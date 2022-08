Avertissements de tempête tropicale pour certaines parties de la côte du Texas et du Mexique

MIAMI (AP) —

Des avertissements de tempête tropicale ont été émis pour une partie de la côte inférieure du golfe du Texas et une partie de la côte nord-est du Mexique alors que les prévisions indiquent qu’une perturbation au large deviendrait une tempête tropicale dans les prochaines heures.

Le National Hurricane Center des États-Unis à Miami a déclaré qu’un avion Hurricane Hunter de la réserve de l’Air Force a trouvé des vents soutenus atteignant près de 35 mph (55 km/h) avec des rafales plus fortes dans le système. Il était situé dans le golfe à environ 400 milles (640 kilomètres) au sud-sud-est de l’embouchure du Rio Grande.

Le centre a déclaré qu’un lent renforcement est attendu et que la perturbation devrait devenir une tempête tropicale d’ici samedi. Il a déclaré que le système se déplaçait vers le nord-ouest à 14 mph (22 km/h) au milieu des prévisions d’un éventuel atterrissage le week-end dans le nord-est du Mexique, a indiqué l’avis de Miami.

Le gouvernement mexicain a émis un avertissement de tempête tropicale pour sa côte du golfe de Boca de Catan vers le nord jusqu’à l’embouchure du Rio Grande au milieu des prévisions d’un éventuel atterrissage dans le nord-est du Mexique. Un avertissement de tempête tropicale est également en vigueur pour la côte inférieure du Texas, de Port Mansfield au sud jusqu’à l’embouchure du Rio Grande.

Les prévisionnistes ont déclaré que le cyclone tropical potentiel pourrait produire des pluies totales de 3 à 6 pouces avec des totaux isolés de 8 pouces le long de certaines parties de la côte est du Mexique depuis les sections nord de l’État de Veracruz à travers l’État de Tamaulipas.

Des précipitations totales de 1 à 3 pouces (2,5 cm à 7,5 cm) avec des quantités isolées plus élevées sont possibles dans l’extrême sud du Texas, a indiqué l’avis du centre des ouragans. Il a déclaré que les précipitations pourraient produire des crues soudaines et des glissements de terrain potentiellement mortels et s’étendre jusqu’à l’extrême sud du Texas.

The Associated Press