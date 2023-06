Avez-vous besoin d’une IRM corps entier ? Probablement pas, disent les experts

Les tests sanguins peuvent être un outil de dépistage du cancer plus utile pour la personne moyenne, ont déclaré Hess et Dahut, car ils sont plus faciles à réaliser que les IRM. Plusieurs ont déjà été approuvés par la FDA bien que la plupart soient utilisés avec d’autres procédures de dépistage comme les mammographies et les coloscopies.

Les IRM du corps entier peuvent être utiles et même préférées dans certaines circonstances, a déclaré Imaoka. Les personnes atteintes du syndrome de Li-Fraumeni – une maladie génétique rare qui rend les personnes plus susceptibles d’avoir de nombreux cancers différents – peuvent bénéficier des analyses car leur corps tout entier est menacé par la maladie. Ces analyses sont également utiles pour détecter le myélome multiple mais pas tant pour la détection précoce des cancers du côlon, de la peau, du sein, de la thyroïde, du poumon et de la plupart des autres cancers, a déclaré Hess.

Si vous êtes en bonne santé et que vous ne pouvez pas arrêter de penser à la possibilité d’être malade – ce qui vous place dans la catégorie des « inquiets bien » – la recherche de procédures comme les IRM du corps entier peut n’apporter qu’un soulagement temporaire, et peut-être plus de stress, a déclaré Natalie Dattilo, PhD, psychologue clinicienne et enseignante en psychologie à la Harvard Medical School de Boston.

« Cela ne résout pas la racine du problème. En thérapie, vous travaillez pour développer une plus grande tolérance à l’incertitude, vous sentir plus à l’aise avec l’inconnu et potentiellement désagréable, tout en gagnant confiance en votre capacité à gérer n’importe quoi, même une maladie grave », a-t-elle déclaré. « La peur ne vient pas de la chose redoutée elle-même, bien qu’elle puisse certainement être bouleversante, mais de la peur de ne pas savoir, ou de son incertitude et de son imprévisibilité. »