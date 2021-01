L’application de messagerie instantanée cryptée Signal signale une augmentation du nombre de nouvelles inscriptions et de nouveaux utilisateurs, ce qui a entraîné des retards dans l’envoi des codes de vérification du numéro de téléphone. Signal, une application de messagerie instantanée développée par l’organisation à but non lucratif Signal Foundation, est un rival pour les applications de messagerie instantanée appartenant à Facebook, y compris WhatsApp et Facebook Messenger. Il y a deux raisons très populaires pour lesquelles cela peut se produire, si nous devons mettre deux et deux ensemble en ce qui concerne le timing. Tout d’abord, la nouvelle politique de confidentialité et conditions d’utilisation de WhatsApp qui indique encore plus clairement que les données des utilisateurs sont partagées avec les autres applications et services de Facebook. Et deuxièmement, le nouvel homme le plus riche du monde, Elon Musk de Tesla et SpaceX, qui a simplement tweeté « Utiliser Signal » il y a quelques heures après la violence de la foule sur le Capitole américain à Washington.

Le compte Twitter officiel de Signal, @signalapp a tweeté il y a quelques heures, ils étaient «à peine capables d’enregistrer notre enthousiasme» car de nouveaux utilisateurs se sont inscrits en grand nombre. «Les codes de vérification sont actuellement retardés chez plusieurs fournisseurs parce que de nombreuses nouvelles personnes essaient de rejoindre Signal en ce moment (nous pouvons à peine enregistrer notre enthousiasme). Nous travaillons avec les transporteurs pour résoudre ce problème le plus rapidement possible. Accrochez-vous. » Depuis lors, Signal a confirmé que les inscriptions se déroulaient désormais sans délai et a remercié les opérateurs d’avoir aidé les utilisateurs à s’inscrire rapidement.

Il n’est pas surprenant que cela survienne juste un jour après que WhatsApp a confirmé la nouvelle politique de confidentialité et les conditions d’utilisation. Bien qu’une grande partie de ce que contiennent les nouveaux termes soit déjà connue, WhatsApp précise désormais clairement que les données des utilisateurs sont et continueront d’être partagées avec Facebook et d’autres produits et services Facebook. WhatsApp dit également qu’il suit les données de localisation de l’utilisateur à tout moment, et même si vous êtes assez intelligent pour désactiver l’accès à la localisation pour WhatsApp sur votre téléphone Android ou Apple iPhone, l’application collecte et enregistre toujours les adresses IP et les codes de numéro de téléphone pour estimer votre emplacement général – WhatsApp indique que c’est pour les diagnostics et le dépannage.

Apple, après avoir déployé les nouvelles étiquettes de confidentialité sur l’App Store pour iPhone, iPad et Mac, oblige désormais les développeurs d’applications à indiquer clairement les données utilisateur qu’ils collectent ou ne collectent pas auprès des utilisateurs. Les étiquettes de confidentialité de l’App Store comporteront trois sections: les données utilisées pour vous suivre, les données qui vous sont liées et les données qui ne vous sont pas liées. Sous chaque section se trouveront des puces énumérant les détails exacts des données collectées, y compris les coordonnées, les données de santé et de forme physique, les informations financières, les données d’utilisation, l’historique de navigation, les données de localisation, les identifiants personnels et l’historique de recherche. Avec ces informations disponibles en un coup d’œil, un utilisateur peut potentiellement prendre une décision plus éclairée quant à savoir s’il souhaite télécharger une application spécifique sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac, sans tomber dans le trou noir de collecte de données et de confidentialité qui est devenu la norme au fil des ans. .

Dans les révélations ultérieures, il s’avère que WhatsApp et Facebook Messenger collectent beaucoup plus de données utilisateur par rapport aux applications de messagerie instantanée similaires telles que Signal et iMessage d’Apple. Cela comprend les données de santé et de forme physique, les informations financières, l’historique de recherche, le contenu de l’utilisateur, l’historique de navigation et les données de localisation. L’application Signal ne collecte aucune donnée utilisateur, conformément aux étiquettes de confidentialité de l’App Store.

Alors que les autorités et la communauté mondiale faisaient le point après les violences d’hier au Capitole des États-Unis à Washington au moment où la session conjointe du Congrès certifiait Joe Biden comme président élu, Elon Musk a tweeté une image avec la légende «Ceci s’appelle l’effet domino ». Il n’a pas nommé Facebook ou WhatsApp à aucun moment dans ses tweets, mais l’image des dominos faisait référence à ce que Facebook avait commencé comme: un site Web de campus pour évaluer les femmes. Facebook a été la cible de nombreuses critiques pour avoir permis au contenu de rester sur la plate-forme, ce qui a conduit à de graves divisions sociétales aux États-Unis en ce qui concerne le soutien ou le non-soutien du président américain sortant Donald Trump. Le tweet qui a suivi, qui disait «Use Signal», n’a pas non plus nommé WhatsApp.

Plus tôt dans la journée, Elon Mus a dépassé le PDG d’Amazon Jeff Bezos pour devenir l’homme le plus riche du monde et est désormais évalué à environ 188 milliards de dollars, selon l’indice Bloomberg Billionaires. Il a cependant été assez nonchalant à ce sujet sur les réseaux sociaux, avec des tweets disant: « Comme c’est étrange » et « Eh bien, retour au travail … »

Dans la nouvelle politique de confidentialité et les conditions d’utilisation, WhatsApp indique clairement qu’ils partagent des informations avec d’autres sociétés Facebook. «Nous pouvons utiliser les informations que nous recevons d’eux, et ils peuvent utiliser les informations que nous partageons avec eux, pour aider à exploiter, fournir, améliorer, comprendre, personnaliser, soutenir et commercialiser nos services et leurs offres, y compris les produits de la société Facebook, ”Disent les conditions de service mises à jour. On pense que certains des utilitaires répertoriés pour ce partage de données aident à améliorer l’infrastructure et les systèmes de livraison, à comprendre comment un utilisateur utilise les plates-formes différemment et à promouvoir également la sûreté et la sécurité des données à tous les niveaux. Remarquez que cela signifie également que vos données seront utilisées pour proposer des suggestions personnalisées ainsi que des publicités ciblées sur vous et vos tendances d’utilisation sur une variété de plates-formes. Les conditions mises à jour de WhatsApp indiquent que c’est pour «améliorer leurs services et vos expériences d’utilisation, comme faire des suggestions pour vous (par exemple, des amis ou des connexions de groupe, ou du contenu intéressant), personnaliser les fonctionnalités et le contenu, vous aider à terminer vos achats et transactions et en affichant des offres et des publicités pertinentes sur les produits de l’entreprise Facebook. »