Avez-vous besoin d’un traitement avancé ?

La rougeur, la décoloration, la sécheresse et les démangeaisons de la dermatite atopique (DA) pourraient vous envoyer chez votre dermatologue à la recherche de solutions. Votre médecin commencera par faire le point sur vos symptômes.

“La première chose est d’évaluer la gravité de la maladie”, déclare Lindsay Strowd, MD, professeur agrégé de dermatologie et vice-président du département de dermatologie de Wake Forest Baptist Health.

Les médecins déterminent la gravité de votre DA en fonction de la surface de votre corps qui est touchée. Plus vous avez de zones de peau enflammée, plus votre état est grave. Ils examinent également la zone de votre corps où se trouve AD. De plus, la MA sévère a également tendance à être de couleur rouge plus foncée, dit Strowd. Mais pour certaines personnes à la peau plus foncée, la peau peut sembler décolorée plutôt que rouge. Il peut même devenir plus clair après la disparition de l’inflammation aiguë. Votre peau peut être plus épaisse que la normale et s’ouvrir lorsque vous la grattez beaucoup.

Un autre signe que vous avez besoin d’un traitement plus intense est que les médicaments topiques n’ont pas contrôlé la rougeur, la décoloration et les démangeaisons. Les démangeaisons AD peuvent être suffisamment intenses pour interférer avec votre sommeil et votre travail. Votre médecin vous demandera à quel point vous avez des démangeaisons et comment la MA affecte votre vie quotidienne. “Ces éléments guideront nos choix de traitement”, déclare Strowd.