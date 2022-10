Avertissements d’inondation alors que le sud-est de l’Australie est frappé par de fortes pluies

CANBERRA, Australie (AP) – Des avertissements d’inondation ont été émis, des milliers de foyers ont perdu l’électricité et un homme a disparu alors que de fortes pluies ont frappé le sud-est de l’Australie jeudi.

Les rivières des États les plus peuplés d’Australie, la Nouvelle-Galles du Sud et Victoria, et l’État insulaire de Tasmanie montaient dangereusement avec des bassins versants trempés par des mois de précipitations supérieures à la moyenne.

Des centaines de personnes dans la ville de Forbes, en Nouvelle-Galles du Sud, à l’ouest de Sydney, ont reçu l’ordre d’évacuer leurs maisons jeudi soir avant d’importantes inondations.

Le service d’urgence de l’État a émis un ordre d’évacuation de 17 rues, dont le quartier central du centre-ville, à 20 heures (09h00 GMT), la rivière Lachlan devant atteindre un pic d’inondation majeur de 10,6 mètres (34 pieds, 9 pouces) d’ici vendredi.

La police a déclaré qu’un homme de 63 ans avait été vu pour la dernière fois mardi sur une propriété rurale sur la rivière Lachlan près de la ville de Hillston, en Nouvelle-Galles du Sud, à l’ouest de Sydney.

Il a été porté disparu quelques heures plus tard, mais les équipes d’urgence n’ont trouvé aucun signe de lui.

La police a retrouvé mardi le corps d’un homme de 46 ans dans sa voiture immergée dans les eaux de crue près de la ville de Bathurst, à l’ouest de Sydney.

Au sud de Victoria, les équipes d’urgence ont secouru au moins cinq personnes traversant les eaux de crue dans les zones rurales après de fortes pluies nocturnes, ont déclaré des responsables.

Le premier ministre de Victoria, Daniel Andrews, a exhorté les gens à ne pas conduire ou marcher dans les eaux de crue.

“C’est très dangereux pour vous, et c’est aussi très dangereux pour la personne qui doit venir vous secourir”, a déclaré Andrews aux journalistes.

Le commissaire à la gestion des urgences de l’État, Andrew Crisp, a déclaré que les fortes pluies atteindraient la métropole de Melbourne, la capitale de Victoria et la ville la plus peuplée d’Australie après Sydney, jeudi soir.

Les autorités ont fait du porte-à-porte le long de la rivière Maribyrnong dans le centre-ville de Melbourne pour s’assurer que les résidents étaient prêts à évacuer si nécessaire.

Sarah-Jane Gill, directrice du Rochester Riverside Holiday Park dans la ville de Rochester, au nord de Melbourne, a déclaré qu’elle avait évacué des invités jeudi alors que la rivière Campaspe montait.

“C’est effrayant. Vous riez face à tout cela, mais nous sommes très nerveux », a déclaré Gill.

Près de 10 000 foyers à Victoria ont été privés d’électricité du jour au lendemain, et des centaines doivent encore être restaurés, ont déclaré le State Control Center, qui gère les urgences de Victoria, et le distributeur d’électricité Powercor.

Dans la ville de Railton, dans le nord de la Tasmanie, 90 maisons ont été menacées par les eaux de crue après des pluies nocturnes.

Le service d’urgence de l’État a émis un avertissement d’urgence pour Railton, exhortant les habitants à se préparer à évacuer.

La moitié nord de l’État était en état d’alerte élevée pour les inondations soudaines, avec de fortes pluies qui devraient se poursuivre jusqu’à vendredi matin.

Le directeur des services d’urgence de l’État, Leon Smith, a déclaré que les pics d’inondation dans le nord de la Tasmanie pourraient atteindre les niveaux connus pour la dernière fois en 2016 lorsque trois personnes se sont noyées.

“C’est une situation très dynamique que nous surveillons, mais nous verrons inévitablement des inondations qui auront des conséquences importantes”, a déclaré Smith.

Rod McGuirk, l’Associated Press