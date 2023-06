Avertissements d’inondation émis pour l’Angleterre alors que certaines parties du nord sont inondées

Des avertissements d’inondation seront en place dans toute l’Angleterre lundi matin après que près d’un demi-mois de pluie soit tombé en une heure dimanche.

Le tonnerre et la foudre ont balayé le nord tout au long de la soirée, alors que 35,6 mm de pluie sont tombés à Woodhouse Mill, près de Sheffield, entre 18 h et 19 h.

En juin jusqu’à présent, le Royaume-Uni a enregistré en moyenne 12 jours de pluie, totalisant 77 mm, a rapporté PA Media.

La pluie et les orages ont poussé le Met Office à émettre six avertissements d’inondation dimanche soir, le prévisionniste Marco Petagna avertissant que le temps pourrait encore empirer.

« Un demi-mois de pluie est tombé en une heure à un endroit, à plusieurs endroits, nous voyons 15 à 20 mm, voire 30 mm en une heure », a-t-il déclaré dimanche soir.

«Il y a eu pas mal de tempêtes intégrées dans cette région du nord de l’Angleterre, de l’Irlande du Nord et une ou deux dans certaines parties du Pays de Galles.

« C’est assez torrentiel, 25 à 35 mm en une heure vont certainement causer des problèmes d’inondation, et il y a encore potentiellement de mauvaises conditions à venir. »

La pluie a provoqué l’arrêt du jeu lors du premier test des cendres à Edgbaston à Birmingham en raison du temps humide, et il a été signalé que des personnes devaient être secourues des inondations dans le Yorkshire.

Un avertissement d’orage jaune a presque entièrement couvert l’Angleterre et le Pays de Galles entre midi et minuit, et il y en a également eu un jusqu’à 21 heures en Irlande du Nord.

Il a mis en garde contre de fortes averses, le potentiel d’éclairs fréquents, de vents violents et de grêle – qui pourraient provoquer des inondations, des problèmes de déplacement et des coupures de courant.

Dans le nord de l’Angleterre et de l’Écosse, un avertissement jaune de fortes pluies est en place de 19 heures dimanche à midi lundi.

Il y a généralement des niveaux d’UV modérés ou élevés à travers le Royaume-Uni, bien qu’il y ait plus de nuages, tandis que le pollen d’herbe et d’ortie est également très fort, a déclaré le Met Office.

Les températures ont atteint les basses années 20 – bien que le Royaume-Uni se trouve dans une zone de basse pression.

Sarah Cook de l’Agence pour l’environnement a déclaré: «Dimanche après-midi et dans la nuit, de fortes averses et des orages lents pourraient entraîner des inondations localisées des eaux de surface à travers l’Angleterre.

« Les équipes de l’Agence de l’environnement sont sur le terrain et aideront les autorités locales à répondre aux inondations des eaux de surface. »

L’Agence pour l’environnement a déclaré qu’elle pensait que des inondations étaient possibles dans les Midlands et dans certaines parties du Yorkshire et du Humber, ainsi que dans l’est et le sud-est de l’Angleterre.

PA Media a contribué à ce rapport