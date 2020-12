Un clip de War Games NXT est devenu viral sur Internet. Le clip montre une équipe mixte d’un lutteur masculin et féminin prenant le relais de leur autre équipe de deux hommes. L’apparition du clip montre que l’équipe composée d’un homme et d’une femme est clairement en train de gagner. L’équipe a également utilisé une batte pour détruire ses adversaires. La lutteuse peut être vue avec la batte pour empêcher son adversaire de se lever. Le lutteur attaque l’autre homme de son adversaire. Il n’a utilisé la batte qu’une seule fois dans le clip pour attaquer le ventre de son rival.

Le clip a été partagé sur Twitter par un utilisateur nommé Barny Read. Il a partagé la vidéo avec la légende: « Oubliez T20, poubelle de T10 et des Cent, j’ai vu l’avenir du cricket et il vit dans une cage en acier …. » Actuellement, la vidéo a été visionnée quatre mille fois sur le seul portail de microblogging. . La vidéo de 37 secondes a clairement étonné de nombreux internautes.

La majorité des utilisateurs ont commenté l’état de l’équipe perdante et la blessure du duo de deux hommes. Une personne qui a apparemment vécu quelque chose de plus horrible dans sa vie a écrit: « J’ai régulièrement vu des matchs de cricket en salle avec une menace plus réelle. » Une autre personne a ajouté: «Oui. J’ai vu d’horribles blessures au visage sur les gardiens de mon temps. «

J’ai régulièrement vu des matchs de cricket en salle avec une menace plus réelle – Aidan (@allsumnull) 9 décembre 2020

Oui. J’ai vu d’horribles blessures au visage sur des gardiens de but pendant mon séjour. – Andrew (@shortflyslip) 9 décembre 2020

Voici quelques-unes des réponses au message:

https://twitter.com/abbasnadwi/status/1336313818255929344

Pendant ce temps, le match WarGames se compose généralement de deux équipes enfermées dans une cage en acier. Une équipe peut être formée avec deux ou plusieurs lutteurs. L’idée de ce jeu est attribuée à Dusty Rhodes. Depuis 2017, la WWE, qui a acheté les actifs de la WCW en 2001, organise des compétitions annuelles WarGames dans le cadre des événements «TakeOver» de leur marque NXT.