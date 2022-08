Avez-vous déjà vu la pluie sur la route de briques jaunes ? Les hommages du CCR et d’Elton John arrivent dans l’Okanagan

‘Down on the corner’, ‘Saturday night’s alright’ pour quelques groupes hommages venant à Kelowna.

Les groupes hommage Green River Revival et Elton Rohn viennent en ville pour reprendre tous les tubes de Creedence Clearwater Revival et Elton John.

Green River Revival, qui détient une licence de la maison de disques de John Fogerty, joue au Kelowna Community Theatre pour une bonne cause le samedi 28 août.

Les billets coûtent 45 $ plus taxes et plus de 10 % de chaque billet acheté est reversé à la Central Okanagan Food Bank. Le spectacle commence à 20h

Deux semaines plus tard, « le train s’arrête » autour de l’Okanagan et les résidents peuvent écouter « votre chanson » pendant qu’Elton Rohn joue trois spectacles en trois jours. Le groupe hommage à Elton John joue au Kelowna Community Theatre le samedi 10 septembre.

Appelé l’un des meilleurs groupes hommage à Elton John par son propre manager Davey Johnstone, le groupe hommage fait également escale au Sagebrush Theatre de Kamloops le 9 septembre et au Vernon and District Performing Arts Centre le 11 septembre.

Les billets pour Elton Rohn vont de 35 $ à 55 $, les portes ouvrant à 18 h 30 et le spectacle commençant à 19 h.

