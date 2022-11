Avertissements météorologiques émis pour les Maritimes

Des avertissements de pluie sont en vigueur pour la plupart des Maritimes avant la tempête post-tropicale Nicole, qui devrait arriver samedi. La tempête sort actuellement du nord de la Géorgie et se combinera avec un front météorologique venant de l’ouest.

Des avertissements de pluie ont été émis par Environnement Canada vendredi matin.

La pluie commencera dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick tard vendredi soir. D’ici tôt samedi matin, la pluie tombera sur les Maritimes.

Des averses seront présentes dans la pluie, réduisant la visibilité et augmentant le risque de conditions d’aquaplanage sur les routes. Les averses contribueront également à des quantités de pluie atteignant ou dépassant 50 millimètres, ce qui est le critère d’un avertissement de pluie. C’est probablement le centre et le sud du Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. En prévision de la pluie, les résidents devraient envisager de vérifier le drainage de la propriété pour s’assurer qu’il est exempt de débris.

Une généralisation de 20 à 40 mm samedi avec certaines zones pouvant atteindre 50 à 80 mm sous l’effet des averses.

Le vent sera également un facteur avec la tempête. Des rafales culminant à 60 à 80 kilomètres à l’heure sont prévues pour les régions côtières du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Î.-P.-É. Des rafales devraient atteindre et dépasser 100 kilomètres à l’heure pour le nord du comté d’Inverness au Cap-Breton en raison de la topographie des hautes terres.

Les vents les plus forts viennent principalement du sud, sauf du nord-est pour la côte acadienne du Nouveau-Brunswick.

Bien que ces types de vents soient typiques d’une tempête d’automne, il peut y avoir des arbres et des infrastructures affaiblis laissés par la tempête Fiona. Cela peut augmenter le risque de pannes de courant au-delà de ce à quoi on pourrait généralement s’attendre avec une tempête de cette force.

Un instantané des rafales de vent pour samedi après-midi. Des rafales maximales de 60 à 80 km/h sont prévues pour les côtes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Il y a un risque minime d’onde de tempête et d’inondation côtière avec la tempête. Un sujet de préoccupation noté par le Centre canadien des ouragans est un risque d’inondations mineures affectant le nord-est du Nouveau-Brunswick et la région de la Gaspésie. Une prudence supplémentaire est justifiée pour ces zones côtières pendant les marées hautes du matin et du soir le samedi.

Les navires opérant dans les zones marines doivent vérifier une prévision maritime détaillée. La tempête qui passe devrait élever la hauteur des vagues à trois à cinq mètres et produire des vents marins de force coup de vent à tempête.

Des vagues agitées et un vent onshore seront présents sur certaines côtes. Soyez prudent si vous êtes autour de la côte, en particulier près des heures de marée haute le samedi.

La pluie cessera sur les régions de l’ouest des Maritimes tard samedi après-midi jusqu’en début de soirée. La pluie cessant pour les secteurs de l’est des Maritimes samedi soir et nuit. Le vent diminuera de samedi soir à dimanche matin.