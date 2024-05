Avez-vous déjà eu une « caca fantôme » ? Voici ce que cela signifie réellement si vous avez l’impression d’être allé aux toilettes mais que vous n’en trouvez aucune trace dans les toilettes ou sur le papier toilette par la suite.

Des secrets sexuels aux habitudes de toilette, les gens n’hésitent pas à publier des confessions effrontément honnêtes et farouchement personnelles sur TikTok.

Récemment, un grand nombre de créateurs de contenu ont discuté de ce qu’ils appellent des « caca fantômes » sur l’application de streaming vidéo, c’est-à-dire lorsque vous allez à la selle mais que vous n’en voyez aucun résidu sur le papier toilette lorsque vous essuyez.

D’autres ont utilisé le terme pour décrire un cas où ils ont eu l’impression d’être allés aux toilettes – pour ne rien trouver dans les toilettes.

Des centaines de personnes ont avoué avoir vécu ce phénomène bizarre sous le hashtag #Ghostpoop sur TikTok – et maintenant, des professionnels de la santé se sont exprimés sur ce que cela signifie réellement et pourquoi cela arrive au Aujourd’hui montrer.

Le Dr Rabia De Latour, gastro-entérologue à NYU Langone Health, et le Dr Felice Schnoll-Sussman, gastro-entérologue et professeur de médecine clinique à Weill Cornell Medicine, ont déclaré à la publication que les crottes fantômes sont en fait tout à fait normales – et plus courantes qu’on pourrait le penser.

Ils ont expliqué que différentes causes pouvaient en être la cause, la première étant que vos selles sont si « bien formées » et « fermes » qu’elles ne laissent rien sur vos fesses qui puisse être essuyé.

« La texture des selles et la quantité que vous devez essuyer peuvent dépendre de plusieurs facteurs : l’apport en fibres, la santé intestinale, la quantité d’eau et d’autres nutriments absorbés par les selles dans le gros intestin et le fonctionnement des muscles du sphincter anal », » a ajouté le point de vente.

Quant à la raison pour laquelle certains ne voient rien dans le bol, ils ont dit que c’était probablement parce que les excréments étaient extrêmement « denses » et allaient « directement dans les toilettes ».

Les deux femmes ont insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de quoi s’inquiéter si cela vous arrivait, insistant sur le fait que c’était en fait « parfaitement normal » et le signe d’une « selle très saine ».

Une autre raison pourrait être que vous pensez avoir rejeté des matières fécales, alors qu’en réalité, vous n’avez émis que quelques gaz.

« Les sphincters sont stimulés et vous laissez passer quelque chose, mais ce n’est que de l’air », a déclaré le Dr Felice.

Les médecins ont ajouté que si vous ressentez souvent le besoin d’aller à la selle mais que rien ne sort, cela pourrait être le signe d’un problème sous-jacent et vous devriez probablement en parler à votre médecin.

L’émission Today a rapporté qu’il pourrait s’agir d’un symptôme précoce d’une maladie inflammatoire de l’intestin, de la maladie de Crohn, de polypes colorectaux ou d’un cancer anal.

En 2021, un influenceur qui s’appelle MrPelz sur TikTok a publié un vidéo à propos des crottes de fantômes et c’est rapidement devenu viral.

« Quand tu t’essuies après une bonne merde », a-t-il écrit à côté d’un clip le montrant assis sur les toilettes et s’essuyant les fesses.

Il a ensuite regardé le papier toilette et a remarqué qu’il semblait propre, ajoutant : « Mais il n’y a rien là-bas… »

Le clip de 11 secondes le montre ensuite flottant dans les airs comme un fantôme.

« Je me suis amusé à faire celui-ci », a-t-il légendé le TikTok, avec les hashtags #Ghostpoop et #Ghostwipe, entre autres.

Sa vidéo a reçu plus de 372 000 vues et 4 600 commentaires, et de nombreuses personnes se sont précipitées vers la section des commentaires pour admettre que quelque chose de similaire leur était arrivé.

Depuis, de nombreuses autres personnes ont publié des vidéos sur le sujet. Un homme, nommé Brad, a mis en ligne un TIC Tac cela le montrait assis sur les toilettes, essuyant et ne voyant aucun résidu sur le papier toilette.

Un autre gars qui s’appelle Sicko a partagé une vidéo de lui-même en train de faire l’expérience de son « premier caca fantôme ». La chanson What Does It Mean jouait en arrière-plan alors qu’il jouait du papier toilette

Une femme nommée Paige a courageusement annoncé dans son propre TikTok : « Ouais, le sexe, c’est cool, mais vous avez déjà pris une grosse merde et vous avez essuyé et il n’y a rien à essuyer ? » J’adore cette merde

Il a terminé la vidéo devant un écran vert qui ressemblait au paradis.

Une femme nommée Samantha a partagé un clip similaire, écrivant : « Quand vous rentrez d’une longue journée et que vous faites une énorme décharge. C’est le moment que vous redoutiez… Mais attendez, merde de fantôme.

Un autre gars qui s’appelle Sicko a partagé une vidéo de lui-même en train de faire l’expérience de son « premier caca fantôme ».

La chanson What Does It Mean de Miley Cyrus jouait en arrière-plan alors qu’il regardait le papier toilette propre avec un air horrifié sur le visage.

Une femme nommée Paige a courageusement annoncé dans un TIC Tac d’elle-même, ‘Je vais le dire… Ouais, le sexe, c’est cool, mais vous avez déjà pris une grosse merde et vous avez essuyé et il n’y a rien à essuyer ?

« C’était une merde fantôme ! J’adore cette merde. Quand cela m’arrive, cela fait toute ma journée.