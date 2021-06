Andy Slavitt, un ancien conseiller pandémique du président Joe Biden, a déclaré que les Américains n’avaient pas suffisamment sacrifié tout au long de la crise de Covid et auraient pu faire plus pour sauver des vies, attisant l’indignation des téléspectateurs après des mois de blocage.

Apparaissant sur CBS pour promouvoir son nouveau livre après avoir démissionné du rôle de conseiller principal la semaine dernière, Slavitt a donné des conseils sur la façon dont Covid-19 aurait pu être mieux géré, critiquant non seulement l’administration précédente, mais le peuple américain en général.

«Nous devons tous nous regarder les uns les autres et nous demander ce que nous devons faire mieux la prochaine fois, et à bien des égards, être capable de sacrifier un peu les uns pour les autres pour traverser cela et sauver plus de vies va être essentiel et c’est quelque chose que je pense que nous aurions tous pu faire mieux », Slavitt a déclaré à ‘CBS This Morning’ lundi.

le tsar Covid de Biden, @ASlavitt, dit que la pandémie n’aurait pas été aussi grave si les Américains « avaient sacrifié un peu » davantage. Éviter l’interaction sociale « exige une certaine quantité de sacrifice et de changement ». pic.twitter.com/H6fGFv5hLi – Tom Elliott (@tomselliott) 14 juin 2021

Alors que l’ex-conseiller a également souligné « erreurs techniques » au début de la pandémie, y compris les problèmes liés aux tests et aux équipements de protection, il a souligné que « erreurs de leadership politique » conduit directement à la mort, rejetant la faute sur l’administration de Donald Trump.

« Nous avons nié le virus pendant trop longtemps sous la Maison Blanche de Trump. Il y avait trop d’écrasement de la dissidence et de jouer sur les divisions », il a dit.

Les commentaires n’ont pas été bien reçus par de nombreux observateurs en ligne, certains critiques notant les immenses sacrifices consentis par les travailleurs, les familles et les propriétaires d’entreprise lors de fermetures prolongées et d’autres restrictions pandémiques dans de nombreux États.

La perte de 40 % des petites entreprises et d’un an et demi d’éducation pour les enfants n’est pas un sacrifice suffisant pour ces personnes. – Mike Lee (@mikeleedallas) 14 juin 2021

Demandez à quelqu’un qui a perdu son entreprise s’il a assez sacrifié, gfys – ericmoej1102 (@ericmoej1102) 14 juin 2021

Apparemment, les 75 000 $ de pertes commerciales n’étaient pas un sacrifice suffisant. Je vais réévaluer et voir ce que je peux donner de plus à l’avenir. – Juste un autre Chump (@JDMac760) 14 juin 2021

Quelque 22,2 millions d’emplois américains ont été supprimés lors d’une récession provoquée par une pandémie et le verrouillage au printemps dernier, obligeant beaucoup de personnes à dépendre de l’aide du gouvernement. Une enquête menée l’année dernière par la Chambre de commerce des États-Unis et MetLife, a montré qu’environ 43% des propriétaires de petites entreprises craignaient de devoir fermer définitivement leurs portes à moins d’une injection soudaine d’argent. En avril, environ 200 000 entreprises américaines avaient été fermées définitivement en raison de la pandémie, selon une étude de la Réserve fédérale.

D’autres détracteurs ont demandé ce que Slavitt avait abandonné pendant la pandémie, certains l’accusant d’avoir tenté de « profit » du virus avec son prochain livre, « Preventable », qui est présenté comme le « un regard définitif et en coulisses sur la crise des coronavirus aux États-Unis. »

« Merci Andy Slavitt. Courageux de votre part de quitter votre emploi au [White House] faire de la promotion pour votre livre afin que vous puissiez profiter de Covid en nous remuant du doigt », un utilisateur mentionné. « Nous aurions dû faire davantage de sacrifices à nos enfants ? »

Combien Andy a-t-il sacrifié ? A-t-il perdu une entreprise et ses économies ? L’un de ses proches s’est-il suicidé parce qu’il était enfermé ? A-t-il manqué des chèques de paie? – Samantha Pfaff (@SamanthaPfaff) 14 juin 2021

Tout politicien ou personnalité des médias qui suggère que nous aurions pu sacrifier plus devrait être gratté sur les charbons avec cette question. Ils n’ont rien sacrifié et ont seulement dit et fait les choses que les gens ordinaires faisaient quand les caméras tournaient. – L’incroyable PaulK (@PaKruta) 14 juin 2021

L’ancien employé de Goldman Sachs et McKinsey, maintenant, mystérieusement, le conseiller de Biden COVID, Andy Slavitt, a déclaré que les Américains n’avaient pas assez sacrifié pendant le verrouillage. – Roy Abrams (@RQA) 14 juin 2021

Bien que Slavitt n’ait pas précisé quels sacrifices supplémentaires le pays aurait pu faire lors de son apparition à CBS, il a précédemment décrit les politiques qu’il aurait préférées. Dans un Twitter de juillet 2020 fil, il a appelé à un verrouillage national strict, y compris une fermeture complète de la frontière américaine, une interdiction complète de tous les voyages interétatiques et la fermeture de tous les bars, restaurants et églises.

« Au lieu d’un verrouillage à 50% (ce que nous avons fait en mars en avril), disons que c’est un verrouillage à 90% », a-t-il dit à l’époque, affirmant « nous pouvons pratiquement éliminer le virus à tout moment où nous le décidons. »

Le nombre de morts de la pandémie aux États-Unis a franchi lundi le cap des 600 000, selon les données compilées par Reuters.





Aussi sur rt.com

Le verrouillage de Covid-19 menace de détruire 37 MILLIONS d’emplois aux États-Unis







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !