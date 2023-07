‘Avez-vous déjà pensé à’

Kajol s’est amusée à plaisanter avec Ajay Devgn, malgré le fait que ce dernier n’y était pas présent, dans une récente vidéo promotionnelle pour sa nouvelle émission The Trial.

Kajol a encore une fois fait ressortir son côté pétillant et drôle dans une récente vidéo promotionnelle pour sa série dramatique de salle d’audience The Trial: Pyaar Kaanoon Dhokha. Dans une récente publication Instagram partagée par Disney + Hotstar sur leur compte Instagram officiel, Kajol est vue en train de résoudre des « crimes au nom de l’amour » alors qu’elle répondait à des questions de fans sur les problèmes de leur relation et leur proposait des solutions.

Kajol a d’abord présenté la vidéo en disant qu’elle était avocate dans l’émission, mais qu’elle est maintenant devenue juge. « J’adore juger les gens », plaisante-t-elle et rit avant de commencer à lire les questions des gens.

Kajol a ensuite pris la première question d’une carte qui disait: « Ma petite amie prend des photos de nourriture avant de manger, dois-je la confronter? » Kajol a répondu: « Haan bilkul karo (oui bien sûr) affronte, puis sois prêt à manger seul pour toujours. »

La question suivante était super intéressante car elle laissait Kajol dans le doute si la question était posée par son propre mari, l’acteur Ajay Devgn. La question disait : « Ma femme n’accepte jamais qu’elle a tort, comment puis-je changer cela ? ». Dès qu’elle a lu cette question, Kajol a demandé : « Qui a envoyé ça ? Est-ce que mon mari a envoyé ça, je dois vérifier. Et puis a répondu: « Peut-être qu’elle ne se trompe jamais, avez-vous pensé à cela? »

Puis Kajol a répondu à une question sur le fait de tomber amoureux d’un meilleur ami. Elle a dit : « Yeh jo kuch kuch ho raha hai na woh bohot bhaari padna hai (Cela vous causera des ennuis). Faites ce que vous avez à faire, mais ne répétez jamais Je t’aime avec votre meilleur ami, croyez-moi, c’est mon expérience. Kajol a ensuite répondu à d’autres questions de ce type et avant de terminer la vidéo, elle a fait référence à un dialogue de son célèbre film Dilwale Dulhania Le Jayenge et a déclaré: «Les relations Bade Bade mein aisi chhoti chhoti essais toh hoti rehti hai (chaque relation doit faire face à des essais).

Le procès a été publié le 14 juillet. C’est un drame juridique diffusé sur Disney + Hotstar. Il s’agit d’une adaptation de la série américaine The Good Wife de Robert King et Michelle King.