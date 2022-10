Avertissements d’inondation alors que le sud-est de l’Australie est frappé par de fortes pluies

CANBERRA, Australie – Des avertissements d’inondation ont été émis, des milliers de foyers ont perdu l’électricité et un homme a disparu alors que de fortes pluies ont frappé le sud-est de l’Australie jeudi.

Les rivières des États les plus peuplés d’Australie, la Nouvelle-Galles du Sud et Victoria, et l’État insulaire de Tasmanie montaient dangereusement avec des bassins versants trempés par des mois de précipitations supérieures à la moyenne.