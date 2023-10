Avery Johnson mène le football de l’État du Kansas devant Texas Tech, 38-31

LUBBOCK, Texas — Dans ce qui sera probablement considéré comme la soirée de sortie du véritable quart-arrière de première année Avery Johnson, Kansas State a poursuivi sa maîtrise contre Texas Tech samedi soir avec une victoire 38-21 au Jones AT&T Stadium.

Johnson a partagé le temps avec le partant Will Howard pendant une mi-temps et a joué toutes les possessions sauf une dans la seconde, totalisant 91 verges et cinq touchés. Il a également complété 8 des 9 passes pour 77 verges.

Les Wildcats ont totalisé 273 verges au sol, Treshaun Ward en ajoutant 118.

K-State s’est amélioré à 4-2 au total avec sa huitième victoire consécutive contre Tech et sa quatrième consécutive à Lubbock. Les Wildcats ont également une fiche de 2-1 dans le Big 12 et accueilleront TCU samedi prochain.

Texas Tech est tombé à 3-4 au total, 2-2 dans le Big 12.

Voici trois points à retenir de la victoire 38-21 des Wildcats.

La défense de l’État du Kansas met fin à la sécheresse du chiffre d’affaires

Le coordinateur défensif de K-State, Joe Klanderman, a déclaré plus tôt dans la semaine que lorsque les revirements surviennent enfin, ils arrivent en grappes.

Les Wildcats, qui ont eu du mal à trouver des points en défense, ont réussi trois interceptions, dont deux au cours des deux dernières minutes du troisième quart, contre les Red Raiders.

Le troisième choix, de Kobe Savage dans la zone des buts, a conduit à un score Wildcat de 80 verges qui a mis le match hors de portée. Savage a eu deux interceptions dans le match.

Treshaun Ward atteint le cap du siècle

Avery Johnson n’est pas le seul membre du champ arrière de K-State à avoir obtenu un poste de titulaire grâce à la performance de samedi contre Texas Tech.

Alors que DJ Giddens rencontrait des difficultés contre la défense des Red Raider, Ward a couru avec autorité, entre les plaqués et sur le périmètre, terminant avec 118 verges en 15 courses.

Jacob Parrish de retour dans l’alignement de K-State

Kansas State était confronté à la perspective de jouer sans les deux cornerback titulaires, ce qui s’est produit en seconde période à Oklahoma State la semaine dernière.

Le coordinateur défensif de K-State, Joe Klanderman, a déclaré jeudi que Jacob Parrish et Will Lee étaient discutables pour ce match, mais Parrish non seulement s’est habillé mais a commencé. Lee, en revanche, n’a pas fait le déplacement après s’être blessé juste avant la mi-temps à Oklahoma State.

Keenan Garber a obtenu son deuxième départ en carrière à la place de Lee.

