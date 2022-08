Avez-vous commandé un Galaxy Z Flip 4 ou Galaxy Z Fold 4 ?

Les précommandes sont en cours pour le nouveau Galaxy ZFlip 4 et Galaxy Z Fold 4, et comme nous le disons toujours, il n’y a jamais de meilleur moment pour commander l’un de ces téléphones que pendant cette période. Sérieusement, tu devrais le faire.

Si vous avez profité des valeurs d’échange folles de Samsung, du crédit en magasin et des accessoires gratuits, la dernière chose que nous voulons savoir, c’est avec quel modèle vous avez fini par choisir. En 2022, les deux sont de très bonnes options, considérées comme des mises à niveau relativement mineures par rapport aux modèles de l’année dernière, mais offrant toujours les meilleures spécifications, la résistance à l’eau, des conceptions de charnière améliorées pour des conceptions plus compactes et un logiciel amélioré.

J’utilise le Z Fold 4 depuis une semaine maintenant et j’ai vraiment apprécié l’expérience. La durée de vie de la batterie est excellente, les écrans sont beaux et les caméras semblent très bonnes.

Quelle option allez-vous choisir ?

Meilleure offre Galaxy Z Flip 4 | Meilleure offre Galaxy Z Fold 4