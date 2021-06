Avez-vous entendu le champion de la WWE Bobby Lashley parler des langues indiennes ?

Une vidéo du champion de la WWE Bobby Lashley a pris d’assaut Internet. Dans le clip viral, on le voit relever le Indian Greetings Challenge. Dans le cadre de ce défi, il a dû prononcer des salutations dans différentes langues, notamment l’hindi, le tamoul, le marathi, le bhojpuri, le bengali, le malayalam, l’urdu, le gujarati, le pendjabi et le Rajasthani. L’as lutteur n’a que 60 secondes pour relever ce défi. À la fin du jeu, l’animateur dit qu’il a bien joué car il est capable de prononcer correctement de nombreux mots.

La vidéo sur Facebook à elle seule a franchi la barre des 50 000 vues et a reçu divers commentaires. Une personne qui pensait que parler les langues indiennes était un défi a déclaré: « Apprendre à parler l’Inde est un défi pour tous les lutteurs du programme de divertissement sportif de la WWE. » Un autre utilisateur qui a accepté qu’il n’aimait pas le champion de la WWE, a ajouté: « Je déteste Bobby mais c’était plutôt cool. »

Les passionnés de la WWE verront Lashley défendre son titre contre Drew McIntyre lors du prochain événement à la carte, Hell in a Cell. Il avait remporté le titre après avoir battu Kofi Kingston de New Day lors d’un match en tête-à-tête lors d’un événement organisé à Monday Night Raw.

Pendant ce temps, la WWE traverse de graves restructurations et des problèmes financiers en raison de la crise pandémique en cours. L’organisation a récemment publié Ruby Riott, Aleister Black, Braun Strowman, Lana, Buddy Murphy et Santana Garrett.

Miro, qui est actuellement un lutteur avec All Elite Wrestling (AEW), a également été libéré par la WWE l’année dernière pour la même raison. Il était connu sous le nom de Rusev pendant son mandat à la WWE. Le lutteur a rejoint AEW en septembre. Pour l’instant, il a réussi à défendre son titre à AEW Double or Nothing 2021 contre Lance Archer. En fait, depuis la sortie de Lana, les spéculations concernant son adhésion à AEW ont augmenté. Cependant, aucune déclaration officielle n’a été publiée par AEW à ce sujet.

