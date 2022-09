Avez-vous déjà vu un arc-en-ciel du ciel ? Regardez une vidéo incroyable

Les arcs-en-ciel sont l’un des éléments les plus merveilleux de la nature. L’admiration pour l’arc-en-ciel, en le voyant du sol, est déjà assez élevée. Mais cette admiration percera le ciel une fois que vous le verrez d’en haut. Et la preuve en est une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

Partagée sur Reddit, la vidéo montre des images POV d’une personne en parapente. Des milliers de vues au-dessus du sol, ce phénomène optique montre tout son potentiel. Ce qui est généralement vu comme un arc, est vu comme un cercle presque complet. La caméra, au début de la vidéo, fait un panoramique et trace la circonférence. Quelques instants plus tard, la caméra coupe pour montrer les parapentes, et en toile de fond se trouve un magnifique cercle VIBGYOR.

Le clip est accompagné d’une légende qui dit: “À quoi ressemble un arc-en-ciel vu du ciel.” Regardez le clip ici :

Depuis son partage, le clip vidéo a réussi à accumuler près de 10 000 votes positifs et des centaines de commentaires. Un utilisateur s’est demandé: “Les arcs-en-ciel ne sont-ils que des fusées éclairantes géantes?” Les arcs-en-ciel, selon le folklore, ont des pots d’or aux extrémités.

Mais la théorie ne convient que si l’arc-en-ciel est en fait un arc. S’appuyant sur l’idée, un utilisateur a commenté: «Donc, il n’y aura jamais de pot d’or? Parce que ça ne finit jamais vraiment. Un autre a dit : « C’est un cercle. Tout le temps. “Le trésor au bout d’un arc-en-ciel”, c’était toi.

Le clip partagé sur Reddit est en fait un extrait d’une vidéo apparue sur Internet en 2017. La vidéo complète montre tout le voyage et montre à quoi ressemble l’arc-en-ciel d’un point de vue élevé. Regardez la vidéo ici :

Les arcs-en-ciel sont le résultat d’un concept de la science optique appelé réfraction. Et en fait, les arcs-en-ciel forment toujours un cercle complet mais semblent être un arc puisque l’intégralité du phénomène est entravée par le sol et l’horizon.

