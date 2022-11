Avertissements d’inondation alors que la tempête Claudio continue de frapper le Royaume-Uni avec des vents de 65 mph et plus d’un pouce de pluie aujourd’hui

Des avertissements d’INONDATION ont été émis alors que la tempête Claudio continue de frapper le Royaume-Uni avec des rafales de 65 mph et plus d’un pouce de pluie aujourd’hui.

La tempête française a provoqué de fortes averses mardi alors que des crues soudaines ont fait dérailler les navetteurs et causé des ravages.

Des rafales allant jusqu’à 65 mph ont été prévues dans certaines régions Crédit : Bureau MET

Le Met Office a publié des avertissements météorologiques jaunes pour le vent et la pluie

Les automobilistes ont dû naviguer à travers des inondations soudaines dans le Dorset hier Crédit : BNPS

Des conditions humides et venteuses sont également attendues pour aujourd’hui Crédit : PA

Les Britanniques ont été battus par le temps humide hier Crédit : LNP

Un camion traverse l’eau dans le Dorset Crédit : BNPS

Et les conditions humides et “très venteuses” devraient persister alors que les Britanniques ressentent la force de la puissante tempête.

Le Met Office a averti qu’une grande partie de la même chose est prévue pour aujourd’hui avec plus d’un pouce de pluie prévu dans certaines régions.

Un avertissement jaune de pluie est en place pour le sud de l’Écosse de 10h à 18h et l’Irlande du Nord de 8h à 15h.

L’agence météorologique a exhorté les personnes concernées à être conscientes des perturbations de voyage et des inondations potentielles à la suite des averses prévues.

Le météorologue en chef Neil Armstrong a déclaré: “On s’attend à ce que 30 à 40 mm de pluie tombent dans certaines régions, et là où elles tombent sur un sol déjà humide à cause des pluies récentes ainsi que des feuilles tombées, il peut y avoir des embruns et des inondations sur les routes ainsi que des retards de voyage .”

Pendant ce temps, un avertissement jaune pour le vent sera actif de 7h à 22h.

De fortes rafales allant jusqu’à 65 mph pourraient frapper ceux qui se trouvent dans les zones les plus vulnérables.

Les conditions sauvages devraient affecter les zones côtières de la mer d’Irlande tôt avant de se propager à certaines parties du nord de l’Angleterre.

M. Armstrong a ajouté: “Une grande partie du Royaume-Uni peut s’attendre à une vague de vents forts du sud mercredi, mais la zone d’avertissement met en évidence où se produiront des rafales allant jusqu’à 65 mph et donc où il y aura probablement des retards de voyage.”

Le Met Office prévient que des retards dans les transports routiers, ferroviaires, aériens et par ferry sont probables, tandis qu’une perte de puissance à court terme est également une possibilité.

L’Agence pour l’environnement a émis des alertes aux inondations dans les régions du sud-est et des Midlands.

Alors que l’Agence écossaise de protection de l’environnement et Natural Resources Wales ont également émis des alertes aux inondations dans certaines parties du Pays de Galles et du sud de l’Écosse.

La pluie affectera d’abord l’Irlande du Nord et l’Écosse, mais se dirigera ensuite vers l’est vers le reste du Royaume-Uni d’ici la fin de la journée.

Une prévision du Met Office ajoute: “Commencer bien à l’est mais une bande de fortes pluies balayera vers l’est, suivie d’intervalles ensoleillés et d’averses venteuses dans les régions du nord-ouest.

“Très venteux, surtout autour des côtes ouest mais aussi le long de la bande de pluie alors qu’il se déplace vers l’est.”

Le temps sauvage pourrait bien se poursuivre demain avec le Met Office signalant que la pluie affectant certaines parties du sud-est de l’Angleterre et de l’East Anglia “pourrait être lourde et persistante”.

Hier, la tempête Claudio a semé le chaos dans tout le pays, l’une des extrémités de l’emblématique West Pier de Brighton s’étant même effondrée en raison du temps sauvage.

Des automobilistes ont été capturés luttant pour naviguer à travers des inondations soudaines près de Poole, dans le Dorset, avec des véhicules risquant d’être submergés.

Les vents violents auraient fait tomber des arbres et des branches sur les lignes électriques, les cassant comme du coton.

Cela a également été signalé dans le Dorset, à Bournemouth, où un grand arbre a été renversé par les violentes rafales.