Avez-vous besoin de vous inquiéter de la nouvelle variante du COVID-19 ? Ce que nous savons

C’est l’hiver, cette saison agréable qui apporte des foyers crépitants, des rassemblements à l’intérieur et une vague de maladies respiratoires. Près de quatre ans après l’apparition de la pandémie, les gens sont de plus en plus las d’y faire face, mais le virus n’en a pas fini avec nous.

À l’échelle nationale, une forte augmentation des visites aux urgences et des hospitalisations pour COVID-19, la grippe et le virus respiratoire syncytial, ou VRS, a commencé à la mi-décembre. Voici quelques choses à savoir cette fois-ci :

Qu’est-ce qui circule actuellement ?

Le virus COVID évolue continuellement et une version récente grimpe rapidement dans les classements. Même si elle n’est apparue qu’en septembre, la variante connue sous le nom de JN.1, descendante de l’omicron, se propage, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes.

Les données de laboratoire indiquent que les vaccins mis à jour, ainsi que les tests rapides COVID et les traitements médicaux existants, sont efficaces avec cette dernière itération. Une autre bonne nouvelle est que “ne semble pas présenter de risques supplémentaires à la santé publique au-delà de celle des autres variantes récentes », selon le CDC. Malgré cela, les nouvelles hospitalisations liées au COVID – 34 798 pour la semaine terminée le 30 décembre – suivent une tendance à la hausse, même si les taux restent nettement inférieurs au décompte de décembre dernier. Mais c’est le début de la saison. Niveaux de virus dans les eaux usées – un indicateur de la façon dont les infections se propagent – ​​sont « très élevés », dépassant les niveaux observés à la même époque l’année dernière.

Et n’oubliez pas que d’autres vilains bugs circulent. Plus de 20 000 personnes ont été hospitalisées pour la grippe la semaine se terminant Le 30 décembre, le CDC rapporte que le RSV reste élevé dans de nombreuses régions.

« Jusqu’à présent, les chiffres ne vont certainement pas dans une très bonne direction », a déclaré Ziyad Al-Aly, chef du service de recherche et développement du système de santé des anciens combattants de Saint-Louis et épidémiologiste clinique à l’Université de Washington à Saint-Louis. “Nous allons probablement assister à une forte hausse en janvier, maintenant que tout le monde est rentré des vacances.”

Dans l’Oregon

Dans l’Oregon, les taux d’infection au COVID se sont stabilisés à des niveaux relativement faibles dans la plupart des communautés, y compris Portland et Hillsboro, tels que mesurés par la surveillance des eaux usées. Mais certaines villes, dont Bend et Newport, ont connu une hausse soutenue, selon les rapports sur les eaux usées de l’Oregon Health Authority.

Cette méthode de mesure est devenue de plus en plus importante à mesure que de moins en moins d’Oregoniens se testent pour l’infection au COVID et que moins de résultats de tests sont signalés à l’État.

Il se peut que l’Oregon connaisse une augmentation des infections dues à la variante JN.1. Près de 47 % des personnes dont les germes ont été séquencés au cours de la période la plus récente suivie par l’État, du 11 au 17 décembre, ont été infectées par JN.1.

Mais seulement 15 personnes dans tout l’État qui ont été testées positives pour le COVID cette semaine-là ont vu leurs échantillons séquencés, selon les autorités sanitaires de l’État. Les laboratoires de l’Oregon sont encouragés, mais pas obligés, à soumettre les résultats du séquençage, a déclaré le porte-parole des autorités sanitaires, Jonanthan Modie, à The Oregonian/OregonLive.

Une augmentation des infections JN.1, si elle est vraie, n’a pas beaucoup d’importance, a déclaré Modie.

« Ce n’est vraiment pas très différent des autres sous-variantes omicrons du COVID-19. … Tous les sous-variants ont des propriétés d'”évasion immunitaire”, ils ont tous des propriétés de transmissibilité, mais rien qui ne se démarque en termes de gravité”, a-t-il déclaré à la rédaction dans un e-mail.

Les choses vont mieux qu’en 2020

Certes, par rapport au premier hiver COVID, les choses vont mieux maintenant. Beaucoup moins de personnes meurent ou tombent gravement malades, les vaccins et les infections antérieures conférant une certaine immunité et réduisant la gravité de la maladie. Même par rapport à l’hiver dernier, où l’omicron était en plein essor, la situation est meilleure. Les nouvelles hospitalisations, par exemple, représentent environ un tiers de ce qu’elles étaient pendant les vacances de 2022. Décès hebdomadaires a légèrement baissé la dernière semaine de décembre à 839 et est également nettement inférieur aux niveaux d’il y a un an.

« Le rapport entre les maladies bénignes et les maladies graves a clairement changé », a déclaré William Schaffnerprofesseur de médecine à la division des maladies infectieuses de la faculté de médecine de l’université Vanderbilt à Nashville, Tennessee.

Malgré tout, le définition de « doux »” est large, faisant essentiellement référence à tout ce qui n’est pas suffisamment malade pour être hospitalisé.

Alors que certains patients ne ressentent rien de plus que des reniflements, d’autres souffrant d’un COVID « léger » peuvent être « misérables pendant trois à cinq jours », a déclaré Schaffner.

Comment cela va-t-il m’affecter ?

« Est-ce que je vais être vraiment malade ? Dois-je me masquer à nouveau ? Il est important de connaître les bases.

Pour commencer, les symptômes des variantes du COVID qui circulent actuellement seront probablement familiers, comme le nez qui coule, les maux de gorge, la toux, la fatigue, la fièvre et les douleurs musculaires.

Donc, si vous vous sentez malade, restez à la maison, a déclaré Marcus Plescia, médecin-chef de l’Association des responsables de la santé des États et des territoires. “Cela peut faire une grande différence.”

Dépoussiérez ces kits de test COVID à domicile, vérifiez les dates d’expiration prolongées sur le site de la FDA, et jetez ceux qui ont vieilli. Les tests peuvent être achetés dans la plupart des pharmacies et, si vous n’avez pas encore commandé le vôtre, kits de tests gratuits sont toujours disponibles dans le cadre d’un programme fédéral à COVID.gov.

Test plus d’une fois, surtout si vos symptômes sont légers. Les tests rapides à domicile peuvent ne pas détecter l’infection au COVID dans les premiers jours, selon la FDA, qui recommande d’utiliser « plusieurs tests sur une certaine période, par exemple deux à trois jours ».

Avec les trois virus, les personnes les plus à risque sont les très jeunes, les personnes âgées, les personnes enceintes et celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent de maladies sous-jacentes, notamment le cancer ou les problèmes cardiaques. Mais ceux qui ne présentent pas de facteurs de risque élevés peuvent également être affectés.

Bien que le port du masque ait diminué dans la plupart des endroits, vous commencerez peut-être à voir davantage de personnes les porter dans les espaces publics, notamment les magasins, les transports en commun ou les lieux de divertissement.

Bien qu’un mandat fédéral de masque soit peu probable, responsables de la santé et hôpitaux dans au moins quatre États – La Californie, l’Illinois, le Massachusetts et New York – ont de nouveau demandé au personnel et aux patients de mettre des masques. Ces exigences ont été assouplies l’année dernière lorsque l’urgence de santé publique a officiellement pris fin.

De telles politiques sont avancées par le biais de directives au niveau des comtés. Les données du CDC indiquent qu’à l’échelle nationale, environ 46,7% des comtés constatent des taux d’hospitalisation modérés à élevés pour COVID.

“Nous n’allons pas voir des mandats de masques généralisés car notre population ne trouvera pas cela acceptable”, a noté Schaffner. “Cela dit, sur une base individuelle, le port d’un masque est une chose très intelligente et raisonnable à faire comme couche de protection supplémentaire.”

Les masques N95, KN95 et KF94 sont les plus protecteurs. Le tissu et le papier ne sont pas aussi efficaces.

Et enfin, si vous n’avez pas encore été vacciné avec un vaccin COVID mis à jour ou si vous n’avez pas encore été vacciné contre la grippe, il n’est pas trop tard. Il existe également de nouveaux vaccins et anticorps monoclonaux pour se protéger contre le VRS recommandé pour certaines populations, notamment les personnes âgées, les personnes enceintes et les jeunes enfants.

Généralement, la grippe culmine au milieu de l’hiver et se prolonge jusqu’au printemps. Le COVID, bien qu’il ne soit pas techniquement saisonnier, a des taux plus élevés en hiver, lorsque les gens se rassemblent à l’intérieur.

“Si vous n’avez pas reçu de vaccins”, a déclaré Schaffner, “nous vous invitons à vous les procurer et à ne pas vous attarder.”

Qu’en est-il des infections répétées ?

Les personnes qui ont complètement évité le COVID sont en minorité.

Dans le même temps, les infections répétées sont courantes. Quinze pour cent des répondants à une récente Sondage Yahoo News/YouGov ont dit qu’ils avaient eu le COVID deux ou trois fois. Une enquête canadienne publié en décembre, 1 résident sur 5 a déclaré avoir contracté le COVID plus d’une fois en juin dernier.

Outre le fait d’être malade et de s’absenter du travail ou de l’école pendant des jours, le débat se poursuit sur la question de savoir si les infections répétées présentent des risques plus ou moins importants d’effets graves sur la santé. Il n’y a pas de réponses définitives, même si les experts continuent d’étudier la question.

Deux efforts de recherche suggèrent que des infections répétées peuvent augmenter les risques de développer une maladie grave ou même un long COVID – ce qui est défini de différentes manières mais signifie généralement avoir un ou plusieurs effets persistants pendant un mois ou plus après l’infection. Le pourcentage précis de cas… et les facteurs sous-jacents – du long COVID et pourquoi les gens l’attrapent font partie des nombreuses questions sans réponse sur la maladie. Cependant, il y a un consensus grandissant parmi les chercheurs, la vaccination est protectrice.

Pourtant, Al-Aly du VA a déclaré une étude qu’il a co-écrit qui a été publié en novembre 2022, a révélé que contracter le COVID plus d’une fois soulève un « risque supplémentaire de problèmes dans la phase aiguë, qu’il s’agisse d’une hospitalisation ou même de la mort », et rend une personne deux fois plus susceptible de présenter des symptômes prolongés du COVID.

L’enquête canadienne a également révélé un risque plus élevé de COVID long chez ceux qui ont autodéclaré deux infections ou plus. Les deux études ont leurs limites : la plupart des 6 millions de personnes figurant dans la base de données VA étaient des hommes et plus âgés, et les données étudiées provenaient des deux premières années de la pandémie, donc certaines reflétaient des maladies antérieures à la disponibilité des vaccins. L’enquête canadienne, bien que plus récente, reposait sur l’auto-déclaration des infections et des affections, ce qui pourrait ne pas être exact.

Pourtant, Al-Aly et d’autres experts affirment que prendre des mesures préventives, comme se faire vacciner et porter un masque dans les situations à plus haut risque, peut couvrir vos paris.

“Même si lors d’une infection antérieure, vous avez esquivé la balle d’un long COVID”, a déclaré Al-Aly, “cela ne signifie pas que vous esquiverez la balle à chaque fois.”

— Julie Appleby : [email protected], @Julie_appleby

Betsy Hammond de l’Oregonian/OregonLive a contribué à ce rapport.