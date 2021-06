« Avez-vous arrêté de boire du cognac le matin? »: La pop star russe Buzova laissée en larmes par une étrange interview de l’Euro 2020 (VIDEO)

Buzova, ancienne épouse de l’ancien international russe Dmitri Tarasov, a été invitée à la télévision pour discuter de la fortune de l’équipe nationale russe aux Championnats d’Europe, et si les fans peuvent garder espoir que les hommes de Stanislav Cherchesov pourront sortir d’un groupe B délicat après la défaite lors de leur match d’ouverture à Saint-Pétersbourg contre l’équipe la mieux classée au monde, la Belgique.

La Russie a été mise en déroute dans leur confrontation avec les Diables rouges, avec un doublé de l’attaquant de l’Inter Milan Romelu Lukaku et une seule frappe de Thomas Meunier s’avérant être la différence entre les deux parties – et ce qui a commencé comme une discussion sur les questions de football entre Buzova et Guberniev bientôt descendu dans quelque chose qui ressemble plus à une farce.

L’échange enflammé a commencé lorsque Buzova a semblé s’offusquer du ton de la question qui lui était adressée qui, en surface du moins, semblait conçue pour mettre en évidence toute lacune dans sa connaissance historique du football russe.

ала жаба гадюку. ищное дно Бузова и дегенераты ер и Володька. pic.twitter.com/7QJl288mz5 — ндрей Меркин (@wasy_invalid) 14 juin 2021

амый зашкварный день в истории спортивного телевидения. олбанная хлам певичка ова пришла на Матч и устроила истерику. ачем али? е скажет никто. алко комментаторов: они как собаки – се понимают, хотя сказать, что думают, да не могут.Матч ТВе, жакт, да не могут.Матч ТВе, жакать pic.twitter.com/I6iAVEfs7c – Alexandre Reza 112+ (@volk2003) 14 juin 2021

« En tant que fan de football, quelle école de football est la plus proche de vous ? » a déclaré Guberniev, via la traduction. « Ce Russe, ce que Cherchesov exige maintenant, ou le célèbre entraîneur soviétique Efros, qui a remporté les championnats d’Europe, a-t-il fait de belles performances aux championnats du monde avec Bronev, Volkov, Dal ? Quel football est le plus proche de vous ?

« Arrêtez d’étaler vos connaissances. Je comprends qu’en 10 secondes vous devez montrer que vous êtes éduqué, que vous connaissez ces noms. Je suis pour la Russie, je suis pour les athlètes, je suis pour le football« , a rétorqué Buzova.

Guberniev, maintenant en ébullition, beugla qu’il « demandé [her] une question« , conduisant à Buzova accusant l’animateur de télévision d’être « Impoli« .

« Si tu es un homme, tu ne m’interrompras pas« , vint la riposte de Buzova. « Tu as posé une question et tu ne m’as pas donné, une fille, de réponse. Impolitesse! j’exige le respect. »

Les tensions se sont rapidement intensifiées, Guberniev se précipitant pour demander à Buzova si elle avait un problème d’alcool, ce qui a provoqué les larmes de la chanteuse de 35 ans.

« Répondez à la question, quel football est le plus proche de vous, et c’est tout, » il a dit. « Tout est très simple. Savez-vous ce que je vais vous demander maintenant : avez-vous arrêté de boire du cognac le matin ou pas ? Réponds, Olga, oui ou non. C’est si simple. Avez-vous arrêté de boire du cognac le matin ?«

Guberniev a persisté dans cette ligne de questionnement – provoquant une nouvelle réaction furieuse de Buzova.

« Je savais que ça finirait comme ça« , a alors déclaré la star exaspérée. « C’est impossible! [This] personne, [this man has been insulting me for so many years. I came to support the Russian national team … Cognac ?! Show you my figure ?! Are you kidding me?! I don’t drink, I’m not allowed! I am now being treated… I underwent a very complicated operation! I will not allow more, I will never come here again!

« I don’t believe a single word of yours, » she later added. « You burn when you say what is read in your ear. I am for Russia. For a brave Russia that is not afraid of anything. And I am for sports and for our players, who, unfortunately, relaxed [against Belgium], ils n’avaient pas assez de vitesse.

« Je suis une fille de Saint-Pétersbourg, nous avons soutenu le football toute notre vie, j’ai grandi avec le football, l’anglais et l’allemand. Nous soutenons Zenit depuis l’enfance. Je suis pour le sport et je suis pour le football. Je pense que nos gars ont juste besoin de croire en eux. Et quand certains, comme certains, apparaissent et jettent leurs pierres et n’y croient pas, alors les gens peuvent casser.«