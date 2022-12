Avertissements météorologiques en place partout au Canada

Les avertissements météorologiques restent en vigueur partout au pays alors que de fortes tempêtes continuent de déverser de la neige et de la pluie verglaçante sur le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique, et frappent les provinces de l’Atlantique avec de fortes pluies et des vents puissants.

Des centaines de milliers de clients se sont retrouvés sans électricité dans les dernières heures avant Noël, les équipes d’hydro travaillant 24 heures sur 24 pour rallumer les lumières.

Un porte-parole d’Hydro-Québec a déclaré qu’environ 1 000 travailleurs réparaient des lignes électriques pour rétablir l’électricité à environ 355 256 clients tôt samedi matin.

De l’autre côté de la frontière en Ontario, près de 74 000 clients d’Hydro One étaient sans électricité.

Plus de 43 000 clients d’Énergie Nouveau-Brunswick étaient toujours dans le noir tôt samedi. avec plus de 10 000 à l’Île-du-Prince-Édouard.

Nova Scotia Power a publié un communiqué samedi matin indiquant que sur les quelque 104 000 clients qui avaient perdu l’électricité, l’électricité avait été rétablie pour environ 75 % d’entre eux à 6 heures du matin.

Environnement Canada a prévu de la pluie et de fortes rafales jusqu’à la veille de Noël dans les Maritimes, la tempête se déplaçant à Terre-Neuve-et-Labrador jusqu’à samedi soir.

Les violentes tempêtes hivernales ont également mis un frein aux projets de voyage de vacances, avec des vols annulés dans les principaux aéroports de l’Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique, et la police fermant des tronçons d’autoroutes provinciales en raison de conditions de conduite dangereuses.

Dans la région métropolitaine de Vancouver, l’accumulation de glace a stoppé les trains de transport en commun et menacé de tomber des câbles sur les ponts Port Mann et Alex Fraser, et de la neige abondante mélangée à de la pluie verglaçante a déclenché des avertissements d’avalanche “modérés à élevés” pour l’autoroute 3 entre Hope et Hedley, ainsi comme la route 1 à travers le canyon du Fraser.