Avery Dixon est un favori de la saison 17 – Hollywood Life

Amoukanama est le premier AGT la saison 17 agit pour monter sur scène pour les spectacles en direct. Le groupe démarre fort dans le public. Un membre de l’équipage est jeté sur les juges ! Leur énergie est absolument électrique. Ils feraient un spectacle parfait à Vegas.

“Vous êtes malades de la meilleure façon possible”, Howie Mandel déclare après les avoir vus pour la première fois. Simon Cowell est définitivement diverti. Il donne au groupe un 10 sur 10 !

Ava Swiss devient un précurseur

Incroyable Veranica et ses incroyables amis est le prochain acte à accomplir. Veranica est très mignonne, et ses chiots aussi. Cependant, ce n’est pas encore tout à fait un acte de niveau Vegas. Sofia Vergara aime comment “contrôler” son acte. Les précieux chiens commencent à agir au milieu des critiques. Howie admet qu’il y a eu quelques erreurs dans la performance, mais dit que “les erreurs étaient adorables”. Il adore le fait que la performance était “un peu chaotique”.

Ava Suisse revient à AGT après sa première performance émouvante. La chanteuse, qui a survécu à la fusillade d’Oxford High School, se produit en l’honneur de son école. Elle étourdit avec son interprétation de Rose “Les cœurs sauvages ne peuvent pas être brisés.” Tous les juges lui font une standing ovation.

Heidi Klum la félicite d’avoir “cloué cette chanson”. Simon dit à Ava que cette performance “incroyable” était une “déclaration”. Howie félicite Ava pour sa résilience.

Après avoir obtenu 4 X des juges, Ben Lapidus est prêt pour une performance encore plus grande et meilleure. Cependant, Ben s’arrête à mi-chemin pour commencer à chanter une version rock de “Parmesan Cheese”. Toute la foule chante. Simon n’est toujours pas un grand fan, et il appuie donc sur son X rouge. Howie appuie également sur son X.

Quand Howie commence à critiquer Ben, la foule commence à étouffer sa voix. « Je ne comprends pas comment tu es arrivée ici », admet Sofia. Le public devient de plus en plus bruyant, si bien que Simon ne peut même pas mettre son grain de sel !

Drake Milligan a de “bonnes chances” de gagner AGT

Humoriste Dentelle Larrabee monte sur scène pour essayer de faire rire. Sa routine est très centrée sur les femmes, ce qui fait rire Sofia et Heidi. Simon n’est pas là pour ça, alors il appuie sur son X rouge. Simon est hué et dit qu’il a appuyé sur le X pour l’aider.

“Il me manquait quelque chose”, lui dit-il. Il pense que la performance a été répétée. Howie admet que Lace a une “grande présence sur scène”.

Chanteur country Drake Milligan interprète une autre de ses chansons originales – “Kiss Goodbye All Night” – pour sa dernière performance. “Vous êtes tout le paquet”, s’extasie Sofia. Howie pense que Drake a de “bonnes chances” de gagner AGT. Simon fait écho aux commentaires de Howie et pense que Dake est la “vraie affaire”. Simon l’appelle la “meilleure performance de la nuit” jusqu’à présent.

Oleksandre Ienivatov est de retour pour un plaisir de contorsionniste sauvage. Cet homme peut plier et tordre son corps de la manière la plus époustouflante. Simon fait une standing ovation à Oleksandr. Après n’avoir pas aimé la première audition d’Oleksandr, il adore l’acte maintenant. Sofia qualifie la performance de “perturbante et fascinante à la fois”.

Chœur des joueurs de la NFL apporter de la joie avec leur performance de “Can’t Stop The Feeling” par Justin Timberlake. Ce groupe vous fera instantanément sourire. Howie n’est pas un grand fan des chorales, mais il adore ce groupe. « Vous nous faites du bien », dit-il. Simon est tout au sujet de la chorale des joueurs de la NFL. “Je me suis senti incroyable après cela”, a déclaré Simon à la chorale. Il implore l’Amérique de voter pour le chœur des joueurs de la NFL.

Duo de danse Stefanny et Yeremy retourner à AGT avec encore une autre performance sexy. Leur chimie est vraiment hors du commun. Juste à la fin de la performance, Simon appuie sur son X rouge. Sofia dit au duo que la performance était “spectaculaire”. Elle traite Simon de “fou” d’avoir appuyé sur son X !

Il révèle qu’il a appuyé sur le X parce qu’il avait l’impression que l’acte “avait besoin d’une transition à mi-parcours”. Stefanny défend la performance et reste confiante dans ce qu’elle a joué.

Le Golden Buzzer de Terry Crews revient

Comédien Don McMillan frappe le AGT scène avec son numéro de stand-up Powerpoint à nouveau. Dès le départ, Don fait rire Howie. “Je pense que vous êtes déjà un trésor national”, a déclaré Howie à Don. Simon admet qu’il n’a pas aimé l’audition de Don mais reconnaît qu’il s’est trompé.

La performance finale de la soirée vient du récipiendaire du Golden Buzzer Avery Dixon. Ce gamin est un vrai interprète. Il joue du saxophone pour Stevie Wonder “Un terrain plus élevé.” Tout le monde est debout. Simon, stupéfait, compare Avery à Carrie Underwood et lui dit : « Tu vas devenir une superstar.