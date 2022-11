Avez-vous quitté votre emploi au cours de la dernière année ? Nous voulons en entendre parler.

En avril, nous avons demandé aux lecteurs de partager leurs histoires sur le fait de quitter leur emploi. Nous avons fait un suivi auprès de certains de ces lecteurs et publié trois articles sur la façon dont le fait d’arrêter de fumer a affecté leurs finances personnelles, leur équilibre travail-vie personnelle et leurs relations. Maintenant, nous aimerions creuser un peu plus pour une nouvelle série mettant l’accent sur l’épuisement professionnel et sur la façon dont le fait d’arrêter de fumer a affecté les relations.

Nous aimerions particulièrement entendre les enseignants, les infirmières et les agents de bord. Nous voulons également savoir comment le fait d’arrêter de fumer a affecté les relations personnelles. Nous aimerions avoir des nouvelles de ceux qui ont des partenaires de vie ainsi que des personnes qui élèvent des enfants seules ou avec quelqu’un d’autre.

Merci de partager vos expériences en utilisant le formulaire ci-dessous. Nous ne publierons pas votre nom ou des informations d’identification sans votre permission, et nous pouvons vous contacter pour en savoir plus.