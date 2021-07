Avez-vous déjà entendu un renard rire ? Voici une vidéo juste pour vous

En 2013, une chanson virale a choqué des millions de personnes à travers le monde en révélant qu’elles n’avaient aucune idée du son que fait un renard. dit le renard ? » s’est-il demandé. Désormais, une vidéo avec plus de 18 millions de vues sur les réseaux sociaux a donné une explication à ceux qui sont encore perplexes.

Il y a quelque chose d’attachant dans le rire d’un bébé. C’est pourquoi nous rions quand nous entendons un enfant rire. Cette vidéo pourrait avoir le même impact sur vous. On peut voir trois renards rire dans cette vidéo. Cela peut sembler étrange car nous avons souvent entendu dire que les renards étaient des créatures mortelles. Mais, si les gens voient des renards rire dans cette vidéo virale, ils se demanderont si les renards rigolent réellement. Les internautes ne peuvent s’empêcher de rire, mais vous devrez l’entendre par vous-même pour le croire. Finnegan, Dixie et Vixie sont les noms des trois renards mignons de la vidéo. Ces bébés chéris semblent s’amuser de leur vie pendant leur séance de tic-tac.

La vidéo commence par quelqu’un qui chatouille les renards. Les animaux, quant à eux, se roulent par terre et rient hystériquement. Un troisième renard entre en scène à la fin pour obtenir sa juste part de chatouilles pleines d’amour.

La belle vidéo a été partagée sur Twitter par un utilisateur nommé mollyfprince. Cependant, la vidéo a été publiée à l’origine par Save a Fox, une organisation à but non lucratif (ONG) qui cherche à libérer les renards des formes de fourrure via son compte Twitter. Heureusement, la vidéo vient de réapparaître sur Twitter, grâce à Molly.

« Si vous n’avez jamais entendu un renard rire, vous êtes le bienvenu ! La vidéo, qui a été publiée avec ce commentaire, est une véritable joie à voir. Les rires rauques des renards ont également charmé les utilisateurs de Twitter. La vidéo compte plus de 8,5 millions de vues sur Twitter et 10 millions de vues sur YouTube. Il a également reçu des centaines de commentaires amusants, dont beaucoup émanent de personnes ravies d’avoir enfin trouvé la solution à « Que dit le renard ?

Je suppose que nous avons une réponse à la question « que dit le renard ? » — Dollar Store Publius (@Xeynon) 29 juin 2020

C’est donc ce que le renard a dit. — Lucifer (@Lucifer_Nov) 2 juillet 2020

Les renards roux ont une large gamme de vocalisations. Ces sons sont utilisés pour communiquer avec les groupes familiaux, trouver des partenaires et avertir les adversaires.

