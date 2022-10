Avertissements de pluie et de vent émis pour une grande partie de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

De nombreuses régions de la Colombie-Britannique devraient connaître leur première véritable tempête de la saison cette semaine, alors qu’Environnement Canada met en garde contre des précipitations et des vents supérieurs à la normale.

Le pire du temps humide devrait frapper Metro Vancouver, Howe Sound et la région autour de Bella Coola. Dans les deux premiers, 50 à 70 millimètres de pluie sont attendus jeudi 27 octobre tout au long de la journée. Autour de Bella Coola, 20 mm de pluie sont prévus pour la matinée.

Des vents violents devraient toucher une plus grande partie de la province, avec des avertissements émis pour la région de la rivière de la Paix, la vallée de Burkley et le district des lacs, Chilcotin, l’est de l’île de Vancouver, le canyon du Fraser, la région de Nicola, la vallée de l’Okanagan, Prince George, la South Thompson, la région de Stuart-Nechako, la Sunshine Coast et le Pine Pass le long de la route 97.

Les vents dans toutes les régions devraient atteindre 60 km/h et rafales jusqu’à 90 km/h, sauf dans l’est de l’île de Vancouver et le détroit de Georgia où ils ne souffleront qu’en rafales jusqu’à 80 km/h. Les choses devraient se calmer d’ici jeudi soir.

Selon Environnement Canada, des vents violents peuvent projeter des objets détachés et casser des branches d’arbres.

Plus tôt dans la semaine, BC Hydro a publié une déclaration avertissant les Britanno-Colombiens que la saison des tempêtes de cette année pourrait être particulièrement dommageable, car les arbres affaiblis par la sécheresse sont plus susceptibles de se casser ou de tomber et d’atterrir sur les lignes électriques.

« Les arbres qui ont été touchés par la sécheresse ne montreront pas d’effets visibles immédiats. Cependant, les conditions de sécheresse ont eu un impact sur les petites racines structurelles qui assurent la stabilité des arbres, les rendant plus sensibles au vent, quelle que soit leur vitesse », a déclaré BC Hydro.

Des avertissements météorologiques à jour peuvent être consultés à meteo.gc.ca/avertissements. Les pannes de courant peuvent être trouvées sur bchydro.com/outages.

Colombie-BritanniqueMétéo d’Environnement CanadaTempête de vent