L’Agence pour l’environnement a mis en place 23 alertes d’inondation à travers l’Angleterre samedi soir, s’étendant du sud-est au nord-est, ce qui signifie qu’une « action immédiate est nécessaire ».

99 autres alertes d’inondation ont également été émises.

Les régions du sud et de l’est du Royaume-Uni connaîtront principalement des «périodes de sécheresse et de soleil» dimanche, selon le Met Office.

On s’attend à ce que les régions du nord-ouest connaissent des averses, avec une «vague de pluie plus persistante» plus tard dans la journée.

Craig Snell, un prévisionniste du Met Office, a déclaré: « Dimanche sera certainement une journée calme pour beaucoup, avec des périodes sèches et ensoleillées dans les régions du sud de l’Angleterre et du Pays de Galles.