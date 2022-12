Avez-vous fait vos mots croisés aujourd’hui ?

Les capacités de mémoire et de réflexion peuvent s’améliorer avec la pratique régulière des mots croisés.



Une étude publiée dans Preuve du NEJM ont constaté que les personnes ayant de légers problèmes de mémoire qui ont fait des mots croisés sur le Web ont montré une amélioration de la cognition et ont connu moins de rétrécissement du cerveau, par rapport à celles qui ont joué à des jeux cognitifs sur le Web.

Ce résultat est-il réel ? Faire des mots croisés peut-il vraiment vous rendre plus affûté et empêcher votre cerveau de rétrécir ? Plongeons-nous dans cette étude pour comprendre les résultats et voir comment vous pouvez les appliquer à votre vie.

Faire des mots croisés aidera-t-il tout le monde ?

Les participants à ce 18 mois d’étude avaient entre 62 et 80 ans. Tous avaient déficience cognitive légère, ce qui signifie que leur pensée et leur mémoire étaient altérées par rapport aux personnes âgées en bonne santé. Vingt-cinq pour cent identifiés comme noirs ou latinos, et donc – du moins en ce qui concerne la race et l’ethnicité – les résultats sont probablement généralisables à la population des États-Unis. Ceux qui ont participé à l’étude étaient très instruits, la plupart des participants ayant fait des études collégiales.

Faire régulièrement des mots croisés vous sera-t-il utile si votre réflexion et votre mémoire sont normales ? Ma meilleure hypothèse est que ce sera le cas, mais nous n’en sommes pas sûrs. Les auteurs de l’étude soulignent que les mots croisés sont généralement utilisés comme condition de contrôle par rapport à laquelle d’autres interventions sont mesurées. De futures études chez des personnes âgées en bonne santé devront être menées avec des mots croisés comme intervention pour recueillir plus de preuves.

Dans quelle mesure les mots croisés ont-ils amélioré la réflexion et la mémoire ?

Les participants à l’étude ont été assignés au hasard à un groupe qui résolvait des mots croisés en ligne ou à un groupe qui jouait à des jeux cognitifs en ligne axés sur la mémoire, la vitesse de traitement et fonction exécutive. Chaque groupe a effectué des séances de 30 minutes quatre fois par semaine pendant 12 semaines. Ils se sont également engagés dans plusieurs sessions de rappel plus courtes.

Par rapport à leur performance de base sur une échelle de 70 points, les mots croisés ont amélioré la cognition des participants d’environ un point à 12 semaines et d’environ un demi-point à 78 semaines. Cela peut sembler peu, mais l’approbation par la FDA de médicaments qui améliorent la pensée et la mémoire chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (inhibiteurs de la cholinestérase) était basée sur une différence de deux points sur cette échelle. En fait, 37% de ceux qui font des mots croisés ont montré une amélioration d’au moins deux points. Cela signifie que les mots croisés peuvent améliorer la réflexion et la mémoire presque autant qu’un médicament améliorant la mémoire approuvé par la FDA.

L’autre chose à garder à l’esprit est qu’environ la moitié des personnes atteintes de troubles cognitifs légers présentent un déclin de la pensée et de la mémoire au fil du temps. Donc, montrer un amélioration dans la cognition à la fois à 12 et 78 semaines est assez impressionnant.

Dans quelle mesure les mots croisés pourraient-ils être bénéfiques pour votre cerveau ?

Chez les personnes atteintes de troubles cognitifs légers et chez celles qui vieillissent normalement, le cerveau a tendance à rétrécir. Ainsi, la question à se poser sur le volume du cerveau est de savoir si une intervention comme des médicaments ou des mots croisés peut ralentir le rétrécissement. Deux structures courantes évaluées dans ce contexte sont la taille de l’hippocampe, qui se souvient des épisodes de votre vie, et l’épaisseur du cortex, où se produit votre pensée. Par rapport aux jeux cognitifs en ligne, travailler sur des mots croisés en ligne a entraîné entre 0,5% et 1% de réduction de l’hippocampe et du cortex au cours de l’étude de 18 mois. C’est une différence impressionnante.

Combien de mots croisés devriez-vous faire ?

Un regard sur le Protocole d’étude révèle que les participants ont été invités à travailler sur des mots croisés quatre fois par semaine, pendant 30 minutes par session. Les mots croisés ont été conçus pour être modérément difficiles, équivalent à un jeudi New York Times mots croisés.

Pourquoi les mots croisés sont-ils bénéfiques ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles travailler sur des mots croisés dans la vie quotidienne pourrait améliorer votre réflexion et votre mémoire, et même ralentir le rétrécissement de votre cerveau.

Premièrement, faire des mots croisés est difficile, et de nombreuses études ont montré que l’exécution de tâches cognitives modérément difficiles est utile pour la santé cognitive et cérébrale.

Deuxièmement, un jeu de mots croisés bien conçu engagera plusieurs régions du cerveau dans votre recherche du mot juste. De plus, les indices de mots croisés vous obligent souvent à lier des concepts que vous n’aviez pas imaginés ensemble. Ces caractéristiques signifient que les mots croisés activent de vastes zones de votre cortex et stimulent de nouvelles connexions dans votre cerveau. L’hippocampe se souviendra alors de ces nouvelles connexions, renforçant à la fois votre hippocampe et votre cortex.

Enfin, du moins chez moi, les mots croisés sont généralement une activité sociale. La personne avec le stylo (ou la tablette) dans sa main lit généralement les indices, et nous répondons tous avec nos meilleures réponses. Des activités sociales ont été lié à une meilleure connectivité entre les différentes parties du cerveau.

Alors qu’est-ce que tu attends? Récupérez ce jeu de mots croisés aujourd’hui et commencez à améliorer votre santé cognitive et cérébrale !