Avez-vous déjà vu cette vidéo trippante du sweat à capuche d’un danseur qui change de couleur ?

Le monde en ligne a beaucoup à offrir, du contenu amusant aux vidéos touchantes. Cette fois, il a quelque chose de trippant pour vous. Oui, vous avez bien lu. Un utilisateur de médias sociaux a confondu ses téléspectateurs avec une vidéo de plusieurs versions de lui-même, dansant sur une chanson et portant chacun un sweat à capuche de couleur différente. L’utilisateur, nommé Christian Kesniel, est un danseur et monteur vidéo populaire. Dans le clip, on peut le voir danser dans une pièce tout en portant des sweats à capuche violet, bleu, vert, jaune et orange. Bien que les couleurs des sweats à capuche varient, elles ont toutes le même design. Ses partisans ont été laissés perplexes à cause des couleurs changeantes de ses sweats à capuche.

La vidéo a recueilli plus de 3 000 vues. Les gens ont rempli la section des commentaires avec leurs points de vue. L’un d’eux a écrit: “Bruh, je l’ai regardé environ 50 fois”. Un autre a dit: “l’orange est devenue verte et le vert est devenu bleu sarcelle”. Un autre a complimenté ses compétences en édition et a déclaré: «Vous avez besoin d’un travail d’édition! Faites un portfolio et si vous ne l’êtes pas, assurez-vous d’essayer les mêmes choses sur différentes applications. C’est vraiment incroyable ! » Un autre a commenté: “Bro, c’est la cinquième fois que je regarde et je ne remarque toujours pas quand la couleur change.” Un autre a écrit: «C’est super sous-estimé. C’est le fond vert, plus le mouvement, plus le changement de couleur pour le rendre infini. Vous êtes officiellement un maître de l’écran vert. Peu importe les compétences de danse.

Plus tard, Facts Daily a également republié cette vidéo et écrit : « Quand son sweat à capuche a-t-il changé de couleur ? et sa légende disait “c’est tellement trippant”.

La danse commence avec Christian devant, vêtu d’un sweat à capuche vert. Alors qu’il commence à tourner dans l’ordre, le sweat à capuche vert passe du vert au vert bleuté clair. Vers la fin, le sweat à capuche vert reprend sa première place. Il convient de noter qu’aucune autre couleur n’occupe la première place, à l’exception de diverses nuances de vert. Certains observateurs attentifs ont remarqué que les sweats à capuche changeaient tous de couleur pendant la séquence de danse. Ils ont affirmé que l’astuce réside dans la transition progressive et fluide qui nous oblige à regarder la vidéo plusieurs fois.

