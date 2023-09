Avez-vous notre trésor ? Le British Museum veut de l’aide pour retrouver un butin ancien disparu

LONDRES — L’un des musées les plus célèbres du monde a un problème : certains de ses trésors ont disparu et il a besoin de l’aide du public pour les retrouver.

Le British Museum de Londres a appelé cette semaine le public à l’aider à récupérer environ 2 000 objets perdus, volés ou endommagés dans sa vaste collection.

Détails et images ont été libérés mercredi du butin manquant – qui comprend des bijoux et des pierres précieuses des époques grecque et romaine – dans l’espoir de générer des pistes sur l’endroit où ils se sont retrouvés.

« Si vous craignez d’être ou d’avoir été en possession d’objets du British Museum, ou si vous avez d’autres informations susceptibles de nous aider, veuillez nous contacter à [email protected] », a déclaré le musée dans un communiqué. une déclaration.

Cette décision intervient après que le musée a admis le mois dernier qu’il y avait eu un vol majeur, affirmant avoir licencié un membre anonyme du personnel et annonçant une opération indépendante d’examen et de récupération.

Le musée a déclaré qu’il agissait sur les conseils des spécialistes de la récupération en ne partageant pas tous les détails de chaque objet ni les images exactes. Les images fournies représentent des objets similaires et les responsables espèrent en avoir révélé suffisamment pour susciter des réponses au Royaume-Uni et au-delà.

Le butin manquant comprend des pierres précieuses et des pierres semi-précieuses serties dans des anneaux. Certains sont anciens, d’autres sont des imitations modernes, tandis que d’autres présentent des figures ou des animaux classiques. Des boucles d’oreilles en or datant de la fin de l’âge du bronze, entre le XVe et le XIe siècle avant JC, ont également été volées.

Aucun des objets volés n’a été exposé au public : seuls environ 80 000 objets sont exposés à tout moment, ce qui ne représente que 1 % de la vaste collection de 8 millions de pièces du musée.

Une enquête policière est en cours sur les vols. La police métropolitaine de Londres l’a déclaré a interviewé un homme anonyme en août à ce sujet, mais aucune arrestation n’a été effectuée.

Dimanche au British Museum de Londres. Seuls environ 8 000 de sa vaste collection de 8 millions d’objets sont normalement exposés. Yui Mok / PA via Getty Images

Christopher A. Marinello, PDG d’Art Recovery International, qui a récupéré plus de 600 millions de dollars d’œuvres d’art et de trésors volés, a déclaré à NBC News que le vol au British Museum avait probablement été commis par un initié qui vendait des objets en ligne, notamment sur eBay. pendant jusqu’à 30 ans.

« Nous recevons chaque jour des rapports faisant état de vols dans des musées, des églises, des institutions culturelles et des particuliers », a-t-il déclaré mercredi à NBC News.

« Mais ce qui le distingue, c’est qu’il s’agit d’un musée majeur, comme le British Museum, qui est très bien financé et sécurisé. C’était assez alarmant.

L’enquête se concentre sur le système par lequel le musée permet au personnel d’accéder à ses trésors. De nombreux objets stockés intéressent largement les universitaires et les conservateurs et ne peuvent être sortis que pour des études ou des expositions majeures, ce qui leur offre moins de sécurité que les objets situés à l’étage derrière des panneaux de verre.

« Mais lorsque les choses sont entreposées et que de nombreux musées ont la plupart de leurs collections entreposées sous terre… il faut toujours mettre en place des protocoles de sécurité très stricts », a ajouté Marinello.

Les vols internes dans les grands musées ne sont pas rares, a-t-il déclaré.

« En fait, il y a 10 ans, j’ai été impliqué dans une affaire très similaire en Suède, où un conservateur volait des objets dans divers musées suédois en dehors de Stockholm, vendant ces objets pour acheter des voitures, des costumes. Et il a fallu des années avant qu’il soit découvert », a-t-il déclaré.

Le British Museum devrait publier une liste complète et exacte de chaque objet volé, accompagnée de photos précises, a soutenu Marinello, pour empêcher les gens d’acheter des objets volés – et même offrir une compensation à ceux qui en ont déjà acheté.

Mais il est peu probable que le musée possède des photos de tout ce qui a été volé, a-t-il déclaré, ce qui signifie que certaines pourraient ne jamais être récupérées.

D’autres objets comparables incluent une intaille romaine d’sarde, datant entre le 1er et le 3ème siècle après JC, et une intaille en verre bleu, qui proviendrait d’Akhmim, en Égypte, entre le 2ème et le 3ème siècle après JC. Musée anglais

Le scandale survient après que le débat sur ce que les musées européens devraient faire avec les objets provenant des pays colonisés d’Afrique et d’Asie aux XVIIIe et XIXe siècles s’est intensifié ces dernières années.

Une grande partie de la collection du musée a été acquise lors de l’expansion coloniale britannique à l’époque victorienne et de nombreux pays ont demandé le retour des objets. Musées aux Pays-Bas, Allemagne et France ont accepté de restituer divers objets, notamment des crânes humains.

Le plus grand musée du British Museum controversé comprennent les bronzes du Bénin qui ont été pris lors d’un conflit militaire en Afrique de l’Ouest en 1897.

Le dernier scandale remet en question la position du musée selon laquelle il s’agit de l’endroit le plus sûr pour conserver les trésors du monde, estiment les experts.

« Ils disent : ‘Ces objets sont bien mieux conservés au British Museum.’ Nous avons une bien meilleure sécurité. Nous ne pouvons pas croire que ces objets seront en sécurité dans vos pays’», a déclaré Marinello. « Maintenant que cette mesure a été franchie, cet argument a disparu. »