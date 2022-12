Avez-vous même besoin de possession?

En novembre, avant le début de la Coupe du monde, j’ai plongé dans le trésor des archives de données graphiques de la Coupe du monde de StatsPerform pour examiner les tendances qui ont changé et pris le contrôle du sport de 1966 à 2018. Quand le jeu de possession a-t-il vraiment commencé à reprendre? (1990 environ, puis pour de vrai en 2014.) Quand les équipes ont-elles commencé à sacrifier la quantité de coups pour la qualité des coups ? (Beaucoup 2014.) 2018 était-elle une valeur aberrante aussi étrange pour l’efficacité des coups de pied arrêtés qu’il y paraissait? (Oui.)

La Coupe du monde 2022 étant presque terminée, nous avons maintenant un autre ensemble de données à prendre en compte. Qu’avons-nous appris au cours du mois dernier qui nous indique comment le sport pourrait évoluer ? Et certains des résultats étaient-ils aussi funky qu’ils le semblaient? (Oui.)

Leçon 1 : Les statistiques (prédictives) sont pour les perdants

D’accord, pas vraiment. Les statistiques sont le langage que nous utilisons pour parler d’un jeu, et l’existence de ces données StatsPerform remontant à l’Angleterre 1966 est une bénédiction absolue. Mais certaines années nous donnent des résultats plus funky que d’autres.

Pour chacune des 15 Coupes du monde de l’ensemble de données, examinons la corrélation entre les points de chaque équipe par match et son différentiel de buts attendus (xG). (Remarque : si vous avez remporté un match à élimination directe lors d’une séance de tirs au but, nous comptons cela comme un match nul à ces fins. Désolé, la Croatie.)

Sur une période suffisamment longue, votre différentiel xG devient très prédictif du succès à l’avenir. Il s’agit essentiellement de regarder la qualité des coups que vous produisez par rapport à celle de votre adversaire, et même si la compétence de finition compte évidemment, cela n’a que beaucoup d’importance. Donnez à toutes ces équipes 100 matchs, et le classement du différentiel xG ressemblera à peu près exactement à votre classement en points par match. Garantissez aux équipes seulement trois matchs et vous obtiendrez des résultats géniaux. Et les résultats en 2022 ont été particulièrement funky.

Corrélation entre les points par match et le différentiel xG :

1966 : 0,532

1970 : 0,770

1974 : 0,845

1978 : 0,571

1982 : 0,554

1986 : 0,765

1990 : 0,694

1994 : 0,476

1998 : 0,488

2002 : 0,552

2006 : 0,713

2010 : 0,446

2014 : 0,603

2018 : 0,598

2022: 0,464

(Remarque : les corrélations sont sur une échelle de -1 à 1. Plus il est proche de 1, plus la connexion « Quand l’un monte/descend, l’autre monte/descend » est forte. Plus il est proche de -1, le le lien opposé est plus fort – quand l’un monte, l’autre descend. Et plus il est proche de 0, plus le lien global entre les deux est faible.)

Ce que cela nous dit : alors que tous les professeurs de statistiques dans le monde souligneront rapidement que la corrélation n’est pas égale à la causalité, nous pouvons dire que, dans ce cas, une forte corrélation entre ces deux mesures suggère qu’un tournoi donné a eu un nombre inférieur de étrange, “L’équipe A a pris trois tirs d’une valeur de 0,1 xG, l’équipe B a pris 17 tirs d’une valeur de 2,2 et l’équipe A a gagné, 1-0”.

Comme vous le voyez ci-dessus, la Coupe du monde de 1974 avait la corrélation la plus élevée au tableau. Cette année-là, les Pays-Bas et l’Allemagne de l’Ouest ont produit de loin les chiffres xG les plus forts de la compétition et se sont rencontrés en finale. Il y a eu des résultats raisonnablement funky – une équipe brésilienne assez médiocre (différentiel xG : +0,1 par match) a atteint les demi-finales, tandis que l’Écosse (+0,3) a produit le troisième meilleur différentiel et n’a pas réussi à se qualifier pour la phase de groupes. (Ils étaient à égalité avec la Yougoslavie et le Brésil dans le groupe 2 mais ont échoué à cause du différentiel de buts.) Mais dans l’ensemble, les statistiques et les résultats concordaient pour la plupart sur la hiérarchie des équipes.

Cela n’a vraiment pas été le cas à Qatar 2022. L’équipe avec de loin le meilleur différentiel xG de la compétition – l’Allemagne (+2,2 par match) – a terminé troisième du groupe E grâce à une défaite 2-1 super funky contre le Japon. (xG : Allemagne 3,1, Japon 1,5) et le démolisseur de différentiel de buts qui a été la victoire 7-0 de l’Espagne sur le Costa Rica. Statistiques : littéralement pour les perdants dans ce cas.

La deuxième meilleure équipe du tournoi, par différentiel xG ? Le Brésil, qui a perdu en quart de finale aux tirs au but contre la Croatie. Les équipes ont fait match nul 1-1 en 120 minutes malgré une marge xG déséquilibrée (Brésil 2,6, Croatie 0,6.)

Le Maroc a battu l’Espagne en huitièmes de finale, mais n’avait pas beaucoup de ballon. Alex Livesey – Danehouse/Getty Images

A ce jour, les quatre demi-finalistes du tournoi se classent troisième (Argentine), quatrième (France)… 19e (Maroc) et 23e (Croatie) en différentiel xG. Les victoires consécutives de la Croatie en fusillade contre le Japon et le Brésil et les bouleversements consécutifs du Maroc contre l’Espagne (fusillade) et le Portugal (1-0) ont été des histoires d’outsider incroyables et des bâtisseurs d’héritage pour le Croate Luka Modric et pratiquement toutes les personnes associées à la Equipe nationale du Maroc. Mais ce n’étaient pas des résultats susceptibles de se produire deux fois.

OK, donc les données et les résultats ne correspondaient pas vraiment cette année. Mais que peuvent nous dire les données sur les tendances générales ?

L’obsession de la possession continue (mais porte moins de fruits ?)

Alors que l’on peut généralement compter sur les meilleures équipes d’une compétition donnée pour avoir certains des taux de possession les plus élevés, les extrêmes sont devenus de plus en plus extrêmes au fil du temps. En 1966 et 1970, personne n’avait un taux de possession supérieur à 56%, et la première équipe n’a dépassé les 60% qu’en Colombie en 1994. En 2018, l’Espagne et l’Allemagne ont dépassé les 70%.

Cette année, nous n’avions qu’une seule équipe à plus de 70 % (l’Espagne, bien sûr), mais les tendances générales restent assez faciles à repérer.

Au Qatar, un quart complet du terrain – huit des 32 équipes – s’est retrouvé avec au moins 55% du ballon. (Il y avait neuf équipes jusqu’à ce que la Croatie tombe à 54,8 % après les demi-finales.)

Fait intéressant, cependant, la corrélation entre dominer le ballon et gagner a chuté de façon spectaculaire dans les tournois récents.

Corrélation entre taux de possession et points par match :

En 2006, 13 équipes avaient un taux de possession de 51% ou plus, 11 d’entre elles ont fait les tours à élimination directe et cinq ont fait les quarts de finale. Certes, les finalistes France et Italie étaient tous deux dans la fourchette de 49%, mais il y avait un lien clair entre avoir le ballon et faire de bonnes choses avec.

En 2022, 15 équipes avaient un taux de possession de 51% ou plus, et seulement neuf d’entre elles ont fait les huitièmes de finale. L’Allemagne et le Danemark étaient tous deux à 59,8% et ont été éliminés en phase de groupes. Pendant ce temps, sur les six équipes avec des taux de possession inférieurs à 38%, quatre ont fait les huitièmes de finale (le Maroc, qui a fait les demi-finales, plus le Japon, la Pologne et l’Australie), une autre l’a presque fait (l’Iran) et encore une autre semblait pouvoir le faire pour un moment de la dernière journée (Costa Rica). Points par match par équipe pour ceux ayant un taux de possession supérieur à 50% : 1.4. Pour ceux en dessous de 50% : 1.2.

Je ne veux pas réagir de manière excessive à cela car il y a effectivement eu des résultats sauvages et apparemment aléatoires dans ce groupe – Japon-Allemagne, entre autres. Mais tous les résultats de “l’équipe à faible possession gagnent” n’étaient pas un hasard. L’Espagne détenait 76% de possession de balle contre le Maroc, par exemple, mais a réussi 13 tirs d’une valeur de seulement 1,0 xG tandis que, avec seulement 24% du ballon, le Maroc a failli les égaler avec six tirs d’une valeur de 0,7.

L’Espagnol Rodri, frustré après la défaite, a déclaré que “le Maroc n’a absolument rien offert”. C’était en quelque sorte vrai, mais ils se sont assurés que l’Espagne n’offrait presque rien non plus. Et contre le Portugal, le Maroc n’avait que 27% de possession de balle mais a créé neuf tirs d’une valeur de 1,4 xG contre 12 pour le Portugal de 0,9. Ils ont tenté deux tirs d’une valeur d’au moins 0,38 xG et ont marqué sur l’un d’eux, tandis que la meilleure chance du Portugal ne valait que 0,18 xG. Ils étaient facilement l’équipe la plus dangereuse du match malgré 247 tentatives contre les 663 du Portugal.

Cette compétition était la continuation d’une tendance assez claire et dure. Il est de plus en plus clair que les équipes sont plus à l’aise que jamais sans le ballon. Cela ne veut pas dire que c’est meilleur jouer sans possession, et au niveau des clubs, où la plupart des équipes les plus riches et les plus talentueuses continueront à dominer le ballon, les corrélations entre possession et victoire resteront.

Mais dans un échantillon un peu plus démocratique, où même les équipes les plus riches ne peuvent pas dissimuler leurs faiblesses en achetant les droits des joueurs talentueux et où les équipes ont tendance à avoir quelques trous de plus, on voit que le célèbre “Il n’y a qu’une seule balle, donc vous devez l’avoir” la citation ne sonne pas assez aussi vrai qu’avant.

Le ballon reste sur le périmètre

L’une des tendances les plus stables au cours des 15 Coupes du monde de cet échantillon a été que le ballon quitte le milieu du terrain, au profit d’une aile ou de l’autre, un peu plus chaque année. En regardant spécifiquement les touches qui se produisent lorsqu’une équipe a le ballon dans le tiers offensif, pas plus tard qu’en 1982, les équipes appréciaient autant de touches au milieu du terrain (horizontalement) que sur les deux ailes. Cela a radicalement changé depuis.

À chaque Coupe du monde progressive, le ballon a passé moins de temps dans les zones d’attaque centrales et plus de temps sur les deux ailes. Et après que le pourcentage de touches du tiers central ait un peu augmenté en 2006, il a rapidement diminué à partir de là.

Si vous voulez établir un lien entre cette tendance et la tendance anti-possession ci-dessus, ne cherchez pas plus loin que l’Espagne, qui à bien des égards a servi de précurseur au sport au cours des 15 dernières années environ.

En 2010, l’Espagne a remporté la Coupe du monde avec un taux de possession de 65 %, avec 31 % de ses touches de tiers offensif dans le tiers médian du terrain. Lors de leurs matchs de Coupe du monde cette année-là, ils ont profité de 79% de toutes les touches générées par l’une ou l’autre équipe dans la surface du défenseur.

En 2018, leur taux de possession atteignait 74%, mais seulement 23% de leurs troisièmes touches offensives se situaient au milieu. Ils étaient davantage dirigés vers l’extérieur, à la fois lorsque les adversaires s’ajustaient et que des milieux de terrain incroyables comme Andres Iniesta et Xavi vieillissaient hors du groupe de joueurs. Alors qu’ils possédaient plus que jamais le ballon, ils n’ont réquisitionné que 70% de toutes les touches dans la surface.

Cette année, le taux de possession de l’Espagne a atteint 77 %, avec un pourcentage de touches dans la surface de réparation descendu à 66 %. Les trois équipes avec des taux de possession supérieurs à 60% (Espagne, Angleterre et Portugal) se sont combinées pour produire seulement 25% de leurs troisièmes touches offensives au milieu. Alors que les défenses plaçaient plus de corps près du centre pour tenir compte des Espagnes et du FC Barcelone du monde, les attaques ont dû venir de l’extérieur vers l’intérieur.

La qualité des tirs continue de s’améliorer (alors que la quantité de tirs continue de régresser)

Vous pouvez tracer une ligne assez claire entre l’essor de l’analyse dans le football – en particulier l’utilisation de xG – et un changement dans la qualité et la quantité des tirs. Les équipes sont moins susceptibles de tenter des tirs de “héros” à longue distance qu’elles ne l’étaient auparavant, et une partie d’une équipe à forte possession signifie être plus patiente lorsqu’il s’agit d’attendre que des tirs de plus haute qualité apparaissent.

Lors de la Coupe du monde, cependant, au moins une partie de cette tendance a commencé bien avant que xG ne devienne une chose.

Le xG moyen par tir est resté inchangé pendant la majeure partie de la période entre 1966 et 2010, mais les tirs ont lentement baissé à partir de 1974. Il ne fait aucun doute, cependant, que la qualité des prises de vue a explosé ces derniers temps. Il a commencé avec rapidité en 2014 et a encore augmenté en 2022.

En 2010, le Nigeria a mené la Coupe du monde avec une moyenne de 0,085 xG par tir. En 2014, cela se serait classé 23e sur 32 équipes, et en 2022, le 0,085 du Danemark s’est classé 29e. En 2010, 3,3 % des tirs valaient au moins 0,2 xG ; en 2022, c’est 15,0 %.

Pour souligner : Il s’agit d’un massif décalage.

Est-ce dû aux pénalités ? Pas vraiment. Il y a eu 15 tentatives de penalty (sans compter les tirs au but) lors de la Coupe du monde 2010, et il y en a eu 20 jusqu’à présent au Qatar. Mais les objectifs de transition ont bondi en 2014, tandis que les objectifs fixes ont eu un moment en 2018. Cette année, malgré une baisse significative des objectifs fixes – de 65 en 2018 à seulement 37 jusqu’à présent – la qualité des tirs a continué à augmenter rapidement.

Nous pouvons vaguement brosser un tableau ici. Les équipes qui dominent le ballon contrôlent plus que jamais la possession du ballon, mais elles sont dirigées vers des zones moins dangereuses du terrain (en dehors du milieu) et elles attendent que des opportunités de tir de haute qualité se présentent. Les équipes organisées défensivement sont plus capables que jamais d’empêcher ces tirs de se matérialiser, des équipes comme le Maroc trouvent des combinaisons défense-transition assez bonnes pour surpasser les équipes créatives et dominantes comme le Portugal et le jeu devient un peu moins prévisible globalement.

Cette image est-elle exacte ? Je suppose que nous le saurons dans quatre ans lorsque nous ajouterons plus de données à l’échantillon.