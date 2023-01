Avertissements météorologiques d’Environnement Canada vendredi pour les côtes ouest et est

Vendredi, Environnement Canada a émis des alertes pour les côtes ouest, est et nord du pays, s’attendant à un mélange de conditions hivernales et de tempêtes.

En Colombie-Britannique, un système humide en provenance des États-Unis balaie l’île de Vancouver vers le continent. Environnement Canada a émis des avertissements de neige pour le nord de la province et des avertissements de pluie pour la moitié sud.

La région métropolitaine de Vancouver s’attend à 10 à 20 millimètres de pluie, la bruine se poursuivant jusqu’à samedi matin avec des estimations totales d’environ 50 millimètres d’ici la fin du week-end.

Les régions du nord de Williston et de Peace River, en Colombie-Britannique, s’attendent à 10 à 15 centimètres de neige.

“Le temps dans les montagnes peut changer soudainement, entraînant des conditions de conduite dangereuses”, indique l’avertissement d’Environnement Canada.

L’air froid du nord de la Colombie-Britannique passera en Alberta, où certaines régions de la province sont sous un avertissement de pluie verglaçante. Environnement Canada indique que la pluie se transformera graduellement en neige dans l’après-midi de vendredi.

De grandes parties de l’est du Canada sont soumises à des avertissements de tempête hivernale et de chute de neige, car un système distinct des États-Unis apporte des conditions venteuses dans cette partie du pays.

En Ontario, des avertissements de neige ont été émis par Environnement Canada pour la majeure partie de la vallée de l’Outaouais, autour de Renfrew, Pembroke et Barry’s Bay. Un avertissement de tempête hivernale a été émis pour la capitale nationale et les régions avoisinantes de Smiths Falls, du comté de Lanark, de Cornwall et de Morrisburg.

Environnement Canada prévoit des chutes de neige totales entre 15 et 25 centimètres.

La tempête devrait se déplacer vers l’est vendredi en direction de Québec, où la région de Montréal s’attend à de 5 à 15 centimètres de neige. Les Cantons-de-l’Est du Québec sont sous un avertissement de pluie verglaçante et de tempête hivernale vendredi.

Alors que la tempête s’accélère, les provinces de l’Atlantique du Canada s’attendent à un mélange de précipitations au cours de la fin de semaine.

Le Nouveau-Brunswick se prépare à un mélange de conditions météorologiques, avec des prévisions de neige, de pluie verglaçante et de grésil. dans la nuit de vendredi à samedi.

“Les avertissements de tempête hivernale sont émis lorsque plusieurs types de conditions météorologiques hivernales extrêmes sont susceptibles de se produire ensemble”, a déclaré Environnement Canada à propos des alertes.

Certaines régions s’attendent à 20 à 40 centimètres de neige.

De la pluie est attendue en Nouvelle-Écosse et des totaux à Halifax devraient se situer entre 40 et 80 millimètres.

L’Î.-P.-É. verra un mélange de pluie, de pluie verglaçante et de neige au cours de la fin de semaine.

La partie ouest de Terre-Neuve s’attend à une tempête hivernale avec des parties du chenal de Port aux Basques qui voient le potentiel de vents de 120 km/h.

Les régions des Prairies du Canada ne font pas l’objet d’avertissements météorologiques vendredi.

Au nord, Resolute, au Nunavut, fait également l’objet d’un avertissement, celui-ci pour un froid extrême. Les températures devraient chuter avec des refroidissements éoliens aussi bas que -55 ° C vendredi.

Le minimum moyen à Resolute à cette période de l’année, sans tenir compte du refroidissement éolien, est d’environ -35 °C, selon les données d’Environnement Canada.

Les prévisions de vendredi qualifiaient l’état actuel de Resolute de “cristaux de glace”.