter la coagulation sanguine)

Risque de coagulation et de saignement

Allergies

Carence en vitamines

Certains cancers

Mandal explique que chaque laboratoire peut avoir de légères variations dans ce qu’il considère comme des résultats de test « normaux ». Les plages généralement acceptées comme normales pour les adultes sont les suivantes :

Globules rouges: 4,5 à 5,9 millions de cellules par microlitre (hommes), 4,1 à 5,1 millions de cellules par microlitre (femmes)

Globules blancs: 4 500 à 11 000 cellules par microlitre

Hémoglobine: 13,8-17,2 grammes par décilitre (hommes), 12,1-15,1 grammes par décilitre (femmes)

Hématocrite:40,7%-50,3% (hommes), 36,1%-44,3% (femmes)

Plaquettes:150 000 à 450 000 plaquettes par microlitre

2. Bilan lipidique

Les lipides sont des graisses et des substances grasses présentes dans votre sang. Le cholestérol est l’un de ces types de lipides, utilisé comme source d’énergie. Un excès de « mauvais » cholestérol (lipoprotéine de basse densité ou LDL) peut endommager votre cœur.

Vous devrez peut-être passer ce test si vous souffrez d’une maladie cardiovasculaire ou d’autres facteurs de risque. Mandal précise que ce test est essentiel pour toute personne « à risque de maladie cardiovasculaire, y compris les personnes ayant des antécédents familiaux de maladie cardiaque, les fumeurs, les personnes souffrant d’hypertension ou celles qui sont en surpoids ».

Knöbel explique qu’un panel lipidique mesure le cholestérol total et le décompose également en HDL/LDL :

LDL (mauvais cholestérol)

HDL (bon cholestérol)

Triglycérides

Elle déclare : « Des taux élevés de LDL sont associés à un risque accru de maladie cardiaque, tandis que des taux élevés de HDL ont généralement un effet protecteur. Des triglycérides élevés peuvent également indiquer un risque de maladie cardiaque et peuvent être associés à d’autres maladies comme le diabète. »

Les paramètres normaux d’un bilan lipidique chez l’adulte sont :

Cholestérol total:Moins de 200 mg/dL

Cholestérol LDL:Moins de 100 mg/dL

Cholestérol HDL: 40 mg/dL ou plus (hommes), 50 mg/dL ou plus (femmes)

Triglycérides:Moins de 150 mg/dL

3. Panel métabolique de base

Le bilan métabolique de base mesure ce que Knöbel appelle « les aspects critiques de la chimie de votre corps ». Cela comprend le glucose, le calcium et les électrolytes tels que le sodium, le potassium et le bicarbonate. Le test recherche également des indicateurs de la fonction rénale, comme l’azote uréique sanguin et la créatinine.

Knöbel précise : « Les niveaux de glucose donnent un aperçu du contrôle de la glycémie. Les déséquilibres électrolytiques peuvent révéler des problèmes liés à la déshydratation, à une maladie rénale ou à des déséquilibres métaboliques. Des niveaux anormaux de calcium peuvent indiquer des problèmes de santé osseuse ou de fonction parathyroïdienne. »

Le BMP fait souvent partie d’un examen de routine. Il peut également être recommandé aux patients atteints de diabète ou d’une maladie rénale ou à ceux qui présentent un risque de développer ces pathologies.

Les résultats de votre BMP pourraient indiquer :

Hypertension

Maladie du rein

Diabète

Déshydratation

Détérioration de la santé osseuse

Pour les adultes, Mandal indique que les valeurs normales des résultats de ce test sont les suivantes :

Glucose: 70-99 mg/dL (à jeun)

Calcium: 8,5-10,2 mg/dL

Sodium: 135-145 mEq/L

Potassium: 3,5-5,0 mEq/L

Bicarbonate: 23-30 mEq/L

Chlorure: 96-106 mEq/L

Azote uréique du sang (BUN): 7-20 mg/dL

Créatinine: 0,6-1,3 mg/dL

4. Hémoglobine A1C

Le test d’hémoglobine A1C, également appelé HbA1c, est un test sanguin qui mesure votre taux de sucre sanguin moyen au cours des 2 à 3 derniers mois. Mandel explique qu’il est principalement utilisé pour diagnostiquer et surveiller le diabète et le prédiabète. Si vous êtes en surpoids, si vous présentez des symptômes de diabète, si vous avez des antécédents familiaux de diabète ou si vous avez plus de 45 ans, le médecin vous dira que vous pouvez je veux aussi faire ce test.

Un test de glycémie quotidien vous donne une vue à court terme de votre taux de sucre dans le sang. En revanche, ce test offre une vue à long terme de la façon dont votre corps gère le glucose. Un test HbA1c peut révéler plusieurs choses sur votre santé :

Diabète

Pré-diabète

Mauvais contrôle de la glycémie (risque accru de complications liées au diabète)

Les valeurs normales des résultats des tests sont les suivantes :

Normale: Moins de 5,7 %

Pré-diabète:5,7% à 6,4%

Diabète: 6,5 % ou plus

5. Tests de la fonction thyroïdienne

Si vous ressentez de la fatigue, des changements de poids, un rythme cardiaque irrégulier, une perte de cheveux ou des sautes d’humeur, vous devriez peut-être passer un test de la fonction thyroïdienne. seulement si vous présentez des symptômes Comme ceux mentionnés précédemment, ce test mesure la quantité d’hormone thyréostimuline dans votre sang. Vos médecins peuvent utiliser les résultats pour voir si votre thyroïde (une petite glande libérant des hormones située à l’avant de votre gorge) fonctionne bien. Mandal nous dit que ce test est généralement inclus dans les examens de santé de routine, en particulier chez les femmes de plus de 60 ans.

Votre analyse de sang peut indiquer :

Taux élevés de TSH/hypothyroïdie (thyroïde sous-active)

Faible taux de TSH/hyperthyroïdie (thyroïde hyperactive)

Taux anormaux de T3 et T4 (autres troubles thyroïdiens)

Les médecins considèrent généralement les plages normales suivantes pour les résultats des tests chez les adultes :

Taux de TSH: 0,4-4,0 mUI/L

Niveaux T4 gratuits: 0,8-1,8 ng/dL

Niveaux de T3 libres: 2,3-4,2 pg/mL

6. 25-hydroxyvitamine D

Selon Mount Sinai, un système hospitalier de New York, certains les patients plus âgés peuvent bénéficier d’un test au 25-hydroxy pour vérifier leur taux de vitamine D. Les personnes âgées de plus de 65 ans, atteintes d’ostéoporose, ayant une exposition limitée au soleil et/ou atteintes de la maladie de Crohn, de la maladie cœliaque ou de la colite ulcéreuse peuvent bénéficier de ce test.

La plupart des gens consomment suffisamment de vitamine D grâce au soleil. La production cutanée et l’absorption intestinale de ces vitamines diminuent avec l’âge. Il est important de savoir si vous n’avez pas suffisamment de vitamine D, car elle contribue à de nombreux aspects, de la santé des os à l’immunité et aux niveaux d’énergie.

La 25-hydroxy vitamine D va révéler deux choses :

25 hydroxyvitamine D3 (cholécalciférol)

25 hydroxyvitamine D2 (ergocalciférol)

Il existe un certain désaccord parmi les médecins sur ce qu’est une plage saine pour la vitamine D, mais une plage généralement acceptée est de 20 et 40 ng/mL.

L’essentiel

Il est toujours important de discuter de votre santé et de toute préoccupation connexe avec votre médecin avant de demander un quelconque type d’analyse. En fonction de votre situation personnelle et de votre plan de santé, votre médecin peut demander des analyses sanguines ne figurant pas sur cette liste ou vous dire que vous n’avez pas besoin de certains des tests ci-dessus.

En règle générale, de nombreuses personnes peuvent bénéficier d’une NFS, d’un bilan lipidique, d’une BMP et d’un test d’hémoglobine A1C même sans aucun symptôme. De plus, des tests de la fonction thyroïdienne et de la vitamine D doivent être envisagés si vous présentez des symptômes. Si vous êtes plus âgé, vous pouvez également discuter avec votre médecin de votre absorption de vitamine D.

Si vos analyses sont anormales, vous devrez peut-être procéder à des examens supplémentaires et à des contrôles plus fréquents. Si vos analyses sont normales, il se peut que ces analyses ne soient répétées qu’une fois par an lors de votre examen annuel avec votre médecin traitant.