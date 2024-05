Avez-vous du mal à pleurer ? Voici ce que cela dit sur votre santé

Pleurer est une réponse corporelle naturelle à des émotions comme la tristesse ou la joie, ainsi qu’au stress et à la douleur. C’est tout à fait normal et il n’y a pas de quoi avoir honte, mais pleurer n’est pas facile pour tout le monde.

Vous êtes-vous déjà demandé : « Pourquoi est-ce que je ne peux pas pleurer ? » Voici ce qu’il faut savoir sur les raisons scientifiques qui expliquent pourquoi les pleurs surviennent, leurs bienfaits pour la santé et si c’est un problème si vous avez du mal à pleurer.

Qu’est-ce que pleurer ?

« Les larmes et les pleurs servent la fonction biologique », a déclaré à TODAY.com le Dr Michelle Andreoli, porte-parole clinique de l’American Academy of Ophthalmology (AAO).

Les yeux produisent continuellement des larmes, qui les aident à rester en bonne santé et à maintenir la vision, et sont dispersées dans tout l’œil à chaque fois que nous clignons des yeux. Les larmes contiennent du mucus pour les aider à coller à l’œil, de l’eau salée pour hydrater et protéger l’œil et de l’huile pour les empêcher de s’évaporer. L’œil a besoin d’un rapport spécifique de ces trois éléments pour être en bonne santé.

L’eau salée des larmes est produite par la glande lacrymale, également appelée glande lacrymale. Le mucus et l’huile proviennent d’autres glandes.

Lorsque nous pleurons, le corps produit un volume d’eau salée plus élevé qu’au départ. « Si nous produisons suffisamment de larmes, elles submergent l’écoulement des larmes, qui se trouve dans la paupière inférieure, et s’écoulent des yeux vers les joues », explique Andreoli. Les larmes s’écoulent également dans le nez, selon l’Institut national de l’oeil — d’où le nez qui coule quand on pleure.

Il existe différents types de larmes, selon l’AAO. Les larmes basales sont présentes à tout moment dans l’œil pour aider à lubrifier et à protéger la surface de l’œil (la cornée) de la poussière et des débris, explique Andreoli.

Les larmes réflexes se forment en réponse à des irritants tels que des oignons, de la fumée ou des allergènes.. Ceux-ci aident à irriguer et à débusquer l’œil, ajoute Andreoli.

Les larmes émotionnelles sont ce à quoi la plupart des gens font référence lorsqu’ils pensent à « pleurer ». Ces larmes sont une réaction ou une réponse à un état émotionnel, explique à TODAY.com le Dr Ad Vingerhoets, psychologue clinicien et professeur à l’Université de Tilburg aux Pays-Bas.

Pleurer est souvent associé à la tristesse, mais il peut aussi être déclenché par des émotions comme le bonheur, la peur, la surprise, la colère et le stress. Pleurer peut également être une réaction à une douleur physique, à une douleur liée à l’attachement, à la compassion et à des sentiments moraux. selon l’AAO.

« Nous savons qu’il existe un certain noyau dans le cerveau qui déclenche les glandes lacrymales », explique Vingerhoets. Ces états émotionnels peuvent stimuler le même noyau dans le cerveau, qui commande aux glandes lacrymales de commencer à produire davantage de larmes, explique-t-il.

Les pleurs émotionnels incluent non seulement les larmes versées, mais aussi les phénomènes physiques de sanglots ou de pleurs, ajoute-t-il, qui sont propres aux humains.

Est-ce que pleurer est bon pour toi ?

Pleurer est un comportement humain normal et courant. Cela peut également avoir certains avantages pour la santé. Les recherches suggèrent que pleurer peut aider à éclaircir notre vision, à soulager le stress, à améliorer notre humeur et à renforcer les liens sociaux.

« On pense que les larmes sont surproduites pour garder notre vision claire (et protéger nos yeux) en période de stress ou de peur », explique Andreoli. Il existe des preuves que des hormones de stress et des protéines supplémentaires sont présentes dans les larmes émotionnelles, explique Andreoli.

Il est possible que la libération de ces hormones par les pleurs puisse aider à réguler les niveaux de stress du corps, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires, note Andreoli. Pleurer peut également aider à libérer des endorphines de bien-être comme l’ocytocine, qui peuvent aider à soulager la douleur physique et favoriser la relaxation. selon la clinique de Cleveland.

Dans une étude de 2014 Concernant les effets auto-apaisants des pleurs, les chercheurs ont découvert que les personnes peuvent ressentir une meilleure humeur et un soulagement après avoir pleuré, mais ces résultats étaient incohérents. D’autres études sur les bienfaits mentaux des pleurs sont mitigées. Alors que certaines personnes déclarent se sentir mieux après avoir pleuré, d’autres déclarent ne ressentir aucune différence, voire pire, après des épisodes de pleurs, ajoute Vingerhoets.

Sur le plan interpersonnel, pleurer peut communiquer nos émotions aux autres. « Je pense que le principal avantage de pleurer est que c’est un signal très fort adressé aux autres. … Cela déclenche des sentiments d’empathie », dit-il.

Pleurer montre une vulnérabilité et permet aux autres de savoir que nous avons besoin d’aide ou de soutien, notent les experts. Cela peut également aider à communiquer que nous souffrons ou sommes blessés.

Les gens pleurent également ensemble pour faire leur deuil et créer des liens. Tout au long de l’histoire, il y a eu des exemples d’humains se réunissant pour pleurer, souvent en période d’adversité ou de perte, afin de favoriser un sentiment de cohérence sociale, note Vingerhoets.

Cela dit, pleurer n’est pas pareil pour tout le monde. Le fait que pleurer soit bénéfique dépend de plusieurs facteurs, explique Vingerhoets. Ceux-ci incluent l’état psychologique sous-jacent d’une personne, la raison pour laquelle elle pleure et la façon dont les autres réagissent.

Ne pas pleurer n’est pas en soi malsain ni un problème, mais cela peut être le signe d’un problème médical ou d’un problème de santé mentale.

Pourquoi je ne peux pas pleurer ?

Si vous avez du mal à pleurer même lorsque vous en avez envie, vous n’êtes pas seul. Il existe plusieurs raisons physiques et psychologiques pour lesquelles les gens ne parviennent pas à pleurer.

Les conditions médicales

Certaines conditions médicales peuvent inhiber la production de larmes et rendre difficile les pleurs. La plus courante est la kératoconjonctivite sèche, ou syndrome de l’œil sec, qui survient lorsque les glandes ne produisent pas suffisamment de larmes ou le bon type de film lacrymal, explique Andreoli.

« Les gens ont un manque relatif ou une sécrétion disproportionnée d’eau salée, d’huile ou de mucus », explique Andreoli. Lorsque cela se produit, les larmes peuvent ne pas fonctionner correctement ou s’évaporer trop rapidement.

En plus de ne pas pouvoir pleurer, le syndrome de l’œil sec peut provoquer des rougeurs, des brûlures, des irritations ou un flou, ajoute Andreoli. La sécheresse oculaire peut être causée par certaines maladies et troubles auto-immuns, tels que les maladies thyroïdiennes ou la polyarthrite rhumatoïde, selon l’AAO.

Des paupières ou des glandes lacrymales enflammées, des allergies et une carence en vitamine A peuvent également provoquer ou aggraver la sécheresse oculaire. selon la clinique Mayo. La sécheresse oculaire touche plus souvent les personnes qui portent des lentilles de contact, explique Andreoli, ainsi que les personnes qui regardent des écrans pendant de longues périodes et les personnes qui vivent dans des climats rigoureux, secs ou venteux.

Médicaments

Certains médicaments peuvent provoquer ou aggraver la sécheresse oculaire, explique Andreoli. Ceux-ci comprennent les diurétiques, les bêtabloquants, les antihistaminiques, les décongestionnants, l’hormonothérapie substitutive, les médicaments contre l’acné et le contrôle des naissances. selon la clinique Mayo.

Les médicaments contre l’anxiété et la dépression, tels que les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS), peuvent également provoquer ou aggraver la sécheresse oculaire.

Vieillissement

Les gens ont tendance à produire moins de larmes à mesure qu’ils vieillissent, donc pleurer et pleurer peut devenir plus difficile pour les personnes âgées. La sécheresse oculaire est plus fréquente chez les personnes de plus de 50 ans et les femmes, surtout si elles subissent des changements hormonaux, selon la clinique Mayo.

« Les femmes ménopausées en particulier peuvent constater que leurs yeux sont un peu secs », explique Andreoli.

Problèmes de santé mentale

Bien que certains problèmes de santé mentale, comme la dépression, puissent faire pleurer plus souvent, ils peuvent également provoquer un manque d’émotion ou rendre les pleurs plus difficiles.

« Nous savons que si les gens sont traumatisés, ils peuvent perdre la capacité de pleurer », explique Vingerhoets. « La même chose se produit lorsque les gens sont gravement déprimés. »

Émotions réprimées

Lorsque les tout-petits ressentent des émotions accablantes, ils pleurent souvent ou font des crises de colère pour exprimer leur frustration ou leur inconfort sans mots. TODAY.com a déjà signalé.

En vieillissant, nous réussissons généralement mieux à communiquer avec des mots et à contrôler nos réactions émotionnelles. Parfois, les gens refoulent leurs émotions et évitent activement de les ressentir ou d’y répondre.

Certaines personnes ont réellement peur de ressentir de la tristesse ou de pleurer, note Vingerhoets. « Il y a des gens qui ne veulent pas aller aux funérailles ou rendre visite à un ami souffrant d’une maladie en phase terminale ou de toute sorte de situation triste », explique-t-il.

Stigmatisation sociale

« Cela peut être lié à une sorte de stigmatisation sociale, par exemple lorsque vous êtes victime d’intimidation lorsque vous êtes enfant parce que vous pleurez beaucoup », explique Vingerhoets. Des recherches ont montré que les gens préfèrent pleurer lorsqu’ils sont seuls à la maison ou en présence d’un partenaire ou d’un membre de la famille, par exemple.

« En général, nous n’aimons pas pleurer en présence d’étrangers », explique Vingerhoets. Certaines personnes souffrent d’une honte extrême ou d’un sentiment de gêne lorsqu’elles pleurent devant les autres, ajoute-t-il.

Les pressions culturelles et sociales peuvent également empêcher une personne de pleurer. « Beaucoup de gens pensent qu’il est important de prétendre avoir une certaine image. … Les gens ne veulent pas toujours montrer leur faiblesse, et pleurer est souvent perçu comme un signe de faiblesse », note Vingerhoets.

Est-ce que ne pas pleurer est malsain ?

« C’est une croyance largement répandue selon laquelle pleurer est sain, donc si vous ne pleurez pas, y a-t-il des conséquences graves pour votre santé ? » dit Vingerhoets.

Pleurer peut avoir des bienfaits, mais rien ne prouve que ne pas pleurer est intrinsèquement malsain. Dans une étude de 2018 En comparant les personnes qui ont perdu la capacité de pleurer aux pleureurs normaux, les chercheurs n’ont trouvé aucune différence majeure en termes de bien-être, explique Vingerhoets, bien que les pleureurs normaux déclarent se sentir plus empathiques et connectés aux autres.

Si vous vous inquiétez de ne pas pouvoir pleurer ou de votre santé oculaire, parlez-en à votre médecin. « Si quelque chose affecte votre vision, consultez immédiatement un ophtalmologiste », explique Andreoli. Il existe plusieurs façons de traiter et de prévenir le syndrome de l’œil sec.

Les personnes qui ne sont pas capables de pleurer et qui ont des inquiétudes concernant leur santé mentale ou qui expriment leurs émotions devraient en parler à un professionnel de la santé mentale.

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com