Avez-vous besoin d’antibiotiques ? Ce qu’il faut savoir sur les usages et la résistance

Infections récurrentes des voies urinaires

Si vous souffrez d’infections urinaires chroniques, définies comme plus de deux mois sur six ou plus de trois sur un an, de courtes cures d’antibiotiques prophylactiques — d’une durée généralement de trois mois à un an — peut réduire leur récidive chez l’adulte. Mais les médicaments comportent toujours des risques de résistance et d’effets secondaires indésirables (comme des éruptions cutanées, de la diarrhée ou des infections à levures).

Les médecins recommandent de plus en plus, en cas d’infections urinaires récurrentes, de commencer par des méthodes de prévention alternatives, telles que boire plus de liquides, a déclaré le Dr Langford. Les produits à base de canneberge, comme les jus ou les suppléments, peuvent également aider. Ou, si vous avez régulièrement des infections urinaires après un rapport sexuel, vous pouvez prendre une dose unique d’un antibiotique juste après un rapport sexuel.

Il existe « des preuves très limitées » en faveur de la prise indéfinie d’antibiotiques prophylactiques pour les infections urinaires récurrentes, a déclaré le Dr Kabbani. Mais si on vous les prescrit pour une cure prolongée, assurez-vous de savoir combien de temps cela doit durer ; habituellement, cela ne prend pas plus d’un an, a déclaré le Dr Langford.

Si votre médecin détecte des bactéries dans votre urine mais que vous ne présentez aucun symptôme, évitez les antibiotiques, suggèrent les recherches, car ils peuvent augmenter votre risque de développer des infections urinaires symptomatiques à l’avenir.

Maladies de la peau

Les personnes souffrant d’affections cutanées comme la rosacée ou l’acné se voient généralement prescrire des antibiotiques. En fait, les dermatologues prescrire plus d’antibiotiques que les prestataires de toute autre spécialité médicalea déclaré le Dr John Barbieri, dermatologue au Brigham and Women’s Hospital de Boston.