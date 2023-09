Avez-vous besoin d’un antivirus sur une tablette Amazon Fire ?

La sûreté et la sécurité ne sont probablement pas vos principales priorités en matière d’appareils de divertissement. C’est bien sûr ce que sont les tablettes Fire d’Amazon, mais il existe de nombreuses menaces, trouvées en ligne ou intégrées dans des fichiers malveillants. Rester à l’écart est le seul moyen d’éviter des situations désagréables.

Vous pensez peut-être que les appareils Amazon Fire, des tablettes populaires qui vous en donnent pour votre argent, sont tout à fait sûrs à utiliser. Leur système d’exploitation – FireOS – est une version sécurisée et personnalisée d’Android développée par Amazon.

Cependant, même s’il est considéré comme sécurisé, faut-il néanmoins utiliser un antivirus sur sa tablette Amazon ? Il y a certainement de bonnes raisons de le faire.

Les tablettes Amazon Fire sont-elles immunisées contre les virus ?

Les tablettes Amazon Fire, grâce à leur logiciel FireOS, sont considérées par beaucoup comme l’un des appareils mobiles les plus sécurisés.

Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, FireOS est effectivement basé sur Android, mais il est fortement personnalisé par Amazon. Il en résulte un système fermé, dans lequel vous ne pouvez installer que des applications à partir de l’Amazon Appstore.

Cette limitation signifie également que toutes les applications disponibles peuvent être utilisées en toute sécurité, car elles doivent être vérifiées par Amazon pour apparaître dans l’App Store. Vous n’avez donc pas à vous soucier des logiciels malveillants ou d’autres virus intégrés dans les applications à partir de sources officielles.

Nous savons cependant qu’aucun système n’est parfait et que les logiciels malveillants peuvent toujours échapper aux contrôles d’Amazon. Mais même si quelque chose de mauvais s’est infiltré dans votre tablette Fire, elle n’a pas carte blanche pour accéder aux autres fichiers de la tablette ou au matériel tel que la caméra et le microphone. Lorsque vous installez une application, elle doit demander l’autorisation pour l’une de ces choses. C’est pourquoi c’est toujours une bonne idée de lire attentivement les fenêtres contextuelles afin de ne pas accorder accidentellement l’accès.

Cependant, vous devez vous rappeler que l’App Store n’est pas la seule source de virus ou d’autres logiciels dangereux. Des menaces se cachent également sur Internet et peuvent même infecter votre appareil en cliquant sur un lien exploiteur en ligne.

Pourquoi dois-je faire attention alors ?

L’ingénierie sociale est l’un des moyens par lesquels les criminels peuvent cibler n’importe qui sur Internet, quel que soit l’appareil qu’ils utilisent. En termes simples, cela signifie qu’ils essaieront de vous inciter à transmettre vos coordonnées sans vous en rendre compte.

Une technique assez connue est l’e-mail de « phishing », qui contiendra un message qui vous persuade de donner des informations – peut-être vos coordonnées bancaires – afin d’obtenir quelque chose en retour. Il peut s’agir d’un remboursement, d’une réduction d’impôt ou même de l’arnaque classique du « il m’a laissé des millions et je veux vous les donner ».

Il existe bien sûr des moyens de vous protéger manuellement. Il est important de rester en sécurité lorsque vous cliquez sur des liens inconnus, et vous pouvez vérifier ici comment vous assurer qu’ils sont authentiques. C’est également une bonne pratique d’analyser les fichiers inconnus, car ils pourraient ouvrir la voie à une infection de votre appareil.

Ai-je besoin d’un antivirus sur une tablette Amazon Fire ?

Ces analyses manuelles et ces bonnes pratiques de navigation devraient, en général, sécuriser vos appareils. Associés au système fermé et protégé d’Amazon, ils pourraient être tout juste suffisamment sécurisés.

Cependant, se souvenir de toutes ces bonnes pratiques et les mettre en œuvre peut parfois être un peu choquant. C’est là qu’une bonne solution antivirus pourrait être utile. Ce n’est pas obligatoire, mais une protection active et active est parfois beaucoup plus pratique.

Amazon Appstore propose une variété de solutions antivirus que vous souhaiterez peut-être télécharger et déployer sur votre appareil. N’oubliez pas que vous ne devez pas les obtenir auprès de sources non fiables et qu’il est préférable de choisir une solution connue et réputée. Voici quelques-unes des tablettes les plus recommandées pour Amazon Fire (par ordre alphabétique). Les liens vous mèneront au site Web de l’entreprise : vous devrez vous y inscrire, puis vous pourrez télécharger l’application correspondante sur votre tablette Fire et vous connecter avec vos informations de connexion.

Vous pouvez également lire notre tour d’horizon des meilleurs logiciels antivirus si vous recherchez une protection pour d’autres appareils. Si vous ne voulez pas dépenser trop, pensez à consulter notre meilleur tour d’horizon des antivirus gratuits.