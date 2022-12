Avez-vous besoin d’un logiciel antivirus sur Windows 10 ?

Il ne se passe pratiquement pas de jour sans qu’un autre piratage où des données confidentielles de clients aient été divulguées, ou une nouvelle escroquerie essayant d’escroquer les gens de leur argent ou de leurs données personnelles ne soit signalé.

Mais alors que ceux-ci sont inquiétants, qu’en est-il des virus ? Sont-ils toujours une menace ? Ai-je besoin d’un antivirus sur mon PC ou mon ordinateur portable ?

Malheureusement, ils le sont. Selon AV-Test, plus de 450 000 nouveaux programmes malveillants et applications potentiellement indésirables sont découverts chaque jour.

Tous les jours.

C’est énormément de mauvaises choses que vous ne voulez pas près de votre ordinateur.

Un logiciel antivirus est bien sûr le moyen de le protéger, et les applications antivirus modernes font généralement bien plus que simplement surveiller et bloquer les virus.

Le meilleur antivirus doit protéger votre ordinateur portable, PC (et autres appareils) contre les virus, mais doit également protéger vos informations personnelles – votre identité, vos numéros de banque et de carte de crédit – des criminels qui veulent voler votre argent.

Cela signifie qu’il est sage d’utiliser une application de sécurité qui s’exécute sur votre téléphone et votre tablette ainsi que sur votre ordinateur portable ou PC Windows.

Beaucoup de ces applications incluent désormais un VPN pour vous offrir une sécurité et une confidentialité supplémentaires lorsque vous naviguez sur le Web, et vous avertiront si des logiciels malveillants tentent d’accéder à la caméra et aux microphones de votre appareil. Ils incluent également des gestionnaires de mots de passe qui mémorisent toutes vos connexions afin que vous puissiez avoir des mots de passe différents pour tous vos comptes, ce qui est le meilleur moyen de les protéger.

La protection de l’identité est également incluse dans les meilleures suites. Cela fait diverses choses, comme surveiller le dark web pour vos adresses e-mail, mots de passe et autres informations personnelles, puis vous alerter s’il est repéré afin que vous puissiez agir.

Alors, oui, Windows a toujours besoin d’un logiciel antivirusmais vous feriez mieux de vous procurer une suite de sécurité complète qui vous protégera de bien plus que de simples virus.

Windows est-il livré avec un logiciel antivirus ?

C’est effectivement le cas : Windows 10 et 11 ont Windows Defender. Microsoft a inclus une protection antivirus dans Windows depuis de nombreuses années, et la dernière version de Defender est la plus puissante jamais conçue.

Si votre ordinateur portable ou votre PC n’est pas livré avec un autre logiciel antivirus préinstallé, Windows Defender vous protégera déjà.

Mais est-ce correct?

Oui c’est le cas. Bien que dans le rapport le plus récent d’AV-Test, ses notes aient un peu baissé, il a d’excellents antécédents. Il égale ou bat régulièrement les applications antivirus des plus grands noms, tels que Norton, McAfee et Bitdefender.

Mais il y a un inconvénient : Defender ne devrait pas ralentir votre ordinateur portable et autant que les applications d’autres sociétés car il fait partie de Windows, mais en fait, il ralentit le chargement des applications et prend beaucoup plus de temps à copier les fichiers que ses rivaux.

Mais plus important encore, il n’offre pas les fonctionnalités supplémentaires que vous obtenez avec les suites de sécurité payantes, vous n’êtes donc pas aussi bien protégé contre les sites Web dangereux, les escroqueries qui se cachent dans les flux de médias sociaux et dans les e-mails de phishing.

Bien sûr, il y a toujours des avantages : Defender ne coûte rien et il est déjà installé, ce qui est pratique. N’oubliez pas qu’il ne protège pas votre téléphone ou votre tablette.

Pourquoi payer pour un logiciel antivirus ?

J’espère que vous connaissez déjà la réponse à cette question.

Nous avons déjà expliqué que Windows Defender peut ralentir votre ordinateur et – du moins dans le test le plus récent – ​​n’a pas détecté 100 % des virus et des soi-disant menaces du jour zéro.

Mais une application de sécurité payante, telle que Norton 360 ou McAfee Total Protectionfournit un plus large éventail de fonctionnalités qui protègent tu ainsi que votre PC ou ordinateur portable.

Vous pouvez vous attendre à recevoir des alertes lorsque des applications veulent accéder à votre webcam, des notifications indiquant qu’une adresse e-mail ou un mot de passe a été exposé lors d’une violation de données, ainsi que des avertissements de sites Web faux et dangereux.

Les logiciels antivirus payants sont régulièrement mis à jour et de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées. Ainsi, même s’il s’agit d’une autre chose que vous devez payer, cela pourrait vous faire économiser beaucoup plus que ce que vous dépensez.

Si vous voulez voir quelles suites de sécurité nous recommandons, lisez notre tour d’horizon des meilleurs antivirus.

L’essentiel est que si vous voulez la meilleure protection, vous devez vous procurer un bon logiciel de sécurité. Souvent, un seul abonnement protégera les appareils de toute votre famille, y compris les téléphones portables et les tablettes.

Que puis-je faire pour renforcer gratuitement la sécurité de Windows 10 ?

Vous ne pouvez pas obtenir le même niveau de protection gratuitement sans y mettre beaucoup de travail et, dans certains domaines, vous ne pouvez tout simplement pas obtenir la protection du tout.

Mais il y a des choses que vous pouvez faire. En voici deux que vous devriez faire tout de suite :

Un bon gestionnaire de mots de passe tel que Bitwarden stockera tous vos identifiants et les saisira lorsque vous devrez vous connecter à une application, un site Web ou un service. Cela peut signifier changer les mots de passe en double sur de nombreux sites, mais essayez d’avoir un mot de passe différent et fort pour tous les sites Web et services qui stockent des informations personnelles que vous ne voudriez pas voir compromises.

Souvent, les gestionnaires de mots de passe vous diront où vous avez utilisé le même mot de passe afin que vous puissiez le changer plus facilement. Certains vous renverront même directement à la page de changement de mot de passe de ce site.

Deuxièmement, un VPN crypte votre connexion Internet et aide à renforcer la sécurité et à offrir la confidentialité lorsque vous visitez des sites Web, téléchargez des fichiers et autres activités en ligne. Vous n’avez pas besoin d’en utiliser un tout le temps, et vous ne devriez utiliser qu’un service VPN fiable, mais il existe de bons VPN gratuits parmi lesquels choisir.

Faites très attention à ce sur quoi vous cliquez

De nos jours, de nombreuses escroqueries fonctionnent en vous incitant à cliquer sur des liens dans des e-mails, qui téléchargent ensuite des logiciels malveillants, ou à cliquer sur de fausses versions de sites Web qui vous demandent ensuite de vous connecter, volant ainsi les détails de votre compte.

Une bonne règle de base est de toujours naviguer vous-même vers un site. Si vous recevez un e-mail indiquant que le mot de passe de votre compte doit être modifié, ou même qu’il y a une excellente vente, ne cliquez pas sur le lien. Au lieu de cela, allez dans votre navigateur et tapez l’adresse du site. Si la vente est réelle, vous pourrez la trouver.

Soyez également très prudent avec les liens dans les e-mails ou les messages sur les réseaux sociaux, car ils peuvent être tout aussi dangereux. Fondamentalement, traitez chaque lien ou téléchargement comme suspect, et vous pouvez éviter de nombreux problèmes.

Voici les arnaques courantes à éviter.

Faire des sauvegardes régulières

Une autre façon de protéger vos données consiste à effectuer des sauvegardes hors ligne régulières. Oui, l’utilisation de services en ligne est une bonne idée, et comme vous le verrez dans notre meilleur tour d’horizon du stockage en nuage, il y a beaucoup de choix, mais avec Ransomware devenant de plus en plus une menace, nous vous recommandons également fortement de créer vos propres sauvegardes locales hors ligne.

Suivez notre guide sur la façon de sauvegarder Windows pour plus de détails sur les logiciels que vous pouvez utiliser et sur la façon de configurer un calendrier régulier pour protéger vos précieuses données.

Ne pas utiliser un compte administrateur

Une autre chose que vous pouvez faire, surtout si vous souhaitez ajouter une protection aux ordinateurs portables ou aux PC que vos enfants utilisent, est d’éviter d’utiliser des comptes Windows avec des privilèges d’administrateur. Cette simple modification peut éliminer de nombreuses menaces, car les logiciels malveillants, les logiciels espions et autres ne pourront pas s’installer.

Pour ce faire, vous devrez créer un nouveau compte administrateur (car vous en voudrez un sur votre système), puis changer votre compte existant en compte standard.

Ceci peut être réalisé en Paramètres > Comptes > Famille et autres personnesoù vous ajoutez un membre de la famille ou un compte générique.

Définissez-le en tant qu’administrateur, puis déconnectez-vous de votre compte existant. Connectez-vous en tant que nouveau, cliquez sur votre compte normal et lorsque l’option de Modifier le type de compte apparaît cliquez dessus. Cela ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez choisir de créer ce compte soit Standard ou Administrateur.

Avec cela en place et en cours d’exécution, il devrait offrir une bonne protection contre les téléchargements contenant des logiciels malveillants.

Si vous constatez que certains programmes que vous utilisez régulièrement nécessitent un accès de niveau supérieur, vous pouvez toujours leur attribuer un laissez-passer spécial. Lisez comment exécuter des programmes en tant qu’administrateur dans Windows 10 pour plus de détails.

