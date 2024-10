Avez-vous 50 ans ou plus ? Ce sont les vaccins dont vous avez besoin cette saison

Pour la première fois, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis affirment que adultes dès 50 ans peuvent se faire vacciner contre une pneumonie à pneumocoque, ce qui abaisse considérablement la recommandation qui était auparavant fixée à 65 ans.

Le CDC a fait sa recommandation parce que les personnes âgées courent un risque plus élevé de maladie pneumococcique, tout comme les très jeunes enfants, à qui il est également recommandé de se faire vacciner.

Ce fut une semaine chargée pour le CDC et les vaccins : en plus d’abaisser l’âge recommandé pour le vaccin contre la pneumonie, l’agence de santé recommandé une deuxième dose du vaccin COVID fraîchement mis à jour aux adultes âgés de 65 ans et plus et aux jeunes immunodéprimés, au moins six mois après leur dernière injection de COVID.

Les personnes âgées reçoivent des recommandations spécifiques en matière de vaccination, car le risque de maladie grave, en particulier de maladie causée par des virus respiratoires, augmente souvent à mesure que les adultes vieillissent. Mais cela signifie qu’il y a beaucoup de choses à suivre. Si vous prenez également en considération les vaccins annuels contre la grippe (octobre et novembre sont d’excellents moments pour se faire vacciner) et le vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) disponible pour certains, et Étant donné que certaines personnes n’ont peut-être même pas reçu le dernier vaccin contre la COVID avant que le CDC ne fasse sa recommandation pour le deuxième rappel, il est facile de perdre la trace des vaccins dont vous avez besoin.

Si vous avez au moins 50 ans, voici les vaccins auxquels vous avez droit cet automne et cet hiver.

Vaccin antipneumococcique : 50 ans et plus

La pneumonie est une infection dans les poumons qui peut être causée par diverses bactéries, virus et champignons. L’une des causes de la pneumonie est l’infection par un type de bactérie qui provoque maladie pneumococciqueet il existe un vaccin contre cela. Pour la première fois, il est recommandé aux personnes de 50 ans et plus.

Chez les personnes souffrant de maladies chroniques affectant les poumons ou les voies respiratoires, la pneumonie est particulièrement dangereuse. Outre l’infection pulmonaire, un vaccin antipneumococcique peut aider à protéger contre d’autres maladies causées par des bactéries pneumococciques, notamment la méningite et les infections du sang.

Dans certains cas où une personne présente un risque plus élevé de maladie pneumococcique, il est conseillé aux plus jeunes de se faire vacciner également. Si vous pensez bénéficier d’une protection supplémentaire, demandez à votre médecin.

Vaccin contre le VRS : toute personne âgée de 75 ans et plus, et certaines dès 60 ans

Toutes les personnes âgées de 75 ans et plus sont recommandé pour un vaccin contre le VRSD’après le CDC.

Les adultes âgés de 60 à 74 ans peuvent également recevoir un vaccin contre le VRS s’ils ont un problème de santé qui les rend plus sensibles au VRS grave, ce qui provoque des infections dans les poumons et les voies respiratoires (voies respiratoires). Cela inclut les adultes dans la soixantaine et au début de la soixantaine souffrant d’une maladie cardiaque, d’une maladie pulmonaire ou d’un système immunitaire affaibli ; certaines personnes atteintes de diabète ou d’obésité ; et ceux qui vivent dans une maison de retraite.

Si vous n’avez pas encore 75 ans et que vous n’êtes pas sûr d’avoir besoin d’un vaccin contre le VRS, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien. De plus, contrairement aux vaccins contre la grippe et la COVID, le vaccin contre le VRS n’est pas considéré comme une injection annuelle pour le moment, donc si vous en avez déjà un, vous n’en avez pas besoin d’un autre.

Vaccins contre la grippe : tout le monde

Il est recommandé à toute personne âgée de six mois et plus, à de rares exceptions près, de passer un vaccin annuel contre la grippe. Il est cependant particulièrement important pour les personnes âgées de se faire vacciner, car une maladie grave est plus probable chez les personnes âgées et la vaccination agit en réduisant le risque de maladie grave.

Il existe différents types de vaccins contre la grippe, et les personnes âgées se voient généralement proposer un vaccin à dose plus élevée, qui confère une plus grande immunité. Pour plus d’informations, vous pouvez en savoir plus sur le vaccin contre la grippe de cette année.

Premier tir COVID 2024-2025 : tout le monde

Comme nous ne sommes plus dans une pandémie et que la COVID se propage désormais de manière plus prévisible, les directives en matière de vaccination contre la COVID sont devenues plus rationalisées et similaires au déploiement des vaccins annuels contre la grippe. De la même manière que les vaccins contre la grippe sont mis à jour chaque année, les responsables de la santé ont sélectionné des vaccins qui ciblent une version plus récente du COVID qui rend les gens malades.

Toute personne âgée de six mois ou plus, à de rares exceptions près, peut obtenir une mise à jour 2024-2025. Coup de COVID. Les adultes ont le choix entre trois marques : Moderna, Pfizer ou Novavax. Pour en savoir plus sur les vaccins COVID de cette année, découvrez comment Novavax se compare aux deux injections d’ARNm.

Deuxième injection de COVID 2024-2025 : 65 ans et plus, et quelques cas plus jeunes

Cette semaine, le CDC a recommandé qu’une deuxième dose du vaccin COVID 2024-2025 soit proposée aux adultes cette saison s’ils ont 65 ans ou plus ou s’ils sont immunodéprimés.

Surtout, il est recommandé de le faire six mois après votre premier. Cela signifie que si vous avez reçu un vaccin mis à jour le mois dernier, en septembre, vous attendrez mars 2025 pour recevoir le rappel.

Le CDC a fait sa recommandation car elle permet aux personnes et à leurs médecins de décider s’ils souhaitent bénéficier d’une protection supplémentaire en fonction de leur état de santé individuel.

Autres vaccins et rappels à demander à votre médecin

En dehors de la saison des virus respiratoires, il y a d’autres vaccins les adultes devraient rester au courant. Le vaccin contre zonapar exemple, est recommandé à tous les adultes de 50 ans et plus.

Le vaccin Tdap est également recommandé tous les 10 ans pour la plupart des adultes et il protège contre tétanos, diphtérie et aussi coqueluche. Certains adultes peuvent également avoir besoin d’un vaccin contre l’hépatite.

Pour obtenir les meilleurs conseils en fonction de votre état de santé spécifique, demandez à votre médecin si vous êtes à jour sur tous les vaccins dont vous avez besoin.