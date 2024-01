Avertissements et fermetures : ce qu’il faut savoir sur le temps glacial à Austin

La région d’Austin est soumise à un avertissement de refroidissement éolien jusqu’à 9 heures mardi et à un avertissement de gel sévère jusqu’à 10 heures mercredi.

Le service météorologique national a rapporté un peu de bruine verglaçante et neige légère Lundi matin mais dit précipitations hivernales est en grande partie terminé pour la région. Certaines routes peuvent encore être verglacées.

Refroidissement éolien aussi bas que 10 degrés en dessous de zéro sont attendus dans certaines parties du centre du Texas – y compris les comtés de Travis, Williamson et Hays – lundi et mardi. Les températures les plus froides de la semaine sont attendues de mardi soir à mercredi.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Écoles

Plusieurs districts scolaires de la région d’Austin devraient annoncer tout retard ou annulation pour mardi avant 17 heures lundi. Cette page sera mise à jour avec les annonces au fur et à mesure de leur arrivée.

Voici les écoles K-12 qui ont annoncé leur fermeture mardi :

Voici les écoles qui ouvriront deux heures plus tard mardi :

Consultez le site Web de votre district scolaire pour obtenir les dernières informations.

Campus de San Marcos et Round Rock de l’Université d’État du Texas seront tous deux fermés Mardi.

La grille

L’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) demande aux gens de économiser l’électricité de 6h00 à 9h00 mardi en raison de la demande croissante d’énergie due au temps froid.

Tu peux aider en baissant légèrement le thermostat, en éteignant les lumières que vous n’utilisez pas et en n’utilisant pas de gros appareils électroménagers comme les lave-vaisselle.

ERCOT avait également demandé aux gens d’économiser l’électricité lundi matin.

Voici où vous pouvez regarder Les prévisions énergétiques d’ERCOT.

Ressources de la ville d’Austin

Les abris contre le froid d’Austin sont ouverts sans fermeture jusqu’à mercredi matin, selon un Conférence de presse de la ville d’Austin. Les gens peuvent s’inscrire pour un refuge de 17 heures à 20 heures au One Texas Center au 505 Barton Springs Rd. Ils peuvent appeler la hotline des abris par temps froid au 512-972-5055 pour plus d’informations sur la façon de s’y rendre, ou au 311 ou 512-974-2000 pour la ligne des services non urgents de la ville.

Trois emplacements de la bibliothèque publique d’Austin servent de centres de réchauffement jusqu’à 18 heures lundi : succursale de Little Walnut Creek, succursale de Ruiz et succursale de Terrazas. Tout le monde peut passer se réchauffer ; voici une carte des emplacements. APL prévoit également d’ouvrir mardi le Centre d’événements spéciaux de la Bibliothèque centrale de 6h00 à 9h00.

Pour les dernières mises à jour sur les abris pour temps froid et les centres de réchauffement, visitez la page des alertes de la ville.

Récupération des ressources d’Austin a déclaré que la collecte en bordure de rue pourrait être retardée en raison de la météo. Laissez vos chariots sur les trottoirs afin que les équipes puissent les récupérer plus tard dans la semaine.

conférence de presse

Austin Homeland Security and Emergency Management a tenu une conférence de presse lundi avec les dernières informations sur la façon dont la ville réagit aux conditions hivernales. Le maire Kirk Watson et les représentants d’Austin Energy et d’Austin Transportation Public Works ont fourni des mises à jour.

Vous pouvez le regarder ci-dessous. Si la vidéo n’apparaît pas, essayez de rafraîchir votre écran.

Suivez les dernières mises à jour du National Weather Service ci-dessous :