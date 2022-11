Avez-vous acheté un coquelicot en ligne? Il peut s’agir de l’un des centaines de produits non autorisés

La Légion royale canadienne riposte contre les ventes de coquelicots non autorisées

La Légion royale canadienne s’oppose aux ventes non autorisées de coquelicots, qui ont fait leur apparition sur de grands sites en ligne comme Amazon et Etsy. La légion est propriétaire de la marque déposée de l’image du coquelicot, dont les ventes aident les anciens combattants et leurs familles.