Avertissements pour les Britanniques alors que des rats de 2 pieds de long qui sont immunisés contre les poisons envahissent les maisons – voici ce qui est à blâmer

Les BRITS ont été avertis des rats géants de 2 pieds de long qui sont immunisés contre les poisons et envahissent les maisons.

On pense que le problème est dû au travail de la culture domestique qui fait que les ménages et les entreprises manquent la collecte des poubelles.

Le contrôleur antiparasitaire basé dans le Dorset, Terry Walker, a attrapé un rat mutant géant de 19 pouces de long en 2018

Les camions à ordures sont incapables de se faufiler entre les files toujours croissantes de voitures garées à l’extérieur des maisons qui ne bougent pas pendant la semaine car les gens restent à la maison.

Les craintes grandissent quant au risque pour la santé, car les rats chargés de maladies et les goélands charognards sont attirés par les poubelles remplies de déchets en décomposition.

Le travail de la culture domestique a été blâmé par le conseil municipal de Leeds pour un nombre croissant de plaintes concernant les collectes de poubelles manquées.

Cllr Mohammed Rafique a déclaré lors d’une réunion du comité de contrôle que les voitures garées dans les rues toute la journée rendaient plus difficile l’accès des équipes de poubelles à certaines zones.

M. Rafique, membre exécutif de l’administration du travail pour l’environnement, a déclaré: “Il y a plus de voitures garées dans nos rues que jamais auparavant parce que de plus en plus de personnes travaillent à domicile.

“Dans le passé, lorsque les gens quittaient leur domicile et se rendaient au bureau, il était un peu plus facile de naviguer dans certaines rues étroites et difficiles.

“Si vous êtes le client à la fin de la journée dont la poubelle est manquée, ce n’est pas ce que vous voulez voir.”

Le conseiller conservateur Paul Wadsworth a déclaré: “C’est la chose la plus ennuyeuse lorsque vous payez votre taxe d’habitation et que vous rentrez chez vous et que votre poubelle n’a pas été collectée.”

Les équipes d’extermination des nuisibles disent qu’elles reçoivent un nombre croissant d’appels de ménages pour faire face à des rats essayant de se faufiler dans leurs lofts, dans les tuyaux d’évacuation et à travers les fissures des murs extérieurs.

On craint qu’il n’y ait maintenant jusqu’à 200 millions de rats qui pullulent au-dessus de la Grande-Bretagne.

Si les poubelles ne sont pas vidées, cela pourrait voir des travailleurs à domicile trouver un rat soudainement assis dans la cuisine ou la chambre.

Et parce que les rats peuvent nager, ils pourraient même tenter d’envahir les égouts et d’apparaître dans les toilettes lorsque le couvercle est soulevé.

MUTANTS MONSTRE

On dit que beaucoup sont des monstres mutants mesurant jusqu’à 2 pieds de long, immunisés contre les poisons de comptoir et constituant une grave menace pour la santé car ils sont porteurs de maladies mortelles.

Les rats sont chassés de leurs tunnels et de leurs nids de « donjons » souterrains par le temps orageux qui inonde les parcs, les champs et les jardins.

Ils se dirigent vers nos maisons à chauffage central, cherchant des points faibles pour se frayer un chemin.

Paul Blackhurst, responsable de l’académie technique chez Rentokil Pest Control, a déclaré : “Dès que la température baisse, les rats recherchent un endroit chaud pour passer l’hiver.

“Alors que la plupart d’entre nous peuvent associer les rats aux égouts et aux trous dans le sol, les rats bruns sont des grimpeurs très agiles et peuvent être trouvés dans les greniers.

“Lorsque vous êtes dans le grenier, il y a quelques éléments simples à surveiller : les nids, les déjections, les signes de rongement et les marques de frottement graisseuses sur les solives.

“Si l’un d’entre eux est repéré, des experts en lutte antiparasitaire doivent être appelés pour traiter le problème de manière durable et efficace.

Que faire pour éviter les rats dans votre maison Inspectez soigneusement les propriétés et scellez tous les espaces, trous ou crevasses externes qui pourraient permettre aux rats d’entrer. Supprimez les sites de nidification potentiels en gardant les cours et les jardins propres et bien rangés, en réduisant les zones envahies par la végétation et en nettoyant les tas de bois ou de débris. Assurez-vous que les portes et les fenêtres peuvent être fermées correctement et que les couvercles d’inspection des drains sont bien entretenus. Gardez les poubelles bien entretenues avec leurs couvercles fermés, éliminez les déchets avec soin et ne laissez pas traîner les restes de nourriture. Les tas de compost doivent être recouverts. Les zones autour des mangeoires d’oiseaux de jardin doivent être maintenues propres et les bols de nourriture pour animaux ne doivent pas être laissés dehors pendant la nuit. Cliquez ici pour trouver un contrôleur antiparasitaire dans votre région.

“Les spécialistes des ravageurs peuvent utiliser des outils et des technologies pour surveiller et éliminer en toute sécurité toute activité de rongeurs.”

La British Pest Control Association affirme qu’une maison typique a plus d’une douzaine de points d’entrée potentiels pour les rats, qui peuvent se faufiler à travers des espaces aussi petits qu’un demi-pouce de large.

Une porte-parole a averti : « La première preuve de rats dans une maison est souvent des bruits sous le sol, dans les murs ou le grenier, car c’est là que la plupart se dirigeront une fois à l’intérieur.

“Outre les risques pour la santé, ils encrassent les réservoirs d’eau et mâchent du bois ou des fils électriques, ce qui peut causer beaucoup de dégâts et présenter un risque.”

Elle a dit que les gens devraient faire tout ce qu’ils peuvent maintenant pour protéger leurs maisons avec l’arrivée du temps glacial.

“Ils essaieront de trouver une sorte d’habitation et cela pourrait être des lofts, des garages ou des hangars.

“Nos membres signalent que le nombre d’appels pour faire face aux infestations augmente lorsque la température baisse.

“Il est donc important que les propriétaires fassent tout leur possible pour s’assurer qu’ils ne font pas partie des personnes touchées.”

IMMUNE AUX POISONS ACTUELS

Les boffins Beastie disent que la nouvelle race de super rats génétiquement modifiés est immunisée contre les poisons disponibles et que les chiffres au Royaume-Uni dépasseront les 200 millions à moins qu’un plan d’urgence ne soit élaboré.

Les mutants qui pullulent dans nos villes et nos campagnes sont deux fois plus gros que des rats normaux et ne peuvent pas être tués avec des substances traditionnelles.

Deux « générations » de poisons ont été administrées aux rats – la première comprenait de la warfarine et du coumatétraly, la seconde contenait du difénacoum, du brodifacoum, du flocoumafen et de la bromadiolone.

Mais les rats ont muté et sont devenus beaucoup plus gros et plus forts, leur permettant de devenir de plus en plus résistants aux deux.

Les contrôleurs antiparasitaires demandent maintenant l’approbation d’une troisième génération de poison beaucoup plus puissant pour faire face au problème croissant.

Des tests génétiques effectués par l’Université de Huddersfield ont révélé que les rongeurs ont développé une mutation qui leur permet de survivre aux poisons conventionnels.

Alors que les rats ont changé, nous les combattons avec les mêmes poisons anticoagulants depuis les années 1950.

De manière terrifiante, les chercheurs disent que les super rats pourraient bientôt être trois fois plus nombreux que les humains à travers la Grande-Bretagne.

Mais les poisons pour rongeurs sont controversés en raison des risques pour les enfants, les animaux domestiques et la faune.

Les rats sont également difficiles à tuer avec des poisons parce qu’ils se nourrissent – ils mangent un petit peu de quelque chose et attendent, et s’ils ne tombent pas malades, ils continuent.

Les raticides les plus puissants sont actuellement réservés à un usage professionnel et ne peuvent pas être vendus dans les magasins au grand public.

Des rapports faisant état de rats mutants résistants aux poisons ont été signalés pour la première fois dans le sud de l’Angleterre dans les années 1990 et le problème s’est aggravé ces dernières années.

La BPCA affirme que la propagation des super rats s’est accélérée car la plupart des remèdes achetés en magasin sont désormais inefficaces.

Les rats se régalent joyeusement des granulés soi-disant toxiques, ce qui les a aidés à devenir plus gros et plus forts et à renforcer leur immunité.

La BCPA a déclaré: “Le problème, c’est que les personnes qui essaient de traiter elles-mêmes les problèmes risquent d’aggraver le problème.

“Les rongeurs sont devenus résistants et, dans certains cas, immunisés contre les poisons du commerce au point où ils se nourrissent en fait des granulés toxiques, ce qui signifie que leur taille et leur force augmentent.

“Des rodenticides plus puissants peuvent être plus efficaces, mais la plupart sont soumis à une législation stricte et ne doivent être utilisés que par des professionnels de la lutte antiparasitaire.

“Il est donc devenu très important de s’assurer que les infestations sont traitées par des experts dans le domaine.”

Les super rats sont souvent porteurs d’insectes qui peuvent être transmis aux humains, y compris la maladie de Weil, qui peut entraîner une jaunisse et une insuffisance rénale.

Le porte-parole a déclaré: “Les rats normaux sont tués par le poison, donc ces espèces résistantes prennent leur place.

“Il est naturel que leur nombre augmente et il pourrait y avoir un risque important pour la santé publique si leur population n’est pas contrôlée.

“Les rats doivent être traités par un professionnel de la lutte antiparasitaire qui connaît la zone en question et leur habitat probable, et sait comment traiter toute souche particulière.”