Une note de quatre mots était tout ce dont Flaviane Carvalho avait besoin pour aider un enfant à sortir d’une situation dangereuse.

Carvalho, un directeur de restaurant de Floride qui travaillait comme serveur le jour du Nouvel An, a vu un petit enfant avec des ecchymoses sur le visage et les bras assis à la table qu’elle attendait, selon le département de police d’Orlando. Elle a également remarqué que le garçon de 11 ans n’était pas autorisé à commander de la nourriture.

« As-tu besoin d’aide? » Carvalho a écrit en noir sur un morceau de papier, tenant la note hors de la vue des parents de l’enfant. Il a fallu trois tentatives, mais finalement, l’enfant a signalé «oui», a déclaré la police.

«Quand j’ai regardé le garçon, j’ai vu une grosse égratignure entre ses sourcils,» Carvalho a déclaré dans une vidéo publiée par OPD. «J’ai commencé à les observer et j’ai pu (voir) qu’il était super calme et triste.»

Les agents sont arrivés juste avant 23h30 et ont parlé avec l’enfant, qui a d’abord déclaré que ses blessures étaient un accident. Il a finalement dit à un sergent de police que son beau-père, Timothy Wilson II, l’avait battu «avec un balai en bois», un «grattoir dans le dos» et des «poings fermés», selon un affidavit pour l’arrestation de Wilson.

Dans l’affidavit d’arrestation de Wilson, l’officier qui a répondu a écrit que l’enfant avait des ecchymoses «sur le bras droit en partant de l’épaule jusqu’au poignet».

L’enfant a été emmené dans un hôpital local et la police s’est entretenue avec Wilson, selon l’affidavit d’arrestation. Wilson a été arrêté cette nuit-là sur une accusation de maltraitance d’enfants.

Le 6 janvier, la police a arrêté Wilson pour la deuxième fois et sur de multiples accusations de maltraitance aggravée et de négligence envers les enfants après d’autres entretiens avec l’enfant. L’enfant a dit à la police qu’il ne pouvait pas manger «régulièrement» comme punition, a déclaré la police. Ils ont ajouté que le garçon avait été «pendu la tête en bas à une porte» et «menotté et attaché à un grand chariot mobile».

«’Abus’, dis-je légèrement», a déclaré la détective OPD Erin Lawler lors d’une conférence de presse jeudi, selon Orlando Sentinel. «C’était de la torture.

La mère de l’enfant, Kristen Swann, 31 ans, « a admis avoir été informée des mauvais traitements et ne pas avoir cherché de soins médicaux pour le garçon », a déclaré la police dans un communiqué. Elle a été arrêtée pour négligence envers les enfants.

Le garçon a une sœur de 4 ans, qui ne semble pas avoir été maltraitée, a rapporté la Sentinelle. Le journal a ajouté que les deux enfants avaient été enlevés par le Département de l’enfance et de la famille de Floride.

« Cet enfant était destiné à être tué », a déclaré le chef de la police de l’OPD, Orlando Rolón, selon le Sentinel. «C’est à quel point les blessures étaient graves. C’est à quel point le souvenir des mauvais traitements dont l’enfant nous a fait part était horrible.