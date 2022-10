Avertissements de vent émis pour Coquihalla, autoroutes de raccordement – ​​Kelowna Capital News

Environnement Canada a émis des avertissements liés aux vents forts sur le Coquihalla et le Connecteur.

Les vents devraient se lever mercredi soir ou tôt jeudi matin et durer jusqu’à l’après-midi.

Les conducteurs doivent s’attendre à de forts vents de travers sur les autoroutes.

Avec des vents soufflant jusqu’à 90 kilomètres à l’heure, les objets non attachés peuvent être envoyés en l’air.

Apportez des objets en vrac à l’intérieur ou attachez-les pour éviter les dommages ou les blessures potentielles.

Environnement Canada s’attend à ce que les vents commencent à faiblir jeudi soir.